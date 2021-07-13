Этот день в истории: приговор декабристам и смерть Кандренкова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 16 июня.

1826 - был вынесен приговор декабристам Е.П. Оболенскому, П.Н. Свистунову и Г.С. Батенькову. После ссылки они жили в Калуге.

1920 – родился Петр Дмитриевич Хренов(13.07.1920-13.07.1943). Герой Советского Союза (21.07.1942). Звание Героя присвоено за подвиг в бою у деревни Суковка Юхновского района. Тогда, корректируя огонь артиллерийского дивизиона, он вызвал его на себя. Снаряды накрыли фашистов, пощадив героя. Бойцу было всего 22 года. Год спустя, в одном из наступательных боев на северном рубеже Орловско-Курской дуги он был тяжело ранен осколком снаряда и 13 июля 1943 года скончался в военном госпитале. Похоронен Герой в г. Козельске Калужской области. Приказом министра обороны СССР капитан Хренов П. Д. навечно зачислен в списки своей части. На родине П. Д. Хренова в д. Сырицы Демидовского района установлен памятный знак.

1934 – в городе Жиздре родился Алексей Станиславович Елисеев, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1978 году на родине космонавта был открыт памятник (бронзовый бюст) Герою. Почетный гражданин города Калуги и города Жиздры.

1989 – на 74-м году жизни умер бывший первый секретарь Калужского обкома КПСС Андрей Андреевич Кандренков. (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.