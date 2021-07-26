Этот день в истории: в Людиново начались волнения

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 26 июля.

1906 – волнения рабочих Людиновского завода в связи с убийством одного рабочего. (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1943 – освобождена от фашистов территория Думиничского района. Освобождали район воинские части 11 гв. армии (И.Х.Баграмян) и 50 армии (И.В.Болдин) Западного фронта

1967 – начиналась летопись Людиновского литейного завода, когда был издан приказ Минавтопрома N 224 "О создании дирекции вновь строящегося Людиновского литейного завода в г. Людиново Калужской области". В 1983 году он переименован в Людиновский машиностроительный завод. Первый директор завода - Шумилов Николай Иванович.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!