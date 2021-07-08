Полиэтиленовые облака, музей дома и люди, как индюки. В Калуге открылся фестиваль молодых фотографов

ХХ юбилейный фестиваль «Молодые фотографы России» открылся в Калуге.

В нашем городе он проводится уже третий раз подряд. Начиналось всё в Чебоксарах, потом фестивальной площадкой стали Плёс, Пущино, Москва. В некоторых городах мероприятие проходило дважды, но трижды фестиваль не принимал ни один город. Организаторам очень понравилась Калуга.

В течение всей недели в нашем городе будет более 50 фестивальных мероприятий: творческие встречи, мастер-классы, выставки, лекции, дискуссии.

В Калугу съехались фотографы со всей страны. На конкурс было прислано и 1849 фотопроекта из 72 регионов страны. Жюри выбрало 102 и 19 фотокниг – это нововведение фестиваля. Они представлены на столиках в выставочном зале. Возле каждой – белые перчатки. Надеваешь их и листаешь, рассматриваешь фото.

- Фотографии приходят анонимно. Мы не видим, за кого голосуем, - рассказала эксперт фестиваля, член жюри, фотохудожник Светлана ТАРАСОВА. – В жюри было около 10 человек. Работы мы принимали с ранней весны. Они все разные. Многие, как и в прошлом году, посвящены пандемии, поиску себя, личным моментам. Больше стало социальной направленности, меньше романтических тем. Есть цветные, есть черно-белые работы. Черно-белые – это классика.

В некоторых работах, где цвет вообще не нужен, там идет концентрация на смысле. Что такое цвет? Это дополнительный сюжет. Если цвет работает, его оставляет. А если отвлекает от важного, то уместны черно-белые фото. Ну и, конечно, черно-белые фотографии более эмоциональны, драматичны. Некоторые проекты сделаны на мобильный телефон, сейчас это целое направление - мобилография. Калужане активно участвуют в фестивале, не раз становились его лауреатами, победителями. Наш город организаторы полюбили. Здесь, на самом деле, уютно, удобно, гостеприимно.

Нововведение фестиваля – фотокниги.

Открылся фестиваль большой экспозицией лауреатов, которую разместили на двух этажах Инновационного культурного центра. 20 фотографов будут отмечены специальными наградами. Есть здесь и работы калужан. Лауреатами фестиваля стали Ольга Новикова, Мария Соколова и Анастасия Куренкова.

Один из наших коллег – фотокорреспондент с большим стажем, пройдя по экспозиции подметил: «Есть интересные работы, но в целом – кризис, то, что раньше считалось полной ерундой, сейчас преподносится, как искусство. Главное, интересная идея, тема, а найти её не просто, все уже было, повторяется много раз».

Но чтобы составить свое мнение, все-таки стоит сходить в ИКЦ на выставку и посмотреть работы самому, пообщаться с авторами работ. Вход на фестиваль бесплатный.

Узнать обо всех мероприятиях фестиваля можно в нашей афише на странице фествиваля «Молодые фотографы России».

Проект Ольги Михальчук (Люберцы) «Я есть»:

- Простейшая задача (принадлежность к поколению селфи) – автопортрет – привела к мучительной рефлексии. Я же фотограф, вижу красоту в других, почему необходимость ввести в кадр себя вызывает желание спрятаться? Взгляд сопротивляется попыткам отыскать гармонию в собственной невысокой, неидеальной, «не девочки-подростка» фигуре. И разве настоящих себя показывают авторы селфи в примерочной, с новой стрижкой, «за завтраком»?

Вне сопутствующих товаров и обстоятельств остаётся нагота…. Хочется показать, какой вижу и знаю себя я сама. Какой (есть надежда) меня бы понимали другие. Что есть я? Провожу ревизию собственного мира. Я есть моя деятельность, я – это моё образование, люди вокруг, живой и яркий мир. В зеркале я и наблюдающий, и наблюдаемый.

Незащищённость, нагота в серии являются выражением моей воли и рефлексии, а не чьего-то желания, намерения. Здесь я никому не принадлежу.

Дамир Файзулин (Псков), проект «Завтрак. Обед и ужин»:

-Это история из трех частей про женщин, но через мужчин. Повествование о том. что женщины сильней. И такова природа.

Анастасия Куренкова (Калуга), проект «Дневник времени:

- А помнишь?» - этот вопрос с годами все чаще мелькает в моей голове, становится все трогательнее и грустнее. Что-то пишу, что-то придумываю на ходу.

Но время стирает все, что может стереть. Замечаю, что так много умирает в моем сердце, но еще больше остается в нем навсегда. К некоторым моментам возвращаюсь снова и снова. Они то и дело возникают передо мной. Иногда кажется, что мое сознание ведет свой личный дневник и иногда приоткрывает его для меня, чтобы напомнить об ускользающем времени…Но уходит ли оно? Вряд ли. Нам кажется, что время уходит, но, на самом деле, уходим мы. Уходим по неподвижному времени.

А время остается и продолжает вести Свой дневник, дневник времени.

Наталья Булдакова (Королёв), проект «Сила вещей»:

- Саша собирает экстремальные ботинки, украшенные аппликациями, шипами и бляхами. Обувь, сделанная из толстой кожи и металла, имеет солидный вес и служит долгие годы. Эти вещи обладают харизмой, говорящей о силе и придающей силы их хозяйке. Многие модели давно не производят. Саша ищет их по объявлениям и ждет посылки из других городов. Еще у нее есть коллекция шуб. Первые несколько отдали бабушка и мама, другие она покупала в секонд-хендах. Эти шубы сшиты десятки лет назад, но до сих пор согревают в мороз. Они подобны косматым шаманским облачениям из шкур собак, лис и ондатр, хранящим в себе их дикий характер. Саша носит шубы, и шубы продолжают свою жизнь.

Квартира, в которой живет Саша, наполнена вещами, знакомыми ей с детства. … Люди, собирающие вещи с историей, как-будто обременяют себя ее грузом. Но каждый неслучайный предмет - хранилище воспоминаний, якорь чувств и идей, магический оберег, обладающий силой.

Илья Никитин (Москва) «Неясные мечты»:

- Крымская территория с многовековой историей сегодня широко известна как популярное курортное место. Эта серия фокусируется на моем личном восприятии этого места, как местного жителя. Уехав в Москву, мне часто сниться родной дом. Приезжая, мне хотелось уйти от сьемки туристических популярных мест и обратить больше внимание на укромные места, молодое поколение и меняющуюся среду своей родины.

Екатерина Мишкель (Санк-Петербург) «Музей дома»:

- Снимаем жилье с подругой, вот и оказались отрезаны от мира весной 2020 года вместе. Чтобы не заскучать начали импровизировать из того что было по мотивам известных полотен. Где-то спасала обработка, где-то грим... А иногда и обычная смекалка.

В ход шли любые подручные средства. Снимали каждый день в течении недели. Когда Эльвира была занята работай (удалёнку никто не отменял), я продолжала в жанре автопортрет.

Хотелось бы продолжить эту серию в будущем.

Анна Завозяева (Москва) «Работа в цвете»:

- Мне нравится наблюдать за работой людей, поэтому я решила изучить рутину двенадцати профессий. В реальной жизни рабочая обстановка лишена лаконичности, и все предметы практически всегда перемешаны друг с другом. Стилистика снимков в моей серии и их точность была вдохновлена эстетикой 80-х. В своей работе я воссоздаю сказочный и выверенный мир профессий через предметы, которыми люди пользуются ежедневно.

Анна Порошина (Тамбов) «Полиэтиленовые облака»:

- Дома, на работе, в магазинах, на улице — всюду нас окружают полиэтиленовые пакеты. В них мы складываем товары, после — мусор. Беспорядочная коллекция в мире потребления, которая с каждым годом только растет и пополняется.

Однажды, прогуливаясь по улице, я увидела, как пакеты, развевающиеся по ветру, меняли свою форму быстрее облаков. Полиэтилен обретал иной смысл, изменял свою функцию и на моих глазах превращался в поэтичные предметы женского гардероба. Так в моем сознании пакеты стали воплощением эстетики, частью мира изящных форм и тонких красок.

В этом проекте я попыталась увидеть искусство в повседневности — и красоту в том, что мы никогда не назвали бы красивым, — в надоевшем всем мусоре.