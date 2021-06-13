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Космический фестиваль в Калуге: 108 минут, зонты, мороженое и шахматы

Николай Егоров
Опубликовано: 13.06.2021 20:24 2 880
Космический фестиваль в Калуге: 108 минут, зонты, мороженое и шахматы

В воскресенье, 13 июня, на территории музея космонавтики в Калуге стартовал ежегодный Космический фестиваль «108 минут». Культурное событие посвящено 60-летию первого полета человека в космос.

Название фестиваля отсылает нас в 1961 год. 12 апреля, 60 лет назад, именно 108 минут находился в полете Юрий Гагарин. Фестиваль проходит уже во второй раз. Дата его проведения выбрана неслучайно. 13 июня 1961 года первый космонавт планеты Юрий Гагарин заложил символический камень в фундамент здания музея космонавтики

По заверениям организаторов, на тематических площадках должны были быть организованы встречи с летчиками-космонавтами, концерты, кинопоказы, выставки, лекции, мастер-классы, интерактивные шоу и многое другое. И все это бесплатно.

Корреспондент КП40 отправился на территорию обновленного музея и увидел все своими глазами.

Сотни калужан и гостей города посетили фестиваль "108 минут".

В полдень состоялось официальное открытие фестиваля. К этому моменту гуляющих калужан и гостей областной столице в музее и непосредственно рядом с ним было очень много.

Зонты спасали гостей фестиваля от дневного солнца.

Погода в воскресный день выдалась на загляденье. Поэтому зонты от дождя гости фестиваля сменили на соответствующие защитные аксессуары от солнца.

За мороженым пришлось отстоять большую очередь. Хотя точек питания было много.

С момента открытия второй очереди территория музея изменилась в лучшую сторону. Наконец-то стали работать точки питания. Палатки с мороженым в жаркий день калужане брали штурмом.

Макет станции «Салют».

Интересно было бы узнать, сколько фотографий уже сделали рядом с летающей тарелкой.

Макет станции «Салют» - новый арт-объект на территории музея. Он хорошо вписался в пространство и интересен калужанам. Да и другие экспонаты музея под открытым небом за короткое время стали одной большой фотозоной.

Юные калужане выступали на сцене и...

...танцевали на территории музея.

Погуляв по фестивалю три часа, не удалось понять, как все площадки и активности связаны между собой. На сцене в 12.00 началось открытие. Прозвучало много приятных и хороших речей по отношению к Калуге, музею, приехавшим гостям. После чего начался концерт. На сцене выступили танцевальные коллективы и музыкальные группы города.

Мороженое у мамы, большая тачка - у тебя. Что еще надо для счастья в детстве. 

Развивались дети и технически.

Можно было и просто поразвлекаться.

Рядом можно было как поиграть, так и развиться во всевозможных направлениях.

Недалеко проходила и презентация российских музеев космической тематики.

После открытия гости и организаторы фестиваля высадили деревья недалеко от сцены.

Играешь в шахматы, а над тобой "летают" космические объекты.

Была у фестиваля «108 минут» и спортивная программа. На «Межгалактический шахматный турнир» должен был приехать чемпион мира Анатолий Карпов. Но 70-летний международный гроссмейстер только передал призы победителям соревнований.

Рядом прошел праздник ГТО. Заслуженные знаки отличия всероссийского физкультурного комплекса получили спортсмены центра «Лидер».

Программа фестиваля обширная, но разрозненная. 

Пожалуй, это все, что смогли увидеть обыкновенные калужане. Хотя где-то проходили еще лекции и круглые столы.

Тучи над Калугой сгущались еще днем, а гроза прогремела вечером.

А завершил первый день космического фестиваля «108 минут» концерт некогда популярной группы «Ундервуд». Но после вечерней грозы большого количества калужан на территории музея космонавтики уже не было.

Николай Егоров
Опубликовано: 13.06.2021 20:24 2 880
Тэги: космос фестиваль музей 108 минут
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