Семейная династия работников КТЗ: несколько поколений Орловых посвятили свою жизнь калужской турбинке

Впервые проходную Турбинного завода Антонина ОРЛОВА перешагнула более полувека назад и до сих пор здесь работает.

На даче у Орловых всё в цвету: роскошная сирень, пионы, розы высотой больше метра. Летом так красиво, птицы поют! Но в воскресенье вечером Антонина Александровна торопится вернуться в Калугу: в понедельник надо ​на работу. Больше 50 лет на одном месте! Пришла на завод сразу после техникума и не уходила даже в сложные 1990-е, когда страна разваливалась, предприя­тия не платили зарплату. Одно время на заводе работал и её муж Андрей Орлов, а сейчас пришла дочь Елена.

Георгиевский крест из рук царя

История семьи Антонины Александровны ​просто удивительная. Её дед Павел Павлович Ульяшин ​был участником Первой мировой вой­ны. Родился он в деревне Хватово Сухиничского района. В 1914 году был призван в царскую армию и сразу же отправлен на фронт.

Служил старший унтер-­офицер Павел Ульяшин в конной разведке. Не раз брал «языка», добывал ценные документы. И за храбрость его наградили крестами Святого Георгия трёх степеней (двумя золотыми и одним серебряным). Причём одну из наград получил прямо из рук царя. Когда на передовую приехал Николай II, Ульяшин в очередной раз вернулся с «языком»–немцем в штаб полка. За отличную службу царь вручил отважному офицеру Георгиевский крест. Награды Павел Павлович берёг даже при советской власти, за что позже попал под суд.

Дед Павел.

В 1917 году Ульяшин вернулся с фронта домой, женился на хорошей девушке Вере, родились дети: пятеро сыновей и дочь Надежда. В 1930-е годы вступил в колхоз. В Великую Отечественную не воевал из-­за возраста, остался в родном Хватово. А после того, как в 1942 году наши вой­ска освободили деревню, военный трибунал приговорил Павла Павловича к пяти годам лишения свободы за то, что хранил царские Георгиевские кресты. В 1947 году его освободили, а через 10 лет Ульяшин умер, не дождавшись реабилитации. Только в 1963 году семья получила справку об отмене приговора.

— Дедушку я хорошо помню, он был строгий, нечасто улыбался, — ​говорит Антонина Александровна. — ​После вой­ны в селе мужчин почти не осталось, и все к нему приходили за помощью. И он никогда не отказывал. Бывало, женщины к изгородочке подойдут, молча поставят косу — ​стесняются, уходят. А он встаёт и начинает косы «бить», чтобы острые были. Никогда за работу ничего не брал. ­Женщины понизу, вдоль речки, пройдут, чтобы дед их не заметил, подойдут к бабушке Вере: «Ну возьмите хоть десяток яиц, у нас много, а у вас семья большая». И очень жаль, что награды дедушки пропали. Георгиевские кресты спрятали под крышу. Но, видимо, кто-­то увидел или узнал про это. Теперь хотим в архиве копии заказать, всё никак не соберёмся.

На завод позвал дядя

В Великую Отечественную вой­ну Ульяшины потеряли двоих сыновей. Старший, Иван, был артиллеристом, подбил пять немецких танков. В октябре 1942-го пропал без вести под Сталинградом. А в 1943-м под Ленинградом погиб сын Михаил. С 1940 года в армию пошёл и средний сын Александр — ​отец Антонины Орловой. Он служил в миномётной части. Воевал на Прибалтийском фронте, освобождал Ленинград, Литву, Латвию, Польшу. Под Кёнигсбергом получил тяжелейшее ранение, едва выжил. Вернулся в родную деревню без руки, инвалидом, был председателем колхоза. И дома всё делал сам, мог даже забор починить. Внучка Елена любила приезжать к бабушке и дедушке в деревню, все каникулы у них проводила. До сих пор вспоминает, как в детстве дедушка плёл одной рукой ей венки из цветов.

Василий Ульяшин.

Младшие сыновья Ульяшиных, ​Николай и Василий, ​на фронт не попали. Но Николая в 1944 году призвали в армию, прослужил 15 лет, а потом 30 лет проработал на железной дороге. А Василий, оставшись во время вой­ны в тылу вместе с матерью и сестрой Надеждой, строил на военном аэродроме ангары для самолётов. Потом работал в МТС, на Калужской швейной фабрике, а затем ​36 лет — на Турбинном заводе. Был награждён орденами и медалями.

— После школы я пошла учиться в машиностроительный техникум, мне нравились черчение и экономика. У нас было много практики, через день на заводе работали, — ​рассказывает Антонина Александровна. — ​Закончила техникум хорошо, без троек. Мой дядя Василий Павлович ​тогда и позвал работать на завод. В то время там было два военных представительства: сухопутное и морское. И меня сначала посадили на документацию, потому что почерк был красивый.

А потом сказали, что должна осваивать производство. Я прошла все этапы, все участки знала, в командировки ездила. Так до сих пор и работаю, уже 50 с лишним лет. Как-­то зашла по делам в банк, так там народ выскочил посмотреть на меня, удивлялись, как я всю жизнь на одном месте тружусь. А я не жалею, мне интересно было. И коллектив дружный был в советское время, и начальство меня никогда не обижало.

— Когда жена пришла работать на завод, он гремел по всей стране, — ​говорит муж Антонины Александровны Андрей ОРЛОВ. — ​В советские времена это было государственное предприя­тие. Продукция шла в 50 стран, документация составлялась на разных языках. И ей было интересно вникнуть в производство. Сейчас она работает на входном контроле. Общается с цехами, поставщиками. А работать с людьми всё-таки непросто.

— У мамы только одна запись в трудовой книжке. Она как пришла на завод, так там и работает. Профессионал сильнейший, у неё колоссальный опыт. Она строгая, ответственная, очень трудолюбивая. Сейчас молодёжь уже не знает тех стандартов, которые были раньше в Советском Союзе, а она знает, — ​Елена, дочь Антонины Александровны тоже три года назад пришла работать на «турбинку». — ​После школы я получила от завода направление в институт. И завод платил стипендию. Помню, приходила в кассу, вместе с работниками в очереди стояла. Они зарплату получали, а я стипендию. Считалась тоже работником завода. Но когда Бауманский закончила, мы не слишком нужны были. Это в 1990-е годы. Многие мои сокурсники тогда ушли в торговлю, и я стала заниматься бизнесом. Потом вышла замуж, родились сыновья. А недавно вернулась на завод, и мне всё нравится.

Золотая свадьба

Как у многих людей, жизнь у Антонины Александровны идёт ​в заботах и переживаниях за родных и близких. Работа, дом, дача, внуки.

С мужем они уже отметили золотую свадьбу. Познакомились больше 50 лет назад в сельском клубе на танцах. Андрей Дмитриевич родом из Одессы, а служил в армии в Козельске.

— Когда мы поженились, думали, где жить. Перевесило то, что в Калуге нам сразу дали комнатку, — ​объясняет Андрей Орлов. — ​И хорошо, что здесь остались, на Украине вон что сейчас творится! Но с родственниками, которые там живут, общаемся. У нас очень хорошие отношения сложились.

Антонину сразу приняли. Даже когда у моей сестры свадьба была, собралась вся родня, надо было печь каравай. Там каравай пекут огромный, размером как стол. И замесить тесто — ​почётная обязанность, её не всем доверяют. Нас в семье три брата и три невестки: немка, украинка и русская — ​Антонина. И все старшие женщины выбрали Антонину. Она засмущалась: «Как же я буду?» Ей сказали: «Твоё дело только начать, а мы поможем».

— Брат мужа ругался: «Как можно сменить «жемчужину юга» на Калужскую губернию, почему в Одессу жить не приехали?» — ​улыбается Антонина Александровна. — ​Я отвечала: «Мама с бабушкой плакали». Родные не хотели меня отпускать. Но в Одессу, к родителям мужа, мы ездили по два раза в год. Раньше от работы в колхоз посылали, и мы отгулы копили. Потом брали их к отпуску, и больше месяца отдыха получалось. Летом ездили и на 7 ноября. Билеты недорогие были, а с Калуги-2 шёл скорый поезд, быстро добирались.

Цветы и клубника

Теперь весь отпуск Антонина Александровна проводит на даче в Сосновке, недалеко от деревни Чёрная Грязь. Говорит, что здесь ей хорошо, спокойно. У Орловых 25 соток, работы хватает. Всё в доме и на участке сделано с огромной любовью, везде чувствуется заботливая рука хозяйки. Андрей Дмитриевич летом практически постоянно живёт здесь. Антонина Александровна приезжает в пятницу после работы.

— У нас много пионов, коллекция жасмина, разные сорта сирени, — ​Антонина Александровна цветы просто обожает, — и дочка всё время что-­то привозит. В этот раз сирень новую привезла и три розы. Я говорю: «У нас их столько, папа ругается!» Их же надо на зиму уложить, накрыть, укутать. Но дочка всё равно привозит. Муж хоть поворчит, но сам и укутает, и весной поднимет. Розы у нас цветут до первого этажа, такая красота и радость!

Сейчас мы ещё клубникой увлеклись, семь соток только ею заняли. 50 сортов посадили. Не знаю, как пойдёт. Но уже видно, что те сорта, которые сейчас должны плодоносить, неплохие.

Дочь с зятем, с внуками к нам приезжают, помогают. Внуки уже взрослые. Артёму будет 29 лет, Ярославу — ​20. Внуки у меня хорошие. Они меня даже на «вы» называют. Моё слово для всех закон: надо что-­то сделать, значит, сделают. Вот сейчас картошку окучивали все вместе. Выходим вшестером на грядки, рассказываем что-­нибудь, смеёмся. Всё окучили быстро, клубнику пропололи, потому что шли дожди и трава росла быстро.

— Я прошу маму, чтобы берегла себя, потому что на работе устаёт и на даче трудится, — ​волнуется за Антонину Александровну дочь Елена. — ​Но она не может сидеть без дела, любит, чтобы везде был порядок, чтобы на огороде не было ​ни травинки. Она очень дисциплинированная, ответственная. И нас к этому приучила. Мы её слушаемся. Приезжаем с сыновьями, они тоже помогают полоть, косить, дрова осенью и весной колоть — у нас печка есть.

— На даче всем места хватает, — ​говорит Андрей Дмитриевич. — ​И кота Ваську мы с собой привезли. С ним беда приключилась. Местных котов много, а кошки только две. Вот деревенские коты с нашим городским драку затеяли. Ох, и сильно же ему досталось! Он ещё упал неудачно, весь живот разодрал. Пришлось ­серьёзно лечить нашего бедолагу. Переживали за него.

В родной деревне под Сухиничами у Антонины Александровны тоже остался дом. Он уже плохонький, но семья его бережёт. И места там красивые, речка есть, рыбалка хорошая.

С коллективом.

Уговаривают ещё поработать

Наверное, многие удивятся, зачем ещё работать, когда столько дел на даче. Но Антонина Александровна по-­другому не привыкла. Мысль покинуть родное предприятие и по сей день не приходит ей в голову. Чувствует ответственность за производство. Да и научно-­исследовательские заводы не хотят расставаться с надёжным, опытным сотрудником, уговаривают ещё поработать.

— Не отпускают, — ​смеётся Антонина Александровна. — ​Да и не могу я всё бросить. Молодёжь приходит. Они сейчас в компьютерах хорошо разбираются, а мы производство знаем лучше. Поэтому надо молодёжи подсказывать, помогать.