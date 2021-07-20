Этот день в истории: новая должность Климента

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 20 июля.

1926 – в Москве скончался Феликс Эдмундович Дзержинский (1877 – 1926) — российский революционер польского происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. Его именем названа одна из улиц Калуги.

1960 – в Боровске открылся первый в Калужской области народный театр.

1990 - восстановлена должность Калужского правящего архиерея. Им стал митрополит Климент (Капалин).

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях!