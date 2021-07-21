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Этот день в истории: визит императора и ликвидация районов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.07.2021 08:00 0 506
Этот день в истории: визит императора и ликвидация районов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 21 июля.

1837 - в год 25-летия Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года государь-наследник Великий князь Александр Николаевич посетил Свято-Николаевский Черноостровский монастырь. Будущий император-реформатор Александр II в сопровождении своей свиты и молодых офицеров гвардейских полков при стечении горожан обозревал с балкона настоятельского корпуса монастыря окрестности Малоярославца, ставшие «пределом нападения, началом бегства и гибели» Великой армии Наполеона. Строительство главного Николаевского собора монастыря, который по замыслу отца Макария должен был стать памятником тем, кто погиб у стен монастыря за веру, царя и Отечество, началось в 1812 году и продолжалось до 1839 года. За время строительства собора монастырь дважды удостоился Высочайшего внимания. В 1826 году в обитель приезжала вдовствующая императрица Мария Федоровна.

1959 – В конце июля в Калужской области были упразднены три района: Высокиничский, переданный в состав Угодско-Заводского, Детчинский – в состав Малоярославецкого и Дугнинский - в состав Ферзиковского района. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1999 – в Казанском соборе (г. Людиново) состоялась первая Божественная литургия после восстановления храма.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.07.2021 08:00 0 506
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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