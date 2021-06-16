Калужанка 50 лет проработала в детском саду и не устала

31 мая в ясельной группе детсада № 66 «Яблонька» прошёл выпускной. И как малышам было жаль расставаться со своей Валечкой — так они называют любимую воспитательницу Валентину Викторовну Расходчикову!

Всю жизнь она проработала в детском саду: 50 лет педстажа. И за это время ни разу не повысила голос, всегда в хорошем настроении, улыбается. А как заразительно смеётся! Про неё говорят: лёгкий человек. Этот выпуск для Валентины Викторовны особенный, последний — она решила уйти на пенсию. Хотя родители не отпускают её, уговаривают остаться.

— Мы очень хотим, чтобы Валентина Викторовна и дальше работала с нашими детьми, — ​говорят мамы. — ​Это самый добрый воспитатель в Калуге.

«Мамы были старше меня»

Валентину Викторовну мы застали в окружении малышей. Они гурьбой висли на ней.

— 50 лет я с детьми и не ощущаю своего возраста, — ​улыбается Валентина Викторовна. — ​Мне комфортно с малышами. Профессию эту выбрала сама, педагогов в моей семье не было, родители — ​простые рабочие. Жили мы в Мещовске, я была средним ребёнком в семье, у меня есть старшая сестра, тоже педагог, и младший брат. В школе мечтала, что буду учителем французского: мне иностранный язык хорошо давался. Разложу фото артистов и учу их, к доске вызываю. А мама хотела, чтобы я стала медиком, говорила: «Будешь в белом халате ходить, а не носы детям в саду вытирать». Но я всё равно пошла в педкласс, который был при калужской школе № 2. А потом нас, семерых девчонок, направили в детский сад «Малинка». Мы озорные, весёлые, хохочем. Заведующая — ​Валентина Семёновна — встретила нас с восторгом. А ведь многое зависит от того, как тебя встретят. Мы молоденькие, неопытные, где-­то что-­то не так сделали, не доглядели. Заведующая нас собрала, сказала: «Вам мамы доверяют самое дорогое, что у них есть, — ​ребёнка. И вы за него несёте ответственность, поэтому за детьми — ​глаз да глаз». Я поначалу стеснялась — 18-летняя девчонка, все мамы были старше меня. Ну как я буду их чему-­то учить! Но они меня приняли, слушали. И свой первый выпуск никогда не забуду. Дети потом, класса до 6–7-го приходили ко мне, с днём рождения поздравляли.

— Вам ни разу не хотелось сменить профессию?

— Мне с детьми всегда было интересно. Я даже в отпуске скучала, просто рвалась на работу — поскорей бы отпуск закончился. И до сих пор не надоело совершенно. У меня всего несколько записей в трудовой книжке. Работала в детском саду «Малинка», потом — в яслях «Кроха» и теперь в «Яблоньке». Когда в ясли перешла, очень ­переживала — как с такими маленькими справлюсь. Но посмотрела на них — дети в этом возрасте такие ласковые, нежные, такими доверчивыми глазёнками смотрят… Просто сердце сжимается, до чего они славные. Однажды «Кроху» закрыли на капитальный ремонт. Тогда одна родительница сказала мне: «Ну что вы всё в детском саду, несерьёзно, переходите на наш завод». И я устрои­лась на завод. Смеялась потом: такое чувство, что в концлагерь попала. Это вообще не моё. С садиком не сравнить, здесь такая аура, детки. Даже если бы начать жизнь заново, всё равно воспитателем стала.

— Всё-таки профессия воспитателя не самая прибыльная, зарплата маленькая.

— Наша профессия всегда была низкооплачиваемой. Но раньше ведь дело не в деньгах было, просто настолько мне моя работа нравилась! Я и общественницей была. Откуда только организаторские способности проявились, сама удивляюсь. Столько у нас мероприятий интересных, творческих было! И с напарницами, с коллективом всегда везло.

Утренник 31 мая. Море эмоций и у детей, и воспитателей.

«Интелесная ты»

— Дети к вам тянутся, называют просто Валей.

— Им «Викторовна» сказать трудно, там буквы «р» и «т». Я разрешаю Валей называть. Детки совсем маленькие приходят — ​1,5 годика, ничего не умеют, ревут, с ними нужно терпение, уговаривать, приговаривать. А я столько прибауток, песенок, потешек знаю! Вот они и тянутся. Когда занятия проводишь, для них всё впервые, слушают с замиранием.

— Отличаются современные дети от детей советских времён?

— Конечно! Сейчас дети более развитые, смышлёные, раскрепощённые. А раньше были более дисциплинированные, зажатые. Мы ещё занимались подготовкой к школе, не было тогда развивающих центров, читать учили. Помню, одна родительница сказала: «Я никак не могла свою Иру научить буквы складывать. А вы только сказали ей, что буквы дали друг другу ручки и не расцепились и получилось это слово, как она читать начала». Мне так приятно было! А сейчас век компьютеров, Интернета, дети знают больше. Но и мы не должны отставать, знать все их мультики, всех любимых героев.

— 50 лет — ​серьёзный педагогический стаж. Кто из воспитанников вам запомнился?

— Недавно пересматривала фотографии своих выпусков, стала считать детей и сбилась. Многое было за эти годы, и смешные, и грустные случаи. Был в моей группе мальчик, щекастенький такой, красивый. Я его на качелях качаю, прибаутки рассказываю, он смотрит внимательно: «Интелесная ты!» Я смеюсь: «Алёш, как мне твои щёчки нравятся, дай мне их!» Он испугался: «Да ты что, мне они самому нравятся!» Думал, я действительно щёки его заберу.

Ещё ходил в мою группу Серёженька. У него в семье конфликты были, папа, бывало, выпивал. И как-­то приходит, плачет взахлёб, рассказывает: «Папа сегодня обидел маму». Так воспринимаешь боль ребёнка! Ведь это совсем крошечка, а уже так переживет. Я всегда очень проникаюсь, принимаю всё близко к сердцу. Помню мальчишку одного, шалун несносный, но мне такие даже больше нравятся, с ними интересно. Папа у него милиционер, строгий, а мама на заводе работала. Хорошая, положительная семья. И вот папа пришёл, говорит: «Я вам ремень принёс, разрешаю его шлёпнуть». Я ахнула: «Да вы что! Он нормальный мальчик, ну пошалит немного». А мальчишка за подол халата мне уцепится, повиснет: «Не говорите папе». Жалела его. Всегда старюсь встать на позицию ребёнка. Вот я его поругала, а что он умеет, такая капелька маленькая? Ему нужно рассказать, показать. Нет же, мы иногда в сердцах накричим… Заведующая нам всегда говорила: «Девочки, не вставайте в позу. Мамы идут с работы уставшие, может, у них проблемы какие-­то. Вы начните с хорошего, а потом скажите, что ребёночек ещё немножечко что-то там сделал, надо обратить внимание». И я всегда о хорошем говорю: чему научились за день, какое блюдо попробовали.

— Для педагога очень важно найти общий язык и с родителями.

— С родителями мы друг друга понимаем. Ни одного конфликта никогда не было. Может, я слишком мягкая. Некоторые воспитатели, например, если родители рано ребёнка привели, могут сказать: «Ещё восьми часов нет, ждите». А я не могу так. Ну что я буду из-­за этих пяти минут возмущаться! Всегда стараюсь вой­ти в положение. Наверное, мама торопится, вот и привела ребёночка пораньше.

Все дети хорошие

— Говорят, чужих детей любить сложно…

— Я иногда слышу от молодёжи: «Почему я должна его любить, пусть его мама и папа любят! Отработала смену и ушла». А у меня ­никогда таких мыслей не было. Конечно, я люблю не как мама, а просто как малыша. Как же не любить его!

— И всё-таки вы решили уйти из детсада, это ваш последний выпуск.

— Уже столько лет отработала, да и коронавирус вносит свои правила. Мои подруги уже на пенсии. Мы как пришли в «Малинку» вместе, семь девчонок, так и дружим до сих пор. Они смеются: «Викторовна, сколько ты ещё будешь в свой сад ходить?» Ну вот и решила — выпущу группу и уйду, хотя детки такие хорошие! У меня внуков пока нет, сын никак не подарит. Даже не представляю, как буду жить без детского сада.

«Радуешься за детей»

Второй воспитатель этой ясельной группы, Вера Александровна ЛЕОНОВА, ​остаётся с детьми, переходит с ними в более старшую группу. Родители этому очень рады. Вера Александровна — калужанка, её сын закончил 5-й класс. В садике она работает не так давно, но дети её сразу полюбили. Она и слова нужные подберёт, и поможет, и поддержит.

— Моя бабушка была воспитателем, тётя тоже педагог — ​и в саду, и в школе работала, — ​рассказывает Вера Леонова. — ​Вот и я пришла в эту профессию. Начинала с младшего воспитателя, и уже 2,5 года работаю старшим воспитателем. Мне нравится с детьми. Кто детей не любит, не сможет здесь работать. Конечно, с малышами бывает непросто, особенно в период адаптации, иногда за всю смену не присядешь. Но интересно видеть, как они сначала приходят беспомощными, плачут, скучают по маме, а потом взрослеют, становятся осмысленными, порой такие интересные фразы у них подмечаешь. Нелегко учить их самостоятельности, самообслуживанию, но когда видишь, что получается, радуешься за них.

В нашу группу много детей ходит, и надо к каждому относиться, будто это твой ребёнок. Конечно, мама своего малыша всегда больше любит, но я стараюсь сделать для них всё, что в моих силах. И привыкаешь к детям, тяжело их отпускать, расставаться. Но всё равно приходится. И очень приятно, когда они тебя помнят, прибегают, обнимают. Вот с этой группой получится побыть подольше.

И коллектив в нашем садике очень хороший. Работать с Валентиной Викторовной Расходчиковой — ​просто сказка. Это и профессионал прекрасный, и очень душевный человек. Заведующая детским садом Татьяна Павловна Гайгерова — ​тоже замечательный, доброжелательный человек, всегда с пониманием ко всем относится, а это немаловажно. Атмосфера в садике приятная. И мне нравится работать в коллективе, у которого одна цель — ​воспитать детей, дать им новые знания и сделать их счастливыми.

«Спасибо за всё, что вы сделали для наших детей!» — ​говорят родители. И эти слова — ​высшая оценка для воспитателей.

Кристина СТАРОСТИНА:

— В детский сад «Яблонька» ходит и моя старшая дочка Алиса, и младшая Николь. Воспитатели у старшей ​замечательные, а у младшей вообще звёзды! Николь пошла в садик в полтора года и попала в группу к Валентине Викторовне и Вере Александровне. Нам очень повезло! Доброта, забота, ласка, любовь — ​это всё Валентина Викторовна. Не человек, а сказка! Она для наших детей, как родная бабушка, как курочка со своими цыплятами. Она столько лет проработала, а ведь дети все разные, иногда с ними бывает тяжело, но Валентина Викторовна к каждому найдёт подход и всегда остаётся очень доброй. Это так важно, так ценно. У нас большая группа, около 30 человек. И она — ​с каждым. Дети все бегут к ней: «Валя, Валечка!» Не оторвать! Вера Александровна чуть построже, но так и должно быть, она ​прекрасный педагог. Я очень довольна, что у нас были такие воспитатели. Таких нигде больше нет! Это просто счастье!

Анна АНДРЕЕВА:

— Моя дочка Александра пошла в садик в полтора года, сейчас ей уже 3,4. Я переживала, какие будут воспитатели. Первые дни стояла под окнами, слышала, что дочка плачет, и сама на пару с ней ревела. Но воспитатели оказались очень хорошие. Они смогли сделать невероятное. Они заставили нас снять памперсы и научили Александру ходить на горшок. Дома дочка категорически отказывалась. А воспитатели нашли подход к такому маленькому ребёнку. И дочка в сад ходит с удовольствием, про воспитателей говорит: «Мои любимые». У нас дети в группе все общаются, дружат. И, конечно, тяжело с Валентиной Викторовной расставаться. Её все дети любят! А Вера Александровна с нами остаётся. И мы этому рады. Наши детки её тоже очень любят.

Анастасия СВЕРЧИНСКАЯ:

— У меня в эту группу ходит дочка Стефания. В сад мы пошли, когда ей было 1,2, совсем маленькая. И очень хотели попасть именно к Валентине Викторовне и Вере Александровне. Они настоящие профессионалы. Валентина Викторовна так заботится о детях, со всей душой к нашим малышам относится! Вера Александровна тоже доброжелательный, отзывчивый человек. Она построже, потребовательнее, любит дисциплину. Но это даже хорошо. Воспитатели гармонично дополняют друг друга.

У моей дочки адаптация к садику прошла комфортно. Пару дней поплакала, и всё. ­Воспитатели смогли создать такие условия, что дети подружились, им нравится ходить в детсад. Дочка уже через неделю с удовольствием в группу шла. И сейчас в выходные скучает, в сад просится. Мы очень благодарны Валентине Викторовне и Вере Александровне за присмотр и уход, за их грамотные педагогические ­действия. И с ними всегда очень приятно общаться.