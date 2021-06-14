В Калуге пропала 65-летняя женщина

В Калуге начались поиски 65-летней ЧЕСНОКОВОЙ (Носиковой) Раисы Николаевны, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

- 13 июня 2021 года вышла на прогулку и не вернулась, - рассказывают поисковики.

Приметы:

- Рост: 160 см

- Телосложение: xудощавое

- Цвет глаз: серые

- Волосы: рыжие, до плеч

Во что была одета женщина, неизвестно.

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей калужанки, незамедлительно звоните по номерам 8 920 611-71-15 (инфорг Ольга), 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 112 (служба спасения).