«Есть такие инвалиды, которых я презираю»: Арсений Шальнов о жизни «до» и «после», парусном катамаране и путешествиях

В эти выходные в Калуге на Яченском водохранилище прошли мастер-классы по парусному спорту для людей с инвалидностью. Они были организованы на территории спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вечеслава Иванова.

Задачей проекта является популяризация парусного спорта в России и формирование его доступности для всех людей без ограничений по здоровью и возрасту.

Инструктором и куратором мастер-класса в Калуге выступил калужанин Арсений ШАЛЬНОВ.

В 2016 году жизнь молодого человека разделилась на «до» и «после». Арсений ехал на мотоцикле по улице Салтыкова-Щедрина в Калуге. Пьяный водитель «Газели» нарушил ПДД и сбил мотоциклиста. Арсению ампутировали ногу.

Три года восстановления и вот молодой человек снова в строю: работает, любит, путешествует, организовывает мастер-классы, катается по Всероссийским соревнованиям.

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Расскажите немного о мастер-классе, зачем Вы этим занимаетесь?

- Начинается все с теории. Сегодня впервые увидел ребят, которые сами подготовились, узнали, какими бывают виды ветра, направления, так что общались на терминах. Основная часть занятия - практика на воде. Объясняется, как ходит катамаран.

Мастер-классы - это некоторая социализация. Вместо того, чтобы сидеть дома в жару под кондиционером, можно выбраться на природу, покататься на катамаране, позагорать.

К сожалению, провожу такие мероприятия очень редко. Это мастер-класс второй по счету. Я занимаюсь ими, чтобы привлечь внимание минспорта, чиновников, депутатов, чтобы они увидели - есть такой проект для инвалидов, его можно развивать и делать круче.

Помогает нам гребная школа. Она не против открыть здесь для нас секцию. А я ищу поддержку в виде финансирования, чтобы приобрести один или несколько катамаранов.

- Как называется Ваш катамаран? Что известно о его создании?

- Это парусный катамаран Yarkat. Его придумали в Ярославле.

Двое друзей любили путешествовать на велосипедах, пешком. Одному мужчине из-за проблем со здоровьем запретили активные и большие физические нагрузки. Его друг начал думать, чем ему можно помочь, так у них появилась идея модернизировать обычный катамаран и сделать из него парусный.

Какое-то время дорабатывали идею, а когда на их изобретение появился спрос, решили открыть производство.

Все полностью делается этими людьми. Они заказывают материалы, ткань для парусов, пластики, металл. Постоянно катамаран дорабатывают. Каждый год выходит обновленная, улучшенная версия.

- Вопрос на засыпку. Катамаран ходит или плавает?

- Вообще ходит. Но я по-всякому называю. Я не придираюсь к конкретной формулировке.

- Сколько стоит участие в мастер-классе?

- Это все бесплатно. Сроки были сжаты из-за непонятной обстановки с вирусом. Моя задача: сделать ребятам бесплатное катание, обучение, теорию, практику, плюс чтобы было попить и поесть.

- Для каких людей это делается?

- Для абсолютно разных. Я - ампутант. У кого-то сахарный диабет, кто-то глухонемой, есть колясочники, например, с переломами позвоночника.

Знаю человека из России, у которого нет ни рук, ни ног, но это не мешает ему заниматься парусным спортом. Он в армии на гранате подорвался. Есть жена и дочка. Супруга помогает ему с парусами, хорошо выступают и занимают призовые места.

- Вы ездите по Всероссийским соревнованиям. Где удалось побывать?

- Уфа, Ярославль, Крым.

- Каким видом спорта Вы занимаетесь, помимо парусного?

- Я занимаюсь вейкбордингом. Выступал на Чемпионате в Санкт-Петербурге.

- Как Вы восприняли последствия ДТП: стремились вернуться к прежней жизни или начать всё с нуля?

- Я пытался вернуться к прошлому, но это нереально. Я уже не такой, как раньше. Ногу назад не отрастишь. Назад время не вернёшь. Нужно жить и развиваться здесь и сейчас, подстраиваться.

Основное отличие двуногого человека от одноногого меня: чтобы мне что-то сделать, сначала нужно придумать, как. Несмотря на то, что я помню в голове, как кататься на велосипеде, сейчас мне нужно заранее подготовиться, настроить все так, чтобы удобно было крутить педали, чтобы нога не соскакивала.

Все нужно подгонять индивидуально. В зале поначалу возникали некоторые проблемы с тренажерами. Тоже приходилось продумывать как их использовать. Просто это занимает чуть больше времени.

Мне нравится та жизнь, которая есть сейчас. Особенно хочется заработную плату повыше. А то сейчас половина зарплаты уходит на ипотеку, половина - на поесть-попить, проекты, поездки.

- Виновника ДТП, в котором Вы потеряли ногу, посадили?

- Нет. Ему дали два года условно и штраф около полутора миллиона. Два года прошло, а штраф он так и не платит.

- Он не пытался связаться, чтобы хотя бы извиниться?

- Нет. Я не стал на этом зацикливаться. Три года с момента аварии у меня ушло на усердное восстановление, я и сейчас до сих пор восстанавливаюсь. Продолжаю ходить в тренажерный зал, принимать витамины, препараты, тренироваться. Потребовалось много сил, времени и денег, не до водителя было. Моей целью было быстро восстановиться и вернуться к нормальному образу жизни, работать.

Есть такие инвалиды, которых я презираю: они сидят дома и жалуются, какое у нас плохое государство, как им все обязаны, при этом вообще ничего не делают, чтобы улучшить свою жизнь.

- Кем Вы работаете?

- Инженером-конструктором в «НПО имени Лавочкина». Мы делаем спутники, космические аппараты. Недавно начал вести курс робототехники. Начальство посылало меня в «Артек», а также детей из гимназии имени Примакова в Москве учили.

Пока Арсений рассказывал о своей работе, к нему присоединился мужчина с костылем.

- Это мой друг Хачик. Кстати, Хачик - не обзывательство, имя такое. С армянского переводится как «крестик». В Крыму на сборах в магазине всё купили и говорю: «Хачик, пойдём». Люди обернулись в недоумении.

Дружить начали, когда у меня появилась инвалидность. Экипаж состоял из двоих людей – я и он.

- Расскажите про свою половинку.

- С девушкой мы вместе около двух с половиной лет. Познакомились вживую, увиделись в Калуге. Она сказала, что про меня читала. Сходили попить кофе, и как-то завязалось.

- Ваши планы на ближайшее будущее?

- Профессионально отучиться на яхтсмена, получить международные права и арендовывать в любой точке мира яхту, самому ей управлять, путешествовать с целью отдыха.

Яхтинг – воссоединение с природой, но ты постоянно перемещаешься, что-то делаешь. Мне нравится управлять парусными средствами. Так что это вдвойне круче.