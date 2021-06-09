Голый Вольфганг, столкновение менталитетов и причем тут Тарантино: на большие экраны выходит снятый под Мосальском «Красный призрак»

В четверг, 10 июня, на большие экраны выходит фильм «Красный призрак», снятый режиссером Андреем Богатыревым в Калужской области.

События фильма повествуют о зиме 1941 года, когда небольшой отряд советских солдат выходил из «Вяземского котла» и остановился в заброшенной деревне.

Их окружило особое подразделение Вермахта, которое искало некоего «Красного призрака».

Загадочный воин оставался незамеченным, но внушал фашистам страх, в одиночку убивая врагов.

Кинокрикитки уже окрестили эту картину нашим ответом "Бесславным ублюдкам".

Фильм должен был выйти еще в прошлом году, но пандемия спутала все планы и премьера перенеслась на 10 июня этого года.

Накануне выхода этой исторической драмы в кинотеатрах нам удалось поговорить с режиссером.

Красный призрак — Трейлер (2021)

Поход по Калужской области

- Андрей, для съемок вы выбрали окрестности Мосальска. Расскажите, как вам город? Успели побывать где-то еще в Калужской области за время работы?

- У нас в Мосальске живет друг, один из создателей фильма Константин Симонов. Мы ездили в деревню Низовское неподалеку от города. Там мы жили и писали сценарий. Там же построили декорации и там же сняли фильм.

Мне нравится Мосальск. Во-первых, это – старинный город. Во-вторых, там очень красивая природа. Конечно же, мы были еще в Медыни, посещали там мемориал. Даже пошли в трехдневный поход зимой, чтобы почувствовать себя, как чувствовали люди в то время.

Мы с актерами фильма прошли где-то 25 километров по лесу, как раз от Мосальска до Медыни.

- Такой поход по нашему региону помог открыть для себя что-то новое?

- На самом деле, скажу честно: мы поняли, что ничего не поняли (смеется). Мы осознали, что не можем понять, как на самом деле тяжело было в то время, потому что мы-то были хорошо одеты, в современные куртки, а тогда люди были плохо экипированы, носили портянки, да еще и ходили с металлическим оружием, которое замерзает. Открыли для себя, что это было очень сложно. Конечно, чуть-чуть попробовали этих невзгод, скажем так.

- Как вы набирали массовку в Калужской области?

- Этим занимались специалисты, которые и отбирали людей. Почти все актеры на заднем плане – жители Мосальска.

- Нашлись ли таланты среди актеров-калужан?

- Кстати, да. Опять-таки, Константин Симонов, соавтор сценария, и он же сыграл одну роль.



Некоторые кадры фильма смотрятся действительно эффектно.

Рассказы ветеранов

- Многие мои знакомые сравнивают трейлер вашего фильма с тарантиновскими картинами. Вдохновлялись ли вы его работами?

- Мы вдохновлялись рассказами ветеранов. Ездили по Мосальскому району и брали у них интервью. Ветераны рассказали нам много историй, которые мы включили в фильм. Картина на 40% состоит как раз из таких рассказов.

Во-вторых, мы вдохновлялись советскими фильмами. Как ни странно, они тоже часто с юмором, но вот мы привыкли мыслить шаблонно – «А, вот, как у Тарантино!»

На самом деле очень много юмора и иронии в наших фильмах. Например, «На войне как на войне». Просто люди не привыкли это обсуждать.

Но и фильмы Тарантино, конечно, мы тоже любим. Нельзя сказать, что мы никак не попали под его влияние. Он, конечно же, великий режиссер.

- То есть у вас получилась такая себе синергия советских фильмов и Тарантино?

- Да, именно. Еще дело в том, что сам Тарантино любит олдскул. Он в принципе часто добавляет немного стеба и всегда сам опирается на старые фильмы. Это видно даже в его «Бесславных ублюдках». Он же сам киноман и делает много отсылок, то же советское кино он любит.

- Расскажите немного о создании фильма. Как вам пришла идея снять кино про «советского супергероя»? Ведь довольно часто его называют именно так.

- Павел Абраменков, мой друг и исполнитель главной роли, приехал с идеей фильма. Кстати, он сам из Кондрово. Мы собрались вчетвером - Константин Симонов, Паша Абраменков, я и Вячеслав Шихлеев. Писали сценарий в Низовском несколько лет. Потом там и снимали.

Дело в том, что я хотел сделать небанальный фильм о войне. Меня не устраивает современное российское кино на военную тему. Вообще никак. Мы решили создать что-то новое.

- Раньше фильм назывался «Про войну», а не «Красный призрак». Почему вы решили сменить название?

- Паша изначально приехал ко мне, когда еще не было идеи «Красного призрака». Было название «Про войну». Идея «Красного призрака» пришла мне позже.

Сменить название решили, потому что «Красный призрак», на мой взгляд, это более яркий образ. «Про войну» - это была история, сотканная из разных рассказов, но в итоге появился центральный образ, который все связал.

Мы поняли, что центральный образ Великой Отечественной войны – это неизвестный солдат.



Тот самый Вольфганг Черни.

Семь лет

- Были ли какие-то запоминающиеся и непредвиденные моменты во время съемок?

- У нас съемки проходили в дружеской атмосфере, поэтому разных ситуаций было много. Например, Вольфганг Черни, играющий Брауна, снимался голым несколько съемочных дней. Еще актеры часто импровизировали – это для меня, как для режиссера, одна из главных фишек. Я считаю, что каждый актер должен сам становиться соавтором своей роли, поэтому ребята добавляли что-то свое.

Вот, Паша Абраменков очень много реплик придумал прям на ходу. Я всегда говорил: «Ребята, если что-то приходит в голову – скажите». Это как с шуткой. Если прочитать ее на бумаге, то, может, не будет смешно. А если она родится внезапно, то, возможно, вы поймаете момент. Здесь и сейчас.

Кстати, одну из главных реплик фильма тоже придумал Паша Абраменков – его персонаж кричит «Это мой дом!» в одной из сцен.

Немцы отчасти тоже придумывали свой текст, потому что они читали реплики и говорили, что немцы так бы не сказали. И я спросил: «А как говорят немцы?». И тогда они дописали за ночь свои реплики, а утром все мне перевели. Произошло такое столкновение двух менталитетов – немецкого и русского.

- Когда речь идет о вашем фильме, очень часто люди путаются в жанрах: его называют то исторической драмой, то вестерном, то экшеном. Как бы вы сами охарактеризовали свою картину?

- На самом деле, он по жанру неоднозначный. Он истерн, военная драма, боевик и даже имеет элементы комедии.

- Как рассказанная вами история связана с реальными событиями в Вязьме в 1941 году?

- Напрямую. Потому что такое могло произойти. Как раз в то время выходило из окружения огромное количество отрядов. Мы получили подтверждение со слов ветеранов, поскольку мы специально спрашивали их про эти события, про их личный опыт. Они рассказали очень много историй.

Например, одна медсестра рассказала нам историю о том, как она выходила из окружения с отрядом из абсолютно разных людей, когда собрались осколки разбитого полка. Они шли несколько месяцев по лесу.

Рассказ этой женщины отчасти лег в основу нашей истории.

- Какая была обстановка на площадке во время съемок?

- Очень дружеская! Во-первых, мы четыре друга – Костя Симонов, я, Павел Абраменков и Вячеслав Шихлеев. Также с нами был Никита Рождественский, который уже до этого снимал зимний фильм «28 панфиловцев» и, можно сказать, собаку на этом съел. Он был подготовлен к съемкам зимой, потому что уже был такой опыт. Все-таки было холодно, до -25 градусов иногда.

Я считаю, что каждый человек на площадке важен. Должна царить атмосфера равноправия, дружбы и творческой свободы, чтобы все могли друг другу что-то говорить и подсказывать. Иногда даже каскадеры подходили и предлагали что-то, а мы прислушивались.

- Что чувствуете накануне премьеры?

- Скажу одно – мы делаем это фильм уже семь лет. Мы к этому шли все эти годы. Поэтому сами можете представить, что я чувствую. Семь лет! На днях была премьера. Я даже, честно говоря, не знаю, что сказать. Наверное, я счастлив. Я сделал все, что мог. Было столько приключений на пути этого фильма к зрителю. Теперь будь что будет.

- Расскажите немного о своих планах на будущее.

- В июле буду снимать фильм о самбо, о том, как зародилось это боевое искусство и какие мастера за этим стоят. Это будет интересная картина. Очень многие актеры, которые снимались в «Красном призраке», будут в этом фильме, потому что мы все подружились и я хочу работать с ними дальше.

Мы продолжаем наше кинопутешествие и хотим, опять же, делать новое российское кино – более неформальное, живое и настоящее.



По сюжету «Красным призраком» называли загадочного советского солдата.

Посмотреть фильм в Калуге можно 10 июня в кинотеатре «Арлекино» в 16:50 и в 22:05. А о других культурных городских событиях вы можете узнать в Афише Калуги на нашем сайте.