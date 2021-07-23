Калужский гребец пробился в полуфинал Олимпийских игр

В Токио стартовали предварительные заплывы по гребному спорту. В двойке парных у мужчин выступил калужанин Илья Кондратьев и москвич Андрей Потапкин. Утром в пятницу, 23 июля, россияне боролись за путевку в полуфинал со сборными Франции, Германии, Чехии и Китая.

Кондратьев и Потапкин финишировали с третьим временем. Таким образом, калужанин напрямую пробился в полуфинал.

Россияне поборются за выход в решающий заезд утром 26 июля.