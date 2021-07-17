Этот день в истории: утвержден герб, открыт музей, возвращен храм

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 17 июля.

5(17).07.1878 - был утвержден герб Калужской губернии. Описание герба: "В зеленом щите серебряный волнообразный пояс, увенчанный золотою Императорскою короною. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою".

1867 – в Тарусском уезде Калужской губернии в крестьянской семье родился Сергей Егорович Бодрягин (5(17).07.1867-1920), поэт-самоучка. Детские годы провел в Тарусском уезде. Родился в бедняцкой крестьянской семье. В 11-летнем возрасте был привезён в Москву и отдан в учение в овощную лавку в Замоскворечье. Однако не выдержал тяжелой жизни, заболел, после чего отец приспособил его к себе в помощники — разносить газеты и журналы. Разносчиком газет С. Е. Бодрягин оставался в продолжение почти всей своей жизни.

1976 – скончался Михаил Михайлович Яншин (20.10(2.11).1902 – 17.07.1976), актер, режиссер, народный артист СССР (1955). Родился в г. Юхнове. Воспитанник 2-й студии МХТ, с 1924 г. состоял в труппе МХАТа. Одна из первых работ – Лариосик («Дни Турбиных» М.А.Булгакова). Снимался в кино. Гос. премия СССР (1975), Гос. премия РСФСР им. К.С.Станиславского (1970). Награжден 4-мя орденами, среди которых два ордена Ленина. (К.Эн.)

1991 - в Калуге открылся Музей ремесла, архитектуры и быта. По размеру экспозиции и режиму работы — это малый музей, с ежегодным обслуживанием до 2000 человек. Здесь хранятся и экспонируются материальные памятники – музейные предметы, отражающие многовековую традиционную культуру Калужского края.

1992 - состоялось возвращение Калужской епархии храма в честь святых мучеников Космы и Дамиана на основании распоряжения администрации Калужской области N 279-р от 03.04.1992 года. Памятник архитектуры XVIII века.

2001 – принято постановление Священного Синода об официальном открытии в селе Клыкове Козельского района мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустыни. Он является своеобразным олицетворением возрожденной Русской Церкви.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.