Этот день в истории: Обнинск появился на свет

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 24 июля.

1791 – «Жар солнечный и теплота доходили по 36 ½ и в тени 26 ½ градусов» (Из записок купца Губкина).

1846 – Родилась Ольга Михайловна Раппонет. Дочь генерала-майора. Впоследствии стала первым директором Калужской женской учительской семинарии.

1910 – в Калуге создано общество изучения природы местного края под председательством Ф.М.Шахмагонова. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1956 - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Обнинское Калужской области преобразован в город Обнинск, он стал первым наукоградом Советского Союза. Рождение города связано с событием всемирного значения – созданием Первой в мире атомной электростанции, которая была пущена в эксплуатацию 27 июня 1954 года.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!