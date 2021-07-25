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Этот день в истории: Калужской области вручили награду

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.07.2021 08:00 0 226
Этот день в истории: Калужской области вручили награду

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 25 июля.

1793 – в этот день в Санкт-Петербурге скончался Павел Иванович Пестель (24 июня [5 июля]1793, Москва — 13 [25] июля 1826) — руководитель Южного общества декабристов. По приговору суда повешен вместе с другими руководителями декабристского движения 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости. С 1927 г. в Калуге есть улица его имени, которая с 1918 г. называлась пр.Пестеля, а еще ранее - Александровская)

1925 – в селе Новотроицкое в Башкирии родился Илья Федорович Трушков (25.07.1925-4.01.1993), Герой Советского Союза (31.05.1945). Звание Героя Советского Союза получил за последний бой в Берлине. Чтобы выполнить приказ командования он со своим взводом через подземные коммуникации тайно проник в пятиэтажный дом на стратегически важном перекрёстке и удерживал его в течение трёх дней.  В ходе боев в стенах дома образовались проломы, и немцы ворвались в здание, завязалась рукопашная. К моменту подхода подкрепления, отбившего дом у немцев, из 28 бойцов взвода Трушкова половина погибла, 11 были тяжело ранены. Среди раненых был и И.Ф.Трушков. После войны стал кадровым военным. C 1976 года в запасе в звании полковника, затем в отставке. Жил и работал в городе Обнинске, похоронен на Кончаловском кладбище города.

1929 - в селе Сростки Бийского района Алтайского края родился Василий Макарович Шукшин (1929 – 1974), будущий известный писатель, актер, режиссер, драматург. Удостоен Государственной премии СССР (1971), Ленинской премии (1976) посмертно. В мае 1947 года 17-летний Шукшин приехал на строительство Калужского турбинного завода и работал здесь по январь 1948 года. Позднее Шукшин опишет свое пребывание в Калуге в автобиографическом рассказе «Мечты» (1973). Писатель Вячеслав Пьецух называл Шукшина «последним гением русской литературы». «Не объяснить, «из какого сора» явился шукшинский мир, эта скрупулёзная анатомия русской жизни, по которой грядущие поколения будут судить о нас».

1967 - указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1967 года Калужская область была награждена орденом Ленина. Церемония награждения состоялась 27 сентября 1967 г. Это был знаменательный день в жизни Калужской области.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.07.2021 08:00 0 226
Тэги: история калуги этот день в истории
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