Здесь был Юра: 60 лет назад первый космонавт планеты посетил Калугу

Ровно 60 лет назад, 13 июня 1961 года, первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин посетил Калугу, чтобы заложить камень в фундамент будущего здания нашего музея истории космонавтики. Тогда калужане встретили летчика как героя.

Да и сам космонавт тепло отзывался о нашем городе:

- Еще в космосе я решил обязательно побывать в старинном русском городе Калуге — колыбели теории межзвездных полетов. И случай этот быстро представился — калужане пригласили на закладку нового музея своего знаменитого земляка К.Э Циолковского…

Сегодня, 13 июня 2021 года, в день 60-летнего юбилея визита первого космонавта планеты, мы вспоминаем, как это было.

Калужане приветствуют Юрия Гагарина.

Возложил цветы к памятнику и бросил монетку

Наш город стал одним из первых, который Гагарин посетил после своего возвращения на Землю 12 апреля 1961 года. 13 июня Юрий Алексеевич приземлился на самолете в ЛИ-2 в Орешково неподалеку от Воротынска.

В Калугу же он въехал по Смоленской на кабриолете «ЗиЛ-110». Его встречали толпы людей. Свой визит герой начал с прогулки в парке Циолковского. Там он возложил цветы к могиле великого ученого.

На территории, где вскоре после этого появится Музей истории космонавтики, Гагарин заложил первый камень, а под фундамент будущего здания бросил пятак на удачу.

По сей день эта монета хранится в музее.

Успел космонавт вместе со своим сопровождением побывать и в сквере Мира, где он тоже оставил цветы у памятника Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Космонавт на месте закладки первого камня в фундамент музея истории космонавтики.



Летчик закладывает первый камень в фундамент будущего здания.

«Поберегите детей»

Площадь Старый Торг, которая тогда называлась площадью Ленина, битком набилась людьми, пришедшими на митинг.

- Калужане, поберегите детей, - сказал Юрий Алексеевич с трибуны, увидев давку. - Ради них мы все делаем и живем. А космонавтов вы увидите здесь много. Так что, я думаю, вам здесь часто и много придется собираться для того, чтобы приветствовать очередных космонавтов, которые будут возвращаться из космоса. А я думаю, они обязательно будут посещать Калугу и большой хороший музей Циолковского.

На тогдашней площади Ленина летчик также рассказал о своем космическом путешествии, после чего его наградили дипломом Почетного гражданина Калуги и вручили подарки.

Однако посетить Дом-музей Циолковского Гагарин не успел. Он должен был возвращаться в Москву.

Тем не менее, про калужан космонавт не забыл, и уже вскоре прислал в подарок городу настольные часы в виде ракеты, летящей вокруг Земли.

Юрий Алексеевич выступает на митинге перед калужанами.

Калужане вспоминают героя

- В 1961 году ко дню полета мне минуло лишь 8 лет, - вспоминает события того дня Уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. - Таких как я, тогда мы именовали - шибзиками или шкетами, то есть мелкими. Но и будучи мелким, я всё тогда происходившее прекрасно запомнил.

Слух о приезде Гагарина распространился мгновенно. Меня он застал на улице Кирова, у драмтеатра. Народ ринулся к обочине мостовой. А вскоре я увидел, как от сквера Мира движется кавалькада машин. И в первой, открытом «ЗиЛе», улыбается Гагарин и, стоя, машет калужанам рукой. Толпы народа, как на демонстрации, кричали «Ура!» и бежали за машиной по мостовой и по тротуару. Машина шла довольно медленно, и многие, в том числе и я, благодаря энтузиазму и хорошим рысистым качествам, долго держались вровень с машиной «Первого парня планеты».

Однако в районе кинотеатра «Пионер» я окончательно «сдох», и Гагарину с руководством области удалось от меня оторваться. Когда я прибежал чуть позже на пл. Ленина, на ней уже была огромная толпа. Ее размеры хорошо видны на сохранившихся фотографиях с того митинга. С трибуны неслись чьи-то речи и, кажется, музыка. Естественным моим желанием было как можно ближе пробраться к трибуне, чтобы получше разглядеть Гагарина.

Вклинившись в эту толпу, я минут пять маневрировал между брючными ремнями и хозяйственными сумками обалдевших от неожиданного счастья калужан, большинству которых я тогда доставал лишь до пояса. Наконец, я увидел в толпе просвет. К моему величайшему разочарованию я вышел прямехонько к скверу Ленина. Проклиная свои малые года и рост, я вновь врубился в людскую массу и теперь уже по звуку довольно быстро вышел к трибуне.

Гагарин стоял на невысокой каменной трибуне, расположенной тогда между двух корпусов Гостиных рядов. Ораторы по очереди горячо что-то говорили. Гагарин стоял рядом, улыбался, приветствовал калужан взмахом своей руки. Запомнились и удивили меня тогда его три звезды Героя Советского Союза, хотя этим званием он был награжден только однажды. Лишь позже, внимательно изучив фотографии, я понял, что две другие звезды были наградами-близнецами братских стран социализма (Чехословакии и Болгарии).

Потом что-то взволнованно говорил и сам Гагарин. Все кричали «Ура!». Больше такого всенародного энтузиазма в Калуге на моей памяти уже никогда не было, да и вряд ли когда-нибудь будет. Уверен, что ни Горбачев, ни Ельцин, ни кто другой, никогда бы не собрали такого ликования по поводу своих персон. Да, незабываемая была эпоха!

Слева от трибуны стоял гагаринский автомобиль, и, когда митинг закончился, то, естественно, все ринулись туда. Милиционеры, а может, и солдаты-срочники, держась за руки цепью, с трудом сдерживали ликующую толпу. Поэтому поднырнуть под них мне не составило никакого труда. Гагарин на несколько секунд задержался у автомобиля. Как же мне, с замиранием сердца смотревшего на него, хотелось попросить его прокатить на автомобиле! Но ноги просто онемели.

Пока я, стесняясь, раздумывал идти или нет, какой-то мальчишка моментально сделал то, о чем я лишь мечтал. Он подскочил к Гагарину. Тот, обняв его, усадил рядом с собой в автомобиль, и машина под радостные крики толпы тронулась с места.

- Второй раз я встретился с Гагариным, когда он приехал в Калугу 13 июня 1961 года, - написал в своих мемуарах военный летчик Валерий Ильич АНТИПИН. - Мы на мотоцикле приехали на Калугу-2, думали, что Гагарин приедет поездом, но потом узнали, что он прилетает в Воротынск, и помчали туда. С трудом я прорвался через охрану в первые ряды встречающих.

Юрий кивнул, узнал меня, обнял, поцеловал. Я поздравил его, спросил: «Как полет?» Он ответил: «Все нормально!» Потом сказал, что собирается на Родину съездить. Кортеж двинулся в Калугу, мы — за ним. На площади Ленина (Старый торг. — Ред.) был митинг, собрался весь город, народу пришло столько, что Гагарин забеспокоился о здоровье детей и пожилых, чтоб никто не пострадал, и попросил калужан успокоиться. Меня Гагарин взял с собой на трибуну, после митинга договорились встретиться в Чкаловском.

Гагарин дал мне букет роз, и попросил подарить его моей маме и расписался на пачке «Беломора». Однако встретиться больше не получилось.

Калужская художница Мария Монзалевская вручает Гагарину свою картину после митинга.