Гражданство - отнять, денег – дать: какие законы изменят жизнь калужан, чиновников и бизнеса в июле

Государственная дума седьмого созыва закончила законотворческую работу, и депутаты разлетелись по своим регионам готовиться к выборам, которые состоятся 19 сентября.

А вот законы, принятые ими, продолжают вступать в силу до сих пор.

И в нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем о тех, которые вступили или вступили в силу с 1 июля.

Новые детские пособия

Вступают в силу изменения, предложенные Владимиром Путиным в его ежегодном послании Совфеду:

Вместо единовременных выплат вводится ежемесячное пособие для беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этого им надо встать на учет на ранних сроках беременности. Тем, кто попал в такую ситуацию, следует обращаться в Управлении соцзащиты. Там расскажут подробности о том, как получить поддержку. Вводятся ежемесячные пособия одиноким родителям. Им будут выплачивать половину прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка младше 17 лет. В среднем по стране он составляет 5060 рублей. В Калужской области этот показатель чуть повыше. На 2021 он составил 11 550 рублей, то есть размер пособия в регионе - 5775 рублей.

Запрет на второе гражданство госслужащих

С первого июля госслужащим нельзя иметь постоянный вид на жительство и гражданство других стран. Вот список тех, кто отныне может быть только россиянином ,если хочет работать в госорганах:

государственные и муниципальные чиновники, работники местного самоуправления, госорганов

военнослужащие армейские, росгвардейцы, сотрудники ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, все, кто работает в уголовно-исполнительной системе, полиции, пожарные;

послы и полномочные представители;

главы и заместители глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторы счетной палаты

губернаторы, депутаты

Зеленый свет карте «Мир»

С 1 июля обязанность принимать к оплате карту «Мир» распространяется на весь бизнес, выручка которого от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей (ранее было 40 млн).

Граждан будут информировать о положенных льготах

С первого числа граждане должны получить возможность узнавать о положенных им льготам не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.

Правда, по какому, непонятно. На портале даже чат-бот робот Макс не смог дать ответ на этот вопрос.

Соцвыплаты на карту «Мир»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир».

Изменение затронет тех, кто получает деньги на карту.

Гильотиной по контролю

С 1 июля вступает в силу закон, который разграничивает полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля.

Это решение принято в рамках «регуляторной гильотины».

Изменения в налоговом законодательстве

Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом. Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной;

Меняется принцип перерасчета транспортного налога. Теперь в случае, если вы оплатили его, а затем произошел его перерасчет и сумма налога увеличилась, то доплачивать разницу не придется;

Вступают в силу так называемые правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю.



В отличие от маркировки, когда каждая единица товара получает индивидуальный маркер, этот режим распространяется на всю партию товара, отправленного от производителя продавцу.



Это делается, чтобы противостоять серому импорту и нелегальному обороту.

Контрольно-кассовую технику – в массы

С 1 июля ее должны применять даже те предприниматели, которые, не имеют работников по трудовым договорам, но реализуют товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги.

Онлайн – туда же

С 1 июля все участники общественных обсуждений и публичных слушаний смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора в режиме онлайн.

Для этого надо будет всего лишь пройти идентификацию через портал госуслуг или другие официальные площадки, используемые организаторами слушаний.

Переводы без открытия счета

Резиденты получили право переводить деньги без открытия банковского счета с использованием электронных средств, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа.

Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

Бумажную работу переложили на чиновников

Теперь для получения субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг просителю не придется возиться с документами. Чиновники обязаны собирать их сами.

Также с 1 июля отказать в субсидии на погашение долгов ЖКХ могут только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом.

Раньше ее предоставляли, если у гражданина не было задолженности в целом или при заключении соглашений по ее погашению.

Яндекс и Майл вместо Гугля и Бинг

С первого июля во всех интернет браузерах обязана предоставляться возможность установки по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является Россия или другие государства-члены ЕАЭС.

А за невыполнение этого требования вводятся штрафы. Для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Учет бревен

С 1 июля вступает в силу перечень видов древесины, которые подлежат учету. Теперь запрещена транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.

Правда, есть исключения из этого правила. Главное из них - эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Законы для села

Вступили в силу два закона для сельчан.

Первый позволит заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда из-за урагана или другой непогоды был введен ЧС регионального, межрегионального или федерального характера.

Был установлен размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.

Вторым законом вводятся основные положения о контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Изменения направлены на соблюдение производителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Водку - только честным налогоплательщикам

С 1 июля лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у просителя есть непогашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тыс. рублей.

Чистая валюта

Резиденты, проводящие в стране валютные операции и получившие доступ к системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.

Новые требования к микрокредитам

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей.

Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть от 10 тыс. рублей.

Сейчас началось его поэтапное повышение, и к 2024 он вырастет до 5 млн рублей.

А до 10 июля микрофинансовые и кредитные кооперативы обязаны запустить официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф.

Также кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.