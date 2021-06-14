В Калуге пропала 65-летняя женщина
В Калуге начались поиски 65-летней ЧЕСНОКОВОЙ (Носиковой) Раисы Николаевны, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
- 13 июня 2021 года вышла на прогулку и не вернулась, - рассказывают поисковики.
Приметы:
- Рост: 160 см
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серые
- Волосы: рыжие, до плеч
Во что была одета женщина, неизвестно.
Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей калужанки, незамедлительно звоните по номерам 8 920 611-71-15 (инфорг Ольга), 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 112 (служба спасения).
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