Колонна калужских выпускников прошагала по центральным улицам города 26 июня

В субботу, 26 июня, в Калуге отгремели выпускные. И школьникам, и родителям накануне пришлось изрядно понервничать. Причиной тому стала не только предпраздничная суматоха, но и вопрос, который оставался открытым до последнего: будет ли праздник у выпускников, или история из 2020 повторится.

К счастью, праздник из-за коронавируса в этом году отменять не стали. А погода лишь сопутствовала торжественному настроению: температура воздуха прогрелась до +31, солнце светило весь день.

Традиционное шествие началось от площади Победы и протянулось до парка культуры и отдыха. Именно это место стало основной площадкой мероприятия в 2021 году. Как выглядели выпускники на шествии, смотрите в фоторепортаже Сергея КОНСТАНТИНОВА.