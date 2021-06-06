Отмечаем День герба Калужской области: какой путь он прошел за века

Ровно 25 лет назад, 6 июня 1996 года, постановлением Законодательного собрания Калужской области №520 был утверждён Герб Калужской области.

Он прошел длинный путь и сменил несколько обличий прежде чем стал таким, каким мы его знаем сейчас.

В день годовщины официального символа нашего региона мы вспоминаем его историю.

Герб Калуги в 1777 году.

Использовали на пуговицах

Герб нашего региона менялся несколько раз. Изначально его функции выполнял герб Калуги, который использовался для Калужского наместничества, учрежденного 24 августа 1776 года административной реформой Екатерины II. Указ гласил, что наместничество включит в себя территорию бывшей Калужской провинции Московской губернии и часть Брянского уезда Белгородской губернии.

- Раньше не было традиции давать территориальным единицам свой герб, вместо этого изображался городской, - рассказывает директор калужского объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Круг использования был ограничен: например, на касках губернских полицейских, на пуговицах у чиновников. Также с 1838 года стали выходить «Калужские губернские ведомости», на которых был изображен герб Калуги в качестве губернского.

Сам герб Екатерина II утвердила 10 марта 1777 года.

- В голубом поле щита горизонтально извивается серебряный переклад с короной наверху, - гласило описание герба. - Переклад означает реку Оку, а корона — преимущество города, в которое он возведён, учреждением в оном наместничества.

Кстати, стоит упомянуть, что в 1778 изменилась внешняя конструкция российского городского герба. Так, он должен был воплощать суть правительственной политики по отношению к городу: в верхней части должен был быть представлен герб губернии в качестве основного, а в нижней части – городской, подчиненный. Однако в нашем регионе такую форму можно встретить лишь в гербах Сухиничей и Юхнова. Последний, кстати, ранее входил в состав Смоленской губернии.

В 1794 году в иллюстрированном издании «Изображение губернских, наместнических, коллежских и всех штатских мундиров» тогдашнему гербу дали еще одно описание: «В голубом поле горизонтально извитый серебряный переклад, означающий реку Оку, протекающую подле сего города, и в верхней части щита Императорская златая корона».

- В то время часто была путаница, - рассказывает Бессонов. - При Екатерине II губерния и наместничество были синонимами, поэтому документы того времени подписывалась по-разному. Ситуацию изменил Павел I в 1796 году.

Так, в тот год наш регион стал губернией, но старый герб продолжали использовать еще некоторое время.

Смена цвета

Следующий поворот в истории герба нашего региона случился в 1851 году, когда Николай I указал «принять на будущее время за правило на гербах губерний, областей и губернских городов изображать всегда императорскую корону; на гербах же городов уездных ставить ныне употребляемую подобными городами городскую корону».

Эту волю по преобразованию российских территориальных гербов стал исполнять его сын – император Александр II. Он решил привести городские гербы в соответствие с нормами геральдики.

Герб Калужской области, утвержденный в 1878 году.

- Герб Калужской губернии не менялся до реформы Александра II в 1878 году, - подчеркнул Бессонов. – С 5 июля того года стал использоваться Высочайше утверждённый герб с зеленым фоном вместо голубого.

Такой герб использовался до революции 1917 года. А в советский период у образованной в 1944 году Калужской области своего герба не было. Изображение на городском же гербе Калуги 1971 году сменилось на герб с первым искусственным спутником Земли, что символизировало вклад Калуги в космонавтику.

После этого, 27 марта 1996 года был принят Устав области. В нем закрепилось право Калужской области на собственные герб и флаг. А уже 6 июня 1996 года, как мы уже говорили, герб с дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой, был утвержден. За его основу взяли тот самый герб Калужской губернии из царских времен.

Эскиз герба Калужской губернии.

Что символизирует наш герб

Зеленый цвет герба Калужской области означает природные просторы нашего края. В геральдике же этот цвет символизирует покой, изобилие, плодородие, свободу и радость.

Серебряный пояс указывает на территориальное расположении области у реки Оки.

Малая императорская корона говорит о том, что Калуга некогда была губернским городом.

Большая корона напоминает о том, что территория стала губернией в XIX веке.

А ранее упомянутая Андреевская лента символизирует то, что в Калужской губернии когда-то гостили царствующие особы.

И последнее, но не по значимости, – это дубовые листья. По геральдической традиции они помещались в гербах губерний. Они означают силу, могущество, прочность, борьбу и победу.

Современный герб Калужской области.

Материал подготовлен по краеведческой литературе и открытым интернет-источникам.