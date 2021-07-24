Город атомного триумфа отмечает 65-летний юбилей: какой путь прошел Обнинск

Ровно 65 лет назад, 24 июля 1956 года, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Обнинское Калужской области был преобразован в город Обнинск. Он стал первым наукоградом Советского Союза.

Рождение города приурочено к особому событию – созданию Первой в мире атомной электростанции, которую ввели в эксплуатацию 27 июня 1954 года.

В день юбилея наукограда мы вспоминаем его историю, которая, на самом деле уходит в глубину веков, а также знаменитых обнинцев.

Как усадьбу из рук в руки передавали

Впервые о старинных населённых пунктах Пяткино, Белкино, Самсоново, теперь уже входящих в городскую черту, было упомянуто в летописях тогда же, когда и Москва – в 1147 году.

С XV века селом Белкино владел боярский род Белкиных. А вот с конца XVI века усадьба перешла во владении Годуновых. В 1611 году же земли и сама усадьба достались князьям Долгоруким.

С 1741 года ими завладели Воронцовы. Иван Илларионович построил каменный дом, церковь и разбил регулярный липовый парк. Они сохранились до сих пр.

Позже Белкино было передано в качестве приданого внучке Ивана Воронцова - Анне, вышедшей замуж за Дмитрия Петровича Бутурлина.

Однако в 1817 году Бутурлины переехали в Италию. Усадьбу тогда сдали в аренду Кавецкому, чья дочь позднее вышла замуж за Наркиза Антоновича Обнинского.

Участвовавший в Отечественной войне 1812 года полковник Обнинский, будучи уже в отставке, купил несколько деревень: Шемякино, Самсоново и Кривское Боровского уезда, а позже, в 1840 году, и усадьбу Белкино. По одной из версий, в честь его внука Виктора Петровича Обнинского, покончившего жизнь самоубийством, назвали разъезд Московско-Киево-Воронежской железной дороги, ранее называвшийся разъезд №15.

Интересно то, что по аналогии с польской фамилии Обнинских первоначальное название имело ударение на втором слоге. Однако позже в разговорной речи ударение сместили на первый слог.

Советское прошлое и наши дни

В 1946 году на месте посёлка школы-интерната имени Станислава Теофиловича Шацкого «Бодрая жизнь», основанного московской меценаткой Маргаритой Морозовой вместе с педагогом Шацким в 1911 году, и бывшего Испанского детского дома № 5, был организован секретный объект Лаборатория «В» системы МВД СССР (позже - Физико-энергетический институт).

В данной лаборатории проводили исследования в области ядерной физики. Для этих целей были приглашены немецкие специалисты-контрактники из лабораторий Кайзера-Вильгельма, Лейпцигского университета, а также лучшие советские специалисты.

В результате работы этой лаборатории, удалось построить первую в мире атомную электростанцию, которую запустили 27 июня 1954 года.

А 24 июля 1956 года посёлок получил статус города. Его назвали Обнинском в честь того самого железнодорожного разъезда, а ныне станции, Обнинское.

В последующие годы новый город развивался как наукоград, специализирующийся на ядерной физике и атомной энергетике, метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизике.

Уже в наше время, 11 декабря 2018 года, в состав города была включена деревня Белкино, а в 2019 году в состав наукограда должны были включить еще один населенный пункт — деревню Кривское Боровского района, но пока что этого не произошло.

Знаменитые обнинцы

Не можем не упомянуть, что помимо ученых и изобретателей, многие выходцы из Обнинска и люди, связавшие с наукоградом свою жизнь, стали известны за различные достижения и успехи на профессиональном поприще.

Например, Александр ГОРДОН – радио- и телеведущий, журналист, актер, режиссер и преподаватель. Родился в наукограде 20 февраля 1964 года. Он играл в кино, работал корреспондентом, а также вел и ведет множество телепрограмм.

Актриса Софья ЛЕБЕДЕВА тоже является уроженкой Обнинска. Родилась 14 декабря 1993 года. Девушка прославилась после съемок в таких сериалах, как «А зори здесь тихие…», «Бывшие», «Последний министр».

Бизнесмен Роман МАЛЬКОВ родился 13 сентября 1983 года в Обнинске. Он - четвертый супруг актрисы Анастасии МАКЕЕВОЙ.

Актер театра и кино Марк БОГАТЫРЕВ родился в наукограде 22 декабря 1984 года. Признание он получил в 2012 году после роли Максима Лаврова в комедийном сериале «Кухня».

Богатырев сыграл также в таких проектах, как «Тариф «Новогодний», «Ромео и Джульетта 21», «Папаши» и других.