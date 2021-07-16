«Я толстая, меня никто не любит». С калужским психологом Екатериной Ленёвой обсуждаем женские комплексы

С калужским психологом Екатериной Ленёвой мы обсуждаем женские страхи и комплексы.

«Иди отсюда, Пончик»

— Екатерина, скажите, комплексы по поводу своей внешности есть у всех?

— Практически у всех, просто у кого-­то самооценка касается внешности, а у кого-­то зависит от статуса, материальных благ, наличия квартиры, машины.

— Откуда это идёт? В каком возрасте нас начинает волновать внешность?

— Примерно от трёх до шести лет у ребёнка складывается мировоззрение, формируется картина мира. И он воспринимает его как безопасный или опасный, начинается восприятие позитивных и негативных качеств в себе и в других, познаётся разница между плохим и хорошим, закладываются правила поведения в обществе, чувство стыда. И отсюда или мы все в комплексах и они будут только накапливаться как снежный ком, или более или менее свободны и воспринимаем мир адекватно.

В этом возрасте ребёнок слышит от родителей слова, которыми они его описывают, характеризуют. И это становится основой ­самооценки. Если родители в качестве наказания игнорировали ребёнка, дразнили, обзывали, задевали, например говорили: «Иди отсюда, Пончик», или «Что ты как мокрая курица?», или «Ты такой тощий!», появляется страх: я буду не такой, как надо.

Это закрепляется в сознании, человек зацикливается и будет потом либо голодать, чтобы похудеть, либо много есть, чтобы набрать вес. Возникает проблема, потому что её акцентировали родители. Если нас любят и принимают безусловно, то и мы так же себя принимаем. А если родители любят ребёнка с каким-­то условием, то и он к себе относится подобным образом. Например, родители говорят, что любят его за хорошие оценки, и он вырастает с комплексом зависимого, услужливого, потому что боится потерять расположение значимого взрослого.

— Комплекс по поводу своей внешности бывает у мужчин?

— Да, это касается обоих полов. Родители одинаково тиранят и мальчиков, и девочек. Просто у девочек внимание привлечено к фигуре, лицу, а у мальчиков — ​к росту и мышечной массе. Мальчикам родители могут говорить: «Ешь больше, а то будешь слабый и хилый, не вырастешь». Так закладывается страх: надо есть много, а то вырасту тощим и меня не будут любить.

Кроме того, когда родители обсуждают при нас людей с внешними недостатками, это тоже влияет на нашу само­оценку, она привязывается к внешности. Мы привыкаем думать, что, если внешне недостаточно хороши, значит, недостойны любви.

— Смотря в зеркало, мы как бы разбираем себя по частям: ­отдельно видим лицо, волосы, глаза…

— Чаще всего мы разглядываем те части тела, с которыми связываем свою самооценку. Смотрим изнутри и ровно на то, что для нас ценно и важно. Мир мы не видим, видим только себя в зеркале. Если у меня кривые ноги, значит, я не такая, как надо. И, соответственно, я смотрю именно на эту часть тела у других людей, сравниваю себя с ними и чувствую: я или круче, или хуже. Самооценка будет скакать. А если у меня ровные стройные ноги и я ими довольна, то ни на чьи ноги не буду смотреть, они мне по барабану.

Всё идёт из детства. Если в детстве акцентировали внимание — ты хороший, потому что красивый, ребёнок всю жизнь будет бояться быть некрасивым. Вот если хвалят детей за то, что они что-­то хорошо сделали, это достижение. А если только за красоту, ребёнок понимает, что в этом всё его достоинство. Если мы говорим: я красивая или некрасивая, толстая или худая, забываем, что у нас есть и душа. Это когнитивная ошибка. Внешность — ​только упаковка.

При знакомстве мы лишь первые две-пять минут обращаем внимание на внешние данные, потом становится важен внутренний мир человека. Никто не будет любить конфеты за их упаковку — красота только привлекает внимание, а дальше должно быть наполнение. Толстый ты или худой, не имеет значение, мы тысячи примеров этому знаем. Когда красивая упаковка, а внутри пусто, человек быстро перестаёт интересовать.

Защита от душевных травм

— С возрастом женщины набирают вес, появляются морщины. Комплексов становится больше?

— К сожалению, всё накапливается и усугубляется. Если с детства мы решили, что некрасивые, то с возрастом на этот маленький комплекс намотали большой клубок, постоянно находя и притягивая подтверждение этому. Плюс добавляются годы. Действительно, портится фигура, становится больше морщин, и всё это не в нашу пользу.

Но мы забываем, что есть не только тело, но и душа, личность. А упаковка — ​это уже дело моих рук: хочу, подправлю, а хочу, в грязи заляпаю и разрушу. И когда мы стареем, появляются морщины, «ползёт» тело. Это не значит, что поползла личность. Чтобы чувствовать себя комфортно в своём теле, надо полюбить свою личность.

Представьте, что вам бесплатно дали квартиру. Вы приехали, посмотрели, а она ​в плохом состоянии. Что делать? Один человек нанимает строителей или сам делает ремонт, дизайн и живёт с удовольствием. Да, из маленькой квартиры не сделать большую, не получится нарастить три этажа или расширить помещение, сломав стены и подвинув соседей. Но с помощью дизайнерский приёмов, игры со светом можно скорректировать недостатки и жить комфортно.

Другой же нервничает, мучается, ходит, обивает пороги, выпрашивая другую квартиру, доказывая, что он имеет право на лучшее, обижается на тех, у кого хорошее жильё. И с каждым днём эта квартира всё больше и больше его раздражает, она становится всё грязнее и запущеннее, разрушается, демонстрируя своему хозяину, что его жизнь хуже, чем могла бы быть. Точно так же мы относимся и к своему телу. Вы можете его ненавидеть, а можете то, что нам дано от природы, взять и поправить, улучшить то, что в ваших силах. Но главное всегда то, что у вас внутри. При общении с людьми внутреннее наполнение полностью закрывает внешнее.

— К каким психологическим проблемам приводит недовольство своей внешностью?

— Нелюбовь к себе и отвержение своего тела — ​это невроз. Непережитая детская травма. Наличие диспропорции — слишком большие уши, длинный нос, худоба или полнота становятся объектом для насмешек. Например, на физкультуре ребёнка осмеяли, что он неуклюжий, толстый. У него появляется психологическая мини-­травма, которая приводит к неврозу: ребёнок будет бояться прилюдно двигаться. Он зажался, закрылся, чтобы больше не переживать этот травмирующий опыт. Тут у него появились помощники — ​так называемые комплексы. Что такое комплекс? Это ​защита той травмированной детской части, которой было очень страшно, плохо, больно, когда её высмеяли, и которая защищается, чтобы больше не попасть в подобную ситуацию. Комплекс говорит: не ходи на мероприятия, на пляж, не занимайся спортом, потому что ты жирный, тебя высмеют, и вообще никуда не ходи, тогда тебя никто не тронет. Как от этого избавиться? Психология предлагает «вой­ти» в эту травму, рассмотреть, изучить, залечить, и тогда защита не потребуется. Комплексы, или по-­другому неврозы, мешают нам жить, ограничивают нас. Мы постоянно сравниваем себя с недосягаемым идеалом, замыкаемся, вплоть до депрессии — ​вот чем страшны непроработанные детские травмы.

— Недовольство своим телом может привести к конфликтам в семье?

— Безусловно. Когда у нас низкая самооценка, мы можем унижать себя на любом поле. В семье не будет гармоничных отношений. Например, жена поправилась, и у неё появился комплекс. Она постоянно будет подозревать и ревновать мужа, выискивать более или менее худых его знакомых.

Ей будет казаться, что они лучше и значит, он к кому-то из них уйдёт. Кроме того, она, скорее всего, начнёт терроризировать мужа, что он сидит, ничего не делает, толстеет, что надо заняться спортом. В психологии это называется «проекция», когда недовольство собой переносится на другого, — так легче для психики, чем признаться себе: это моя проблема. Бывает, что даже два любящих человека на этой почве ссорятся и расстаются. Причём мужчине может нравиться, что жена поправилась, но она никак не может простить себе этого и не даёт ему себя любить.

О диетах и купальнике

— Многие постоянно сидят на диете. Как это влияет на психику?

— На психику влияет всё, что несёт в себе какой-­то запрет, ограничение или насилие. Если человек занимается йогой, духовными практиками и ему нравится вегетарианство, здесь нет никакого насилия. Это его мировоззрение. Другая ситуация, если мне надо влезть в платье и для этого я не буду есть два дня, да ещё заставлю себя бегать по утрам до изнеможения. Это насилие над телом, над психикой. А любые ограничения ведут к срыву и часто к обжорству.

Потому что наш внутренний ребёнок потребует восстановить справедливость и вернуть себе то, что ему недодали. Тело перестанет быть вашим врагом, если вы начнёте заботиться о нём, ухаживать, будете давать ему отдых и сон и не станете издеваться над ним только ради того, чтобы начальник похвалил вас за ночную работу, или мучить себя диетами, чтобы увидеть наконец в зеркале такое отражение, какое вам надо.

— Сейчас лето, и многие женщины стесняются выйти на пляж в купальнике.

— Для женщин, которые боятся выходить на пляж, считая себя толстыми, непропорциональными, негармоничными, у меня хорошая новость: в нашем мире почти все заняты только собой. Уверяю вас, большинство людей посмотрит на вас равнодушно.

Так что расслабьтесь, надевайте купальник — и вперёд, загорать! Подарите себе массу удовольствия от пляжа, солнца и воды!

— Сейчас идеалом становятся модные блогеры, многие хотят внешне быть на них похожи, подражают им.

— Это если мы сами не знаем себя как личность. Когда мы хотим что-­то изменить во внешности, надо посмотреть изнутри и спросить себя: зачем это мне? Почему я хочу быть не собой, а этой красивой тётей из Интернета?

На самом деле мы, скорее всего, видим, что эта тётя на экране ведёт себя уверенно, свободно. И нам бессознательно хочется свободы, материального благополучия, успешности. Но мы считываем только её упаковку. Это ловушка. Нам кажется, вот сейчас мы похудеем, переоденемся в дорогую, купленную в кредит брендовую одежду и станем такими же красивыми. Но ведь на самом деле мы не станем от этого богатыми, успешными и счастливыми. Потому что любая женщина, в том числе полная, с маленькой грудью или жидкими волосами, может быть такой же успешной, красивой и без всяких комплексов. Но почему-­то на неё быть похожими не хотят, думая, что она несчастная. Нет, она тоже может быть счастливой! Это ловушка: мы видим одно, а предполагаем совсем другое.

Меняем привычки

— Как примириться со своим телом?

— Для начала надо просто познакомиться с собой. Можно взять блокнот, утром и вечером записывать десять желаний — даже не для того, чтобы их исполнять, их можно и не перечитывать. Главное — записывать неделю, две, месяц, хоть всю жизнь, у кого на сколько хватит сил и терпения. Это нужно, чтобы понять, кто я такой и почему должен себя любить. Постепенно возникнет самоуважение: у меня есть собственные желания, и вообще я чего-­то стою. Нелюбовь к своему телу — ​это нелюбовь к своей личности.

Постарайтесь отслеживать критические мысли в адрес своей внешности, поступков, любого выбора. Решите: «Сегодня я вообще не буду себя критиковать» — и постарайтесь продержаться. Это сложно, поэтому предлагаю начать с одного дня. Если не получается, просто вовремя остановитесь, скажите: «Стоп! Я опять себя ругаю. Ну накосячил, ничего страшного. Зато я это вовремя заметил и отследил. Я уже молодец». И хвалите себя почаще, за любую мелочь. Мы привыкли себя ругать и казнить, но точно так же можно привыкнуть хвалить себя. Быстро перестроиться, конечно, не получится. Надо это ­понимать и не ожидать мгновенных результатов.

Не пытайтесь заставить своё тело стать другим. С ним надо ­научиться договариваться. Просто представьте тело как собственного ребёнка. И разговаривайте с ним, как с ребёнком. Пообещайте ему какую-­то награду за какие-­то определённые действия. Можете договориться: пять минут делаю зарядку, а потом позволю себе конфетку. И, если хочется чего-­то запрещённого — съесть сладкого, например, — надо представить, что внутри вас сидит малыш, который этого хочет. Потому что это неудовлетворённое детское желание. Скорее всего, вам не хватает любви, внимания и заботы. Или, может быть, вам просто скучно — тогда надо чем-­то занять себя, и мысли о сладком куда-то уйдут.