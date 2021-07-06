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«Дай я тебя поцелую»: Калуга отметила День поцелуя массово и с размахом

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 06.07.2021 17:10 3 599
«Дай я тебя поцелую»: Калуга отметила День поцелуя массово и с размахом

Во вторник, 6 июля, более чем в 60 странах празднуется Всемирный день поцелуя . 

Родиной этого праздника признана Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй,как одно из проявлений любви, достоин того, чтобы иметь собственный праздник.

В честь этого дня по всей планете проводятся различные мероприятия, конкурсы и соревнования, так или иначе связанные с филематологией - дисциплиной, изучающей фундаментальные физиологические и психологические особенности человеческого поцелуя. Среди участников акций нередко разыгрываются призы («За самый долгий поцелуй», «За самый красивый поцелуй», «За самый необычный поцелуй» и тому подобное).

Первый экранизированный поцелуй был показан спустя полгода после создания кинематографа -  21 июля 1896 года. Проводником символа проявления чувств на экранах стал 30-секундный фильм Томаса Эдисона «Поцелуй».

А как празднуют Всемирный день поцелуя влюбленные калужане? Смотрите и читайте их истории в нашем большом фоторепортаже, посвященном этому празднику! 

Настя и Саша, танцоры

- Мы работали вместе в танцевальной студии, - говорит Настя. - Начался ковид, если бы не Саша, не знаю, что было бы. Студию, где мы работали, закрыли, как и все в городе. Всё шло к карантину.

Я пригласила Сашу сделать ему фотосессию (Настя ещё и фотограф, - прим. ред.), в следующий раз уже он позвал меня проводить закат. На третьей прогулке мы гуляли до 4 утра, после нее Саша зашёл ко мне на чай и больше не уходил.

История Саши и Насти началась в марте 2020 года.

Принцип отношений этой пары: «Все держится на доверии, радости и взаимном уважении».

 

Маша и Максим, байкеры

История этой калужской пары началась 11 февраля 2020 года.

Ребята живут по принципу «слабоумие и отвага».

Женя и Настя, парашютист и дизайнер

Их история началась в августе 2018 года.

- Познакомились в интернете ещё в 2013 году, - рассказывает Женя, - общались некоторое время, потом было затишье.

Спустя время волей случая всё-таки встретились, и завертелось...

Андрей и Света, музыканты

История пары началась 3 июля 2020 года.

- Мы оба увлекаемся рок-музыкой, - говорит Андрей. - Познакомились через общего друга, продающего рок-атрибутику.

Как говорится, «Музыка нас связала».

Принцип пары: «Говорить обо всём сразу. Каждый высказывает свои мысли и проблемы, и благодаря этому мы всё больше доверяем друг другу. Разве есть что-то в отношениях важнее доверия и понимания?!»

Даша и Тагир, фотограф и скрипач

История начата 1 марта 2019 года.

- Если честно, 28 февраля 2019 года я уже готовился ко встрече, - вспоминает Тагир. - Помню, как сидел в кофейне около дома моего наставника по скрипке и ждал вечера.

Познакомились, когда я играл «Либертанго» Астора Пьяцолла на скрипке в электричке. Да-да, бывает и такая практика.

- У нас есть разные традиции, - поясняет Тагир. - Ездить в Калужский бор. Смотреть фильм «Весенние перевёртыши» в сезон. Неожиданно сталкиваться лбами, когда поворачиваемся друг к другу. Разливать только что купленный квас из-за вспенивания.

Ещё у нас много знаков и символов, как и «наших» слов. Но расказывать про них не буду. Это только для нас…

Алёна и Рома, администратор и экспедитор

История начата 7 июня 2020 года.

- Познакомились через интернет, начали гулять, общаться, после этого захотели съехаться, - рассказывает Алёна. - Сейчас у нас общий... котенок. 

- У нас есть сокровенный знак, - раскрывает девушка. - 7 - «наше» число,  Оно стало «нашим» с самого начала отношений. Рома был в дороге по работе, поднял голову вверх и в небе увидел цифру 7 из облаков. Начали встречаться мы тоже 7 числа. 

Хочешь присоединиться к нашей акции и отметить День поцелуя поцелуем? Тогда хватай любимого или любимую, фотографируйся в момент поцелуя и оставляй свою фотографию в комментариях! 

 

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 06.07.2021 17:10 3 599
Тэги: любовь поцелуй день поцелуя калужане влюбленность город
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