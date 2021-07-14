Этот день в истории: освобождение Ульяново и смерть Паустовского

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 14 июля.

1941 – в с. Покровское на Сити Ярославской области родился Савичев Игорь Алексеевич (1941 – 2019). По окончании МАрхИ в 1966 г. до 1968 г. работал в качестве старшего архитектора в Отделе по делам строительства и архитектуры г. Калуги. С 1983 – главный архитектор института «Калугагражданпроект». Основные произведения (авторские и в соавторстве): Памятник-монумент героям-чекистам в с. Хлудневе Думиничского района Калужской области, памятник Кольцову в г. Воронеже (скульптор П.Н.Бондаренко), проект автовокзала для Калуги. С 1998 г. возглавлял проектную организацию» Калугапроект» Союза архитекторов РФ.

1943 – освобождение села Ульяново от немецких оккупантов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1968 – скончался Константин Георгиевич Паустовский (19 (31) мая 1892, Москва — 14 июля 1968, Москва) — русский советский писатель, классик русской литературы. Паустовский завещал похоронить его в Тарусе, в которую был влюблен и провел последние 13 лет жизни. Его волю исполнили в точности. Имя Константина Паустовского присвоено одной из планет, которую открыли в 70-е годы.

1998 г. – в городе Обнинске, в Доме офицеров, состоялось учредительное собрание инициативной группы моряков, на котором было принято постановление об образовании на территории Калужской области региональной общественной организации под названием «Калужское морское собрание» (председатель – вице-адмирал Олег Михайлович Фалеев). Созданы местные организации КМС в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Боровске. Калужская земля причастна к славной морской истории России, отсюда вышли выдающиеся флотоводцы Д.Н. Сенявин, П.А. Чебышев, В.В. Прончищев, С.И. Челюскин, И.С. Унковский и многие другие.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.