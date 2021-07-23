История Калуги: раздача хлеба калужанам и открытие банка. Чем запомнился городу Павел Малютин
Почти 230 лет назад, 23 июля 1792 года, родился Павел Семенович МАЛЮТИН - предприниматель, купец 1-й гильдии, Потомственный почетный гражданин (с 1837 года), владелец торгового дома «П. Малютин и Кo».
В день его 229-летия мы вспоминаем историю нашего выдающегося земляка.
Достойная фамилия
Фамилия Малютиных имеет не последнее значение для Калуги. Выходцы из богатого калужского купеческого рода прославились меценатством и благотворительностью в нашем городе.
Малютины известны тем, что жертвовали деньги калужским приходским училищам и женской гимназии, а также на содержание дорог, больниц, ремонт жилых зданий.
В «Калужских очерках» Василия КИРИЛЛОВА сказано, что Малютины в праздники радовали калужан денежными подарками и абсолютно бесплатной выдачей продуктов: муки или хлеба.
- Милостыней купцов могли также пользоваться люди, попавшие в беду – погорельцы, жители домов, требующих срочного исправления, семьи, потерявшие кормильцев или остро нуждающиеся в средствах на погребение близких родственников, - написал в своей книге Кириллов. - Малютины были душой и телом преданы родному городу – своей маленькой отчизне – и оказывали существенную помощь, в случае необходимости, представителям разных сословий, которые обращались к ним с прошениями. А человеческая любовь и преданность являлись для купцов весьма достойной откупной.
«Братья Малютины»
Сам же Павел Семёнович Малютин родился в Москве в семье Семена Семеновича Малютина, женившегося на дочери известного московского купца Г. И. Плотникова, Авдотье Григорьевне.
Семен Семенович торговал москательным товаром (краски, клеи, технические масла и другие химические вещества) в Москве, а с 1824 года — в Санкт-Петербурге. Известно, что к концу жизни его состояние превышало два миллиона рублей.
Его сыновья унаследовали дело отца и образовали общество «Братья Малютины»: Михаил Семёнович Малютин занимался делами в Санкт-Петербурге, а Павел Семёнович — в Москве. Николай Семёнович же им помогал.
По большей части, Общество торговало текстильными изделиями: платками, ситцами и холстинкой, а также парчой, бумажной пряжей, хлопком-сырцом, суконными товарами.
Они поставляли чай и козий пух оптом, наладили сбыт товаров в селе Иваново, Вознесенском Посаде, Казани и Астрахани. Малютины были постоянными участниками Нижегородской и Ростовской ярмарок.
К 1835 году оборот одного лишь Петербургского отделения Общества перевалил за 3,5 миллиона рублей. Филиалы общества были открыты в Иванове-Вознесенске, Казани, Астрахани, Нижнем Новгороде и Ростове.
Малютинское дело взлетело до таких высот, что в 1843 году купцы Малютины купили у князей Голицыных бумаготкацкую фабрику в селе Раменском под Москвой. Фабрику Малютины переоборудовали. Им удалось поставить производство так, что они превзошли былых хозяев.
Малютинская богадельня и приют (ныне — здание военкомата на ул. Суворова).
Помощь калужанам
После смерти бездетных братьев Михаила и Николая Малютиных, всё имущество общества «Братья Малютины» перешло во владение Павла Семёновича. Он переименовал Общество в Торговый дом «Павел Малютин и Кo».
Одним из самых известных благотворительных дел Павла Семеновича стало открытие “Калужского общественного банка братьев Малютиных”, в 1859 году. Банк сыграл выдающуюся роль в развитии городского хозяйства и благотворительности.
Малютин посвятил открытие памяти старшего брата Михаила. В письме в городскую Думу он распорядился капиталами банка, на который пожертвовал 100 тысяч рублей серебром, следующим образом: «Когда капитал сей поступит в ворот, то получаемые с оного проценты ежегодно должны быть употребляемы на содержание мещанского училища для детей мужского пола с наименованием их пансионерами Михаила Малютина, на ежегодную выдачу беднейшим гражданам Калуги перед наступлением праздников Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения в размере пяти миллионов рублей серебром на душу».
Предложение Павла Семеновича было принято 19 марта 1859 года в доме Городского Общества.
Через год, 23 августа 1860 года, Павел Семенович Малютин скончался в возрасте 68 лет. Его похоронили в Покровском монастыре Москвы.
В память о нем 3 мая 1861 года собрание сословных граждан Калуги назвало его городское дело «Общественный братьев Михаила и Павла Малютиных Банк».
Сыновья Малютина Семён, Михаил, Николай и Павел унаследовали от отца 6,3 миллиона рублей серебром, а после окончания Московского коммерческого училища стали директорами семейного торгового дома. В 1869 году его переименовали в «Павла Малютина сыновья».
Позже, около 1870 года, распахнули свои двери еще два крупных благотворительных учреждения Малютиных – богадельня для бедных граждан Калуги, она располагалась на улице Суворова, и училище для бедных сирот мещанского и купеческого сословий.
Сыновья Павла Малютина смогли продолжить благотворительную деятельность благодаря завещанным процентам от прибыли банка.
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