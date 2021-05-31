Калужанин хранит книгу деда, дошедшего в войну до Праги
Калужанин Денис Селезнев хранит уникальную вещь: отпечатанную на машинке книгу «Строки, опаленные войной», которую его дед Николай Соколов написал вместе с однополчанами в 1987 году.
Николай Николаевич Соколов воевал в финскую войну и прошел всю Великую Отечественную, был начальником полковой разведки, командиром артиллерийской батареи.
Из академии в артиллеристы
Судьба не раз подкидывала Николаю Соколову сюрпризы, круто меняя его жизнь. Родился он 13 марта 1917 года в городе Алатырь Чувашской АССР. Его отец был начальником узла связи, а мать — учительницей. Закончив гимназию, Николай мечтал поступить в Московский институт радиосвязи. Он был заядлым радиолюбителем. В 1935 году даже радиофицировал Алатырь. Он поехал в Москву, но не успел на экзамены, и тогда родители уговорили его подать документы в Лесотехническую академию в Ленинграде. Он прислушался к рекомендациям, но в академии проучился всего два года.
В 1938 году Николай Соколов поступил в военное училище, а в 1939-м попал на финскую войну.
В 1938 году в Европе уже вовсю распространялся фашизм, политическая обстановка накалилась. В академию пришли представители военных училищ: армии нужны были образованные офицеры, чтобы осваивать сложную технику. Комсомольцы выдвинули Николая. Он прошел отбор и был зачислен в артиллерийское училище. А уже через год началась финская война, и курсантов направили на фронт. Незадолго до этого Соколов получил свою первую награду — нагрудный значок «За отличную артиллерийскую стрельбу».
Фото сделано перед войной, в 1940 году.
От Сухиничей до Праги
Начало Великой Отечественной войны Николай Николаевич встретил в Мурманской области. А в 1943 году в Подмосковном Бутово начала формироваться 1-я гаубичная артиллерийская бригада прорыва резерва главного командования (впоследствии за тяжелый бой за украинский г. Староконстантинов она стала именоваться Староконстантиновская краснознаменная и была награждена орденом Богдана Хмельницкого), с которой Николай Николаевич прошел большую часть войны. Бригада была оснащена тяжелыми орудиями — гаубицами 122 и 152 мм. Свои первые бои она приняла в Сухиничах. Затем была Курская дуга. Там, в летних наступательных операциях 1943 года, Соколов умело руководил огнем своей батареи, поддерживая наступающую пехоту. За бои в районе д. Хутор, д. Лунево, г. Карачева его наградили орденом Красной Звезды. В каждом сражении было уничтожено до взвода пехоты противника, подбиты противотанковые орудия, взорван склад боеприпасов, разрушен блиндаж с пулеметной точкой.
Вторую важную награду — орден Отечественной Войны II степени Соколов получил в 1944 году. В районе д. Жуковцы, затем у д. Ружа шли жестокие бои. Изза непрерывного артиллерийского обстрела немцев наша пехота никак не могла продвинуться вперед. Соколов, вызвав огонь полка и корректируя его, подавил огонь противника, обеспечив продвижение пехоты. Было подбито 8 танков, 4 бронетранспортера и до роты немецкой пехоты.
Отличился он и на Сандомирском плацдарме, когда форсировали Вислу, освобождали Польшу. Иногда приходилось быстро ориентироваться в сложнейших ситуациях. В Польше немцы внезапно предприняли контратаку. Прямо на артиллеристов вышли вражеские танки.
Гаубицы — дальнобойные орудия, а тут их пришлось выводить на прямую наводку. За наступательные операции 1945 года он был награжден вторым орденом Отечественной Войны II степени. А победу встретил в боях за освобождение Праги. Николаю Соколову невероятно повезло, он не только остался жив, но даже ранен не был, хотя оказывался буквально в пекле, находясь под сильнейшим артиллерийским огнем.
Николай Соколов был почетным жителем Староконстантинополя, помогал в создании военного музея.
Золотые руки
После войны, в 1948 году, Николай женился на прекрасной девушке Любе, родились сын Владимир и дочь Ольга. Гарнизон перебрасывали с места на место. С ним ездила и семья.
— Мама Любовь Михайловна говорила, что в Средней Азии приходилось жить в палатке, куда иногда заползали змеи, а в Красноярске температура опускалась до -60, — рассказывает Ольга Николаевна, дочь Николая Соколова. — Демобилизовался отец только в 1961 году из Карелии. Вернулся в Алатырь, работал на военном заводе. И все время чтото изобретал, у него было столько рационализаторских предложений! Руки золотые! Не мог сидеть ни минуты. В доме все было починено, в саду деревья привиты. Выписывал журнал «Наука и жизнь», там чтото интересное найдет и дома старается применить. Мы всегда им восхищались! Он не заставлял никого, а просто показывал пример. На работе и на улице его все уважали. Помню, когда он еще служил, зарплату выдавали не наличными, а займами. Обещали потом сделать розыгрыш этих займов. И однажды к нам пришли дальние родственники, у них сгорел дом. Так отец им все наличные — 2 тысячи рублей — отдал, а это огромные деньги были. Они сами не ожидали. Мама тогда вздохнула: «У нас полный шкаф займов, денег нет!» А отец ответил: «У нас дом есть, а им жить негде». И эти люди потом каждый год приходили и благодарили отца.
В семье берегу награды Николая Николаевича. Самая первая – значок «За отличную артиллерийскую стрельбу» о получил в 1939 году.
Неполученная медаль
Каждый год перед Днем Победы Николай Николаевич старался встретиться с однополчанами. Он был почетным гражданином г. Староконстантинова. Когда пионеры в 1987 году в г. Зборов открывали Музей воинской славы, Николай Соколов отдал им свой военный бинокль, фронтовой планшет и другие памятные вещи. Несколько раз его приглашали на празднование Дня Победы в Тернополь на Украине. Последние годы жизни Николай Николаевич провел в Ростове-на-Дону. Работал на заводе «Красный Аксай», хотя был уже на пенсии. Не стало его в 1989 году.
В своей книге ветераны сами нарисовали карту своего боевого пути, от формирования части в Бутово до освобождения Польши.
— Дед умер, когда мне было 11, но я его хорошо помню, — говорит Денис. — На летние каникулы приезжал к нему в Ростов. Он жил в частном доме, а улица была мощеная булыжником. Мы ходили рыбачить на Дон через бывший элеватор, понтонный мост, на Зеленый остров… Дедом я горжусь! Изучил его фронтовой путь, нашел на сайте Минобороны информацию про его награды, онгерой! У него 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени, 2 ордена Отечественной войны 2-й степени, медаль За боевые заслуги. И что интересно, есть медаль За Оборону Советского Заполярья, получил он ее уже после войны. А в его личном деле на сайте Министерства обороны, она не учтена. Медаль есть, а документов на нее нет. Зато в личном деле указано, что он награжден медалью За освобождение Праги, а медали нет. Теперь хочу выяснить, почему это произошло, восстановить справедливость, получить медаль За освобождение Праги, чтобы сохранить все награды.
Во время войны Николай Соколов (слева) командовал артиллерийской бригадой.
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