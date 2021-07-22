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Этот день в истории: дела царские и революционные

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 08:00 0 514
Этот день в истории: дела царские и революционные

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 22 июля.

1596 – родился первый русский царь Романов Михаил Федорович (22(12).07.1596-23(13).07.1645). Избран на царство на Земском соборе 3 марта (21.02) 1613 года. Венчан на царство 21(11) июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля. Годы царствования Михаила Федоровича (1613-1645) отмечены началом восстановления России после полутора десятилетий Смуты и войн. 5 февраля 1626 года он сочетался во втором браке с дочерью мелкопоместного дворянина из Мещовского уезда Евдокией Лукьяновной Стрешневой (1608-1645). Уроженка Калужской земли вошла царицей в дом Романовых. Она скончалась через пять недель после смерти мужа.

1916 – в Калуге арестована группа социал-демократов, а в Боровске – М.П. Артемов, участник революции 1905 г. в Москве, в первые годы советской власти занимал ответственные партийные и государственные должности в Калужской губернии.

1918 г. в селе Гостешеве ныне Жуковского района родился Евгений Петрович Савельев. Летчик гвардейского истребительного авиаполка, Герой Советского Союза (04.02.1944). Почетный гражданин города Жукова.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.07.2021 08:00 0 514
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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