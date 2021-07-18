Этот день в истории: в Калугу назначили нового губернатора

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 18 июля.

18(6).07.1856 калужским губернатором был назначен Дмитрий Николаевич Толстой (Знаменский, по имени родового имения), (1806-1884), писатель, археолог, церковный историк, мемуарист из рода Толстых, тайный советник. Занимался издательством сочинений русского сатирика XVIII века А.Д. Кантемира. Исполнял обязанности губернатора до 27 июля 1858 года.

1918 – в Малоярославце родился Владимир Афанасьевич Куликов (1918-2003), живописец, член Союза художников РФ. Участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Малоярославца

1927 – умер народный художник РСФСР Василий Дмитриевич Поленов (Тарусский уезд). Родился в 1844 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1984 – на 89-м году жизни умер старейший артист Калужского театра Ф.И.Иванов-Майский. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.