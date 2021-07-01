Он мог за утро написать 20 картин: в Калуге открылась выставка уникальных гравюр

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка «Шедевры Гюстава Доре».

Очень необычно художник изображает героев сказок. Например, Крёстная Золушки - это не красивая фея с волшебной палочкой , а маленькая старушка, лихо расправляющаяся с тыквой. Авторский взгляд у Доре очень своеобразный.

И каждая работа – произведение искусства. Когда смотришь на гравюры, которым уже 200 лет, это не передаваемое ощущение.

Иллюстрация к роману «Сервантеса «Дон Кихот». Дон Кихот в своей библиотеке.

Иллюстрация к роману «Сервантеса «Дон Кихот». Битва с ветряными мельницами.

Иллюстрация к сказке Перро «Золушка». Крёстная Золушки и тыква.

Иллюстрация к сказке Перро «Спящая красавица». Принцесса и заколдованное веретено.

От монахов до художников

Первыми пытались украсить книги рисунками средневековые монахи. В XVI веке прекрасные работы создавал известный немецкий художник, график Альбрехт Дюрер. Однако они были доступны только избранным. В дорогих изданиях стали появляться гравюры на меди.

В XIX веке книги уже стоили дешевле, их стали больше издавать и покупать. И художники увлеклись иллюстрированием произведений. Но превзойти Гюстава Доре никому не удалось.

За его работами выстраивалась очередь

Родился художник в Страсбурге в семье инженера, строителя мостов Пьера-Луи-Христофора Доре и его жены Александрины Плюшар. И был средним из трех детей в семье. Рисовал с 4-летнего возраста и восхищал всех своими работами.

Через некоторое время вместе с матерью он переехал в Париж и стал учиться в лицее. 15-летний Доре делает сатирические иллюстрации к подвигам Геракла, приносит их главному редактору «Журнал для смеха» и тут же зачисляется сотрудником, получая при этом зарплату в 5000 франков. А вскоре выходит альбом его графики «Подвиги Геркулеса», в котором указывалось, что автор этих литографий — пятнадцатилетний художник, выполнивший их без учителя и не имея классического образования.

Доре делал потрясающие иллюстрации к произведениям Данте, Сервантеса, Лафонтена, Шатобриана, Перро, Бальзака, а также к Библии. В мире о нём заговорили как о художнике, способном своими иллюстрациями прославить даже самую заурядную басню. Издатели выстpаивались в очередь за право первыми заполучить рисунки Доре к готовящимся к печати книгам.

Известно, что художник делил свой рабочий день на три части: утро посвящалось графике, полдень — живописи, вечер — снова графике. При этом Доре так и не получил художественного образования, но много времени проводил в Лувре и Национальной библиотеке, изучая картины и гравюры. Писал он с потрясающей скоростью. Приятель Доре, вспоминал, как тот, переходя от одного наброска к другому, за одно утро создал не менее 20 картин.

И график был гениальный, создавал тончайшие вещи, насыщенные деталями, которые хочется поближе рассмотреть. И сегодня он считается величайшим гением.

Иллюстрация к басне Лафонтена «Стрекоза и муравей».

Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте. Челн с душами.

Две подписи

Сейчас на выставке можно увидеть иллюстрации Доре к таким произведениям, как «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Дон Кихот» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, басни Лафонтена, «Волшебные сказки» Перро.

Более 120 подлинных работ мастера, сделанные в конце XIX века будут в Калуге до 22 августа.

Иллюстрация к Библии. Иисус и апостолы в полях.

Иллюстрация к Библии. Изгнание торговцев из храма.

- Это передвижной проект, идея которого - совместить искусство и литературу, - говорит сотрудник калужского музея изобразительных искусств Варвара ПАВЕЛЬЕВА. - Представлены различные сцены из книг, которые дополнены цитатами из текста. Можно прочитать, что за отрывок проиллюстрирован. Сюжеты – совершенно разные. Доре был многосторонний иллюстратор. И посмотреть его работы будет интересно, и взрослым, и детям, потому что представлены сказки, и басни.

Мне очень нравятся иллюстрациях к повести «Атала» Шатобриана, где рассказана история про индейцев, и Доре эстетически красиво передает ее. Экзотическая природа, развалины... Много маленьких деталей. Очень атмосферные работы. Иллюстрации выстроены в хронологическом порядке по ходу развития сюжеты. Взяты отдельные эпизоды. И если присмотреться, то вы увидите во внизу каждого произведения две подписи. Доре, как автора композиции, и того, кто напечатал или перенес его рисунок на литографский камень или доску.

Доре так и не получил художественного образования, но много времени проводил в Лувре.