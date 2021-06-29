Городской голова Дмитрий Денисов раскрыл секреты юбилея Калуги

Во вторник, 29 июня, состоялся брифинг городского головы Дмитрия Денисова, посвященный празднованию 650-летия областной столицы. Рассказываем, что заготовили власти для калужан.

Дворец спорта с чемпионами и футбол в сквере Волкова

Для Калуги грядущий юбилей – долгожданное событие. В последний раз такие масштабные мероприятия проходили в городе 50 лет назад.

По словам Дмитрия Денисова, несколько лет длилась дискуссия о символах празднования нового юбилея. Было много предложений. Но в городской управе приняли решение восстановить то, что было создано предшественниками.

Полным ходом идет самая ожидаемая реставрация в Калуге. Несмотря на большие затраты на проектную документацию, памятник 600-летию нашего города начал преображаться. Финансирование этой реконструкции полностью обеспечено бюджетом, но посильную лепту в ремонт «Шарика» может внести каждый калужанин.

- 50 лет назад этот памятник был создан трудовыми коллективами. Подобная инициатива прозвучала в наши дни от калужских промышленников, руководителей предприятий, предпринимателей. Поэтому мы объявили сбор средств, - отметил градоначальник. - Уже пошли первые пожертвования. Не важна сумма, главное – участие. Мы увековечим имена тех, кто помог в реставрации. Сделаем это оригинально, с помощью современных информационных технологий. Каждый сможет показать потом своему внуку QR-код, и сказать, что эти 100 семейных рублей пошли на реконструкцию памятника.

В результате сбора пожертвований будет собрана сумма, которая заменит бюджетные средства. А высвобожденные деньги направят на благоустройства города.

Некоторые подарки Калуга уже получила. Например, вторую очередь музея истории космонавтики.

Самый большой подарок, во всех смыслах этого слова, ожидает калужан на улице Ленина. Там в августе откроет свои двери новый Дворец спорта. Подобного сооружения в областном центре никогда не было.

В Дворце спорта расположатся 50-метровый бассейн и ледовый каток с трибунами на 3000 мест.

- Таких спортивных сооружений не так много в России, - сказал Дмитрий Денисов. - В дни юбилея пройдет спортивный праздник. Мы пригласим известных чемпионов, чтобы они открыли этот Дворец.

Среди подарков, перечисленных городским головой, больше всего было именно спортивных. Для калужских футболистов продолжается стройка манежа. А в сквере Волкова через неделю начнут укладывать искусственный газон на давно уже пустующем стадионе.

- Долгое время эта земля была федеральной. Город изменил эту ситуацию, - продолжил Дмитрий Денисов. - Мы вошли в федеральную программу и построим в сквере Волкова футбольное поле. Также будет подготовлена площадка для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и установлены тренажеры.

Для любителей экстремального спорта в нашем городе наступает светлое будущее. Все в том же сквере Волкова построят первый в Калуге памп-трек.

Также велосипедисты и скейтеры смогут тренироваться на территории нового современного стационарного скейт-парка. Он расположится на площади Маяковского.

- Конечно, любой юбиляр ожидает подарки. Один из них Калуга получит от известного российского банка. На площадке парка по улице Марата появится фонтан, - отметил Дмитрий Денисов. - Многие калужане говорят, зачем нам фонтан. Лучше бы отремонтировали дороги. Еще раз скажу, что это частные деньги. Банк сам определяет, куда вкладывать свои средства. Этот объект уникальный, первый в Калужской области проекционный фонтан.

Еще один подарок получит только один калужанин. В юбилейной викторине будет разыгран автомобиль.

Скверов и парков станет больше

Дмитрий Денисов в ходе брифинга сравнил Калугу с хорошей хозяйкой. Перед праздником она всегда наводит порядок у себя дома. Город также готовится к юбилею.

- Калуга – это не только центральная часть, но и периферия, - сказал городской голова. - Продолжаются работы в микрорайонах Турынино, Тайфун, Байконур и Канищево. Там появятся новые скверы и парки. На этих территориях пройдут праздничные события.

Отдельно выделил Дмитрий Денисов сквер 50-летию ВЛКСМ. В 2020 году рядом установили паровоз. Вокруг него, по словам градоначальника, появится скверик. Он будет насыщен железнодорожными элементами.

Юбилей – это не только новые объекты, подарки и культурные события. В городе продолжают реализовывать программу Фонда капитального ремонта. Как отметил Дмитрий Денисов, перед юбилеем будут сконцентрированы финансовые ресурсы, чтобы сделать немножко больше, чем в предыдущие годы.

Дороги – еще одна злободневная тема для Калуги. Ремонт въездной группы в город завершили на минувших выходных. Дмитрий Денисов еще раз объяснил, почему в 2021 году были приведены в порядок именно эти дороги.

- Мы отремонтировали Гагаринский мост, дамбу Яченского водохранилища в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Сделали этот выбор сознательно. На этих дорогах отсутствует коммуникации, - продолжил градоначальник. – Мы не могли допустить заторов в центре Калуги. Сейчас продолжаем ремонт автомобильных дорог в различных частях города. У нас не самые большие финансовые возможности, но будем использовать их рачительно. Сделаем дороги там, где их давно не ремонтировали.

Еще один своеобразный подарок - северный обход Калуги. По словам городского головы, постройка этой дороги - единственный шанс вовлечь в калужскую агломерацию территории сельских населенных пунктов в северной части города.

Гулять будем месяц

Гулять Калуга в юбилейный год будет не один день, как обычно, а в течение всего месяца. Культурно-массовые события начнутся 3 августа.

В Калуге пройдут несколько крупных фестивалей. Реконструкторы в разных местах города отобразят историю областной столицы в веках.

Также пройдет фестиваль балета. Горожане в Гостином дворе с 3 по 7 августа увидят заслуженных деятелей культуры.

Фестиваль фейерверков вместит в себя несколько огненно-лазерных шоу 14, 22 и 28 августа. Два раза они пройдут на площади Старый торг. Один – на набережной Яченского водохранилища. Впервые в Калуге состоится парад дронов.

Конечно, выступят на юбилее Калуги и звезды российской эстрады. Правда, имен городской голова не назвал. Дмитрий Денисов отметил лишь, что перед калужанами выступят две звезды. Они работают на разные целевые аудитории – молодежь и людей более зрелого возраста.

Конечно, не забудут в Калуге и про меры безопасности. Благо, что практически все праздничные события пройдут на свежем воздухе.