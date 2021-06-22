«Я старше атомной бомбы»: в Калуге заработала высавка Гарри Гордона, отца известного тележурналиста

Однажды известный телеведущий, журналист Александр Гордон отвечая на вопрос Владимира Познера, что он считает главным достижением в жизни, сказал, что это фильм «Огни притона», который он снял по книге своего отца Гарри Гордона.

В центре этого фильма – жизнь главной героини, хозяйки небольшого Одесского борделя «мамы Любы» (ее сыграла Оксана Фандера), у которой в подчинении две проститутки (роль одной из них исполнила Екатерина Шпица). Вышел фильм в 2011 году и вызвал много неоднозначных откликов.

Тем не менее, блогеры назвали его самым красивым фильмом «Кинотавра».

Художник, поэт, писатель

Гарри Гордон не такая популярная личность, как его сын, но тем не менее известная в художественных кругах. И сейчас у нас есть возможность познакомиться с его творчеством. В Калужском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Гарри Гордона «Тайна глубины», посвященная 80-летнему юбилею художника.

Гарри Борисович родился в Одессе 12 июля 1941 года в семье юриста Бориса Исааковича Гордона и учительницы Ольги Михайловны Червиной.

- Я старше атомной бомбы, - шутит о себе художник.

Рисованием увлекался с детства. Когда мать отвела его в детскую художественную школу-четырехлетку при Одесском художественном училище, отец был недоволен. «Он считал, - рассказывал Гарри ГОРДОН. - что быть художником – стыдно и лучше меня отдать Вайману – учиться на виолончели, это профессия. Во всяком случае, я смогу зарабатывать хорошие деньги в кинотеатре перед сеансами».

Закончив Одесское художественное училище, Гари Борисович поступил в ленинградское училище им. Мухиной.

«Свадьба», 2014 г.

- Потом, в Москве, долгие годы я провёл в проектной организации, в подвале, старшим художником. От звонка до звонка. Утешал себя тем, что Эль-Греко, например – просто художник, а я – старший художник, - смеются Гарри Борисович.

С конца 1980-х годов художник участвовал в уличных московских вернисажах, где за небольшие деньги можно было выставить свои картины и продавать. Со временем у Гарри Гордона сложился свой, авторский стиль. В его работах много солнца, моря, интересной игры света и цвета. А еще Гарри Борисович пишет стихи и великолепную прозу.

Женат он на творческой женщине, поэте Татьяне Акимовой, с которой они счастливы уже более 40 лет. В семье три дочери. А старший сын Александр родился в незарегистрированном браке с медработником Антониной Стригой. Встретились они в молодости, когда Гарри Борисович служил в армии. Антонина была там медсестрой. Прожили недолго, через год после рождения сына Гарри Гордон ушел из семьи.

«Шаланды, полные кефали», 2021 г.

За последние три года

- На выставке «Тайна глубины» можно увидеть 30 работ художника, написанных им за последние три года. - говорит сотрудник Калужского музея изобразительных искусств, искусствовед Юлия ЗАЛОЖНЫХ. - Они наполнены воспоминаниями о детстве: шаландами, полными кефали, рыбаками и ожидающими их на берегу женами, уютными старыми городскими двориками, где днем дремлют старики, а вечером все вместе гуляют на свадьбе, и, конечно, морем.

Живопись Гордона нетороплива, доверчива, со своим неповторимым голосом, дыханием, колоритом. Он превосходно владеет цветом, отдавая предпочтение пастельно-перламутровым, приглушенным, нежным тонам. Без сомнения, картины Гарри Гордона подарят каждому зрителю атмосферу солнечного неторопливого черноморского городка.

«Рио Рита» 2020 г.

Своя философия

Каждая картина Гарри Гордона – это маленькая история. Он умело выхватывает яркий момент и мастерски передает состояние, эмоции. Ты чувствуешь и переживаешь эту историю, попадаешь во внутрь и проживаешь ее. Это философская живопись она заставляет задуматься, обратиться к себе и поискать ответы на главные жизненные вопросы.

В одном из интервью Гарри Гордон сказал: «Я не создаю простых и понятных работ – я пытаюсь достучаться до каждого и всегда предполагаю и надеюсь, что зритель обязательно сделает шаг мне навстречу». Сделать этот шаг навстречу вы можете до 27 июня, пока работает выставка.