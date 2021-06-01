Какой была весна в Калуге: мартовские морозы, апрельская гроза и три месячных нормы осадков в мае

Весна началась вовремя

- Многим калужанам весна 2021 года показалась затяжной и поздней, – говорит заслуженный метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Но метеорологическая статистика показала другие результаты. Да, из раздражающих факторов, долго лежал снег. С 1 по 14 марта в Калуге высота снежного покрова «залипла» на отметке 42 см! Март по температурному фону все же вписался в норму. За последние годы мы привыкли к раннему весеннему теплу, а нынешний март удержал отрицательную среднюю месячную температуру. Из достижений - метеорологическая весна пришла точно по графику. Среднесуточная температура перешла от отрицательных значений к положительным вовремя - 25 марта. Река Ока у Калуги тоже вскрылась в сроки, соответствующие многолетним наблюдениям.

Март – это месяц большой воды, но в этом году он оказался скупым на атмосферные осадки. Талых вод было с избытком, а вот небесной влаги выпало в два раза меньше нормы. Минимальная температура воздуха зарегистрирована 11 марта – минус 23,1, максимальная 28 марта – плюс 11,1.

Снег и гроза

- Начало апреля нас позабавило – в Калуге прогремела шумная гроза. При этом высота снежного покрова была еще 5 сантиметров. Апрель по средней месячной температуре воздуха соответствовал норме. При этом он установил три климатических рекорда - с 13 по 15 апреля столбики термометров поднимались выше отметки в 22 градуса. По осадкам второй месяц весны в Калуге точь-в-точь уложился в норму. Минимальная температура воздуха зарегистрирована 4 апреля – минус 3,1, максимальная - 13 апреля: плюс 22,2.

Рекорд по осадкам

- Самым переменчивым по погоде оказался май. Он установил два климатических рекорда: 17 и 18 мая воздух прогревался до 30 градусов. В середине месяца, в то время, которое в народе называют «черемуховые холода», было очень жарко. Романтичные особы назвали эту короткую вспышку жаркой погоды «сиреневой жарой».

Май заливал нас дождями. Например, за трое суток, с 7 по 9 мая, в Калуге выпала месячная норма дождей! А к началу третьей декады мая накопилось уже две месячных нормы. Итоговая сумма осадков оказалась впечатляющей – в копилке дождей набралось почти три месячных нормы. Напомню, что май 2020 года был таким же дождливым, но значительно холоднее. За последние 50 лет, в ряду метеорологических наблюдений, май 2021 года стал вторым по количеству осадков после самого «мокрого» мая 2012 года. Несмотря на неустойчивость погоды, последний весенний месяц войдет в историю наблюдений, как умеренно теплый. Средняя месячная температура воздуха превысила норму ненамного, на 0,8 градуса. Минимальная температура воздуха зарегистрирована 4 мая – плюс 1,8, максимальная - 18 мая: плюс 30,1. Среднесуточная температура воздуха в последних числах мая оказалась ниже многолетних значений на 3-4 градуса.

Скоро потеплеет

- С началом летнего сезона синоптическая ситуация изменится. Погода на новой неделе будет формироваться под влиянием гребня антициклона. По прогнозу Гидрометцентра России, будет преимущественно солнечно, ожидается повышение температуры до летних значений. В среду и четверг при переменной облачности осадков не ожидается, днем: +20...+22, а в пятницу воздух может прогреться до +24. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 1-2 градуса.