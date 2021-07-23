Планерка у Дмитрия Денисова: новые скверы и парки, «Калугатеплосеть» и силовые действия

В понедельник, 21 июля, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Новая городская среда

Главной темой совещания стала реализация в Калуге национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году работы по благоустройству идут на пяти общественных территориях. Все они были выбраны калужанами.

На преображение калужских скверов и парков в микрорайонах города выделено 66 миллионов рублей. Более 90 процентов из этой суммы - деньги из федерального бюджета.

В микрорайоне «Тайфун» новую жизнь получил городской сквер. В рамках благоустройства произвели замену плиточного покрытия, наружного освещения с установкой антивандальных светильников. На территории детской площадки разместили сцену для массовых мероприятий. А площадки для подрастающего поколения появятся в более удобном месте.

В районе дома номер 15 по улице Турынинская появились футбольная площадка, спортивные тренажеры, детское игровое оборудование. Для пожилых людей установили удобные лавочки. Изюминкой общественной территории станет памп-трек с закольцованной велотрассой.

Проблемы с формированием комфортной городской среды возникли лишь в микрорайоне «Байконур». Здесь преображение проходит в два этапа. В 2021 году появятся плиточные дорожки, освещение, газон. Подрядная организация на «Байконуре» не выполняет в срок взятые на себя обязательства. После вмешательства городской управы работы должны быть завершены до конца июля.

Нет проблем с реализацией намеченных планов на улице Дорожная и возле памятника «Паровоз серии Л-3540».

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена набережная Оки.

- Важно обеспечить надлежащее качество и сроки выполнения работ, - отметил Дмитрий Денисов. - В 2022 году мы благоустроим набережную Оки. Это решение приняли сами калужане. Общественное голосование – обязательное условие для того, чтобы получить финансирование из федерального бюджета. Спасибо калужанам и нашим организациям за то, что также обратили внимание на набережную, были проведены субботники. Своими силами убрали территорию, на которую долгое время никто не обращал внимание. В этом году сделаем подготовительные работы. А после этого на площадку выйдут профессиональные строители.

В Калуге завершается ремонт дорог.

Ремонт и содержание

Завершаются в Калуге работы по еще одному национальному проекты – «Безопасные качественные дороги».

Обновленное дорожное полотно появилось на Тульском шоссе, мосту через Оку и дамбе Яченского водохранилища. На этой неделе продолжатся работы на трассе Р-92.

Завершен ремонт улицы Декабристов и переулка Григоров, где также заменили тротуары.

Облагородят калужские дороги и разметкой. Причем, не простой, а нанесенной термопластиком. Работы должны завершиться до 1 августа.

Меняют дороги к лучшему в областной столице и без национального проекта. В рамках содержания завершены работы по укладке асфальта по улицам Путейская, Академическая, Небесная. Уже ликвидированы железнодорожные переезды на Жукова и Баррикад.

Еще одна важная тема, поднятая на планерке, - безопасность дорожного движения. В Калуге появились первые проекционные пешеходные переходы. Всего до 1 августа начнут функционировать 42 подобных объекта.

Улицу Советскую приведут в порядок за счет банковской гарантии.

Силовой метод

Отметил Дмитрий Денисов и праведный гнев жителей микрорайона «Турынино». Жалуются калужане по поводу ремонта дороги по улице Советской.

Городская управа проводит претензионная работу по отношению к нерадивому подрядчику. В течение месяца он не отреагировал на просьбу о выполнении необходимых работ по Советской.

- У нас логичное законодательство. Но чтобы его применить, требуется время. Приходится силовым способом действовать. Других рычагов нет, мы живем в правовом государстве, - сказал городской голова. - В рамках муниципального контракта у нас есть банковская гарантия. Мы произведем ее раскассирование. И восстановим асфальтобенное покрытие за счет банковской гарантии. Этой суммы хватит. Никто не будет сам себе вредить. Мы принимаем работы, объект становится на гарантию. Если возникают проблемы, то подрядчик зачастую сам все приводит в нормативное состояние. Но есть и обратные примеры. Тогда мы используем законные инструменты для воздействия на таких подрядчиков.

«Калугатеплосеть» получила нового директора.

Новый директор «Калугатеплосеть»

Дмитрий Денисов представил нового директора «Калугатеплосеть» Игоря Карпова.

- У нового руководителя высшее профессиональное образование, за плечами богатый опыт. Я надеюсь, с приходом Игоря Карпова ситуация в организации кардинально измениться, - сказал градоначальник. - Нам нужно в ближайшие годы при содействии федерального центра и областного правительства реализовать инвестиционную программу. Только в этом случае мы сможем обеспечить сдерживание роста тарифов для населения. Эти расходы очень важны для калужан. Люди не в состоянии больше платить за дорогостоящие коммунальные услуги. Нам предстоит модернизировать десятки котельных.