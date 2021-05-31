Почему все время не хватает денег: отвечает психолог

Почему многие не могут накопить, спуская сразу всю зарплату, легко берут в долг, нервничают из-­за финансов? Стоит ли поощрять детей деньгами за хорошие оценки. Об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Бедным быть унизительно

— Андрей, часто от людей слышишь, что им всё время не хватает денег, хотя они вроде бы неплохо зарабатывают.

— Индустрия создаёт ажиотаж потреб­ления. Капиталистический строй так устроен, что люди постоянно должны что-­то покупать, достигать материальных целей. Дело ещё усугубляется рекламной информацией, популярными стереотипами, формирующими у человека желание брать не ценные для него товары, а зачастую абсолютно лишние, но, например, модные или престижные. Таким образом, люди обманывают себя и придают второстепенным, не-значимым покупкам завышенное значение. На нашем бессознательном уровне откладывается убеждение: для того чтобы соответствовать определённой норме, надо много потреблять. А если мы не потребляем, не имеем определённых вещей, не получаем определённых эмоций, не пользуемся бонусными картами, значит, мы отсталые, несовременные, бедные (потому что слово «бедный» тоже имеет унизительный оттенок). Нам это активно прививается.

— В советское время деньги такой значимой роли, как сейчас, не играли, потому что невозможно было купить квартиру, взять ипотеку; образование и медицина были бесплатными.

— Я помню, в советское время были кассы взаимопомощи. Люди скидывались по 10 руб. в месяц, чтобы при важном событии — ​рождении ребёнка, ремонте, человеку выделить крупную сумму. У меня бабушка работала в структуре МВД, у них была такая система. Люди могли купить телевизор, холодильник. Если сейчас тот же телевизор можно купить на среднюю зарплату, раньше подобная покупка обходилась в несколько зарплат.

— Само отношение к деньгам поменялось. Раньше нас учили, что деньги — ​не главное в жизни, счастье не в деньгах, теперь они стали самой важной целью.

— Мы жили в социалистической стране, где девизом было — ​от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Сейчас живём в другой экономике, где нужны экономически активные люди. Отчасти в этом есть плюс: люди стараются больше зарабатывать, интерес к деньгам повысился. И с позиции экономики и государства это хорошо. Но часто люди не могут выстроить правильное отношение к деньгам и испытывают из-­за этого постоянный стресс. Исследования показывают, что более 70% нашего населения экономически безграмотны. Люди не могут ответить сколько денег им поступает, какая сумма расходуется в течение месяца. Кроме того, сейчас вокруг огромное количество кредитных предложений. Назойливые смс-­рассылки, телефонные звонки, навязывание вместе с «зарплатной» картой кредитной формируют у человека принятие жизни «взаймы» как адекватную экономическую стратегию, которая якобы является нормой. Это создаёт очень много психологических проблем. Например, постоянный дискомфорт из-­за необходимости оплачивать давно купленную вещь, повышенную тревогу о своей материальной несостоятельности, чувство страха потерять заработок и остаться с кредитом без средств к существованию.

Многие возразят, что в развитых странах кредитная система повсеместна, и порой всё имущество человека находится не в его собственности. Но при этом не говорится, что кредитные ставки там значительно ниже, чем в России, а социально-­экономическая стабильность зачастую гораздо выше.

Различные бизнесмены с мировым именем заявляют, что брали кредит только в тех случаях, когда понимали большую вероятность выгоды от сделки, многократно превышающую переплачиваемый процент. В нашей стране, к сожалению, нередко получается так, что люди берут кредит не для преумножения своих средств, а на повседневные, бытовые, жизненно важные нужды.

— Зачем люди влезают в кредит, который не могут оплачивать?

— Проблема в том, что банковская система заточена на выдачу кредитов. И люди ведутся на заманчивые предложения. Много таких историй, когда человек с пенсией в 10 тыс. берёт в кредит большую сумму. По сути, это расстройство. Человек не соизмеряет, что ему нужно, и может купить бесполезную вещь. У него просто не хватает психического благополучия просчитать, какие потребности актуальны. И многие здоровые люди зачастую тоже не хотят считать деньги. Они убеждены, что не надо себя в чём-­то ограничивать, в чём-­то себе отказывать. И в рекламе мы часто слышим: «Ты этого достоин, ты можешь себе это позволить, не дай себе стать серым». И человек думает: зачем себя ограничивать, прорвёмся, потом подзаработаю. Это философия, которая разрушает.

Душа нараспашку и скупердяи

— Почему некоторые совсем не умеют копить?

— Если говорить в общем, то это ценности, которые прививаются в семье. Могу рассказать о своём опыте. В 14 лет у меня появилась ­сберкнижка. И мы с бабушкой и ­дедушкой ходили, вносили на неё деньги, которые я ­зарабатывал — ​чинил компьютеры. И до сих пор я пользуюсь сберкнижкой, ­мне так удобно, хотя в банке говорят: «Заведите себе карту». Но у меня такое же отношение к сберкнижке, как у людей, которые пользуются ретро-­автомобилями, например. Да, чтобы снять деньги, мне надо выстоять в очереди 30–40 минут, но я спокойно к этому отношусь, за это время книжку почитаю. И, конечно, не буду оттуда брать деньги на основные потребности. Потому что каждый раз придётся сидеть в очереди. Это дополнительный фактор накопить. Сберкнижка лежит в банке, и всё, у меня доступа к ней в электронном виде ­нет.

— Некоторые не только тратят сразу всю зарплату, но и в долги влезают.

— Каждая ситуация индивидуальна, но если обобщить, то часть общества считает, что именно так поступать правильно. Нормальный человек — ​это душа нараспашку, последнее отдаст. А люди, которые откладывают, ­жадные, скупердяи. Такое мышление. У некоторых людей несоизмеримые требования. Они просят повышения зарплаты, премию, и всё равно ­­все деньги потратят. ­Хотя стоит подумать, ­­надо ли при небольшой зарплате покупать машину премиум-класса или одежду известных ­брендов. Но люди считают, что, имея престижную вещь, они соответствуют определённому уровню, определённому классу, что они богаты. ­Хотя ­­при этом у них может быть пустой холодильник. Это такая популярная демотивация: человек ходит с новым айфоном, но ест быстрорастворимую лапшу.

— Человек так самоутверждается?

— Скорее всего, здесь важна не внутренняя самооценка, а что считают окружающие люди. Ощущение превосходства. Хотя сейчас мы видим, что многие богатые люди живут просто, избавляются от излишков, не засоряют свою жизнь лишними приобретениями.

Грамотно планировать бюджет

— Как жить, чтобы хватало на всё?

— Нужно грамотное экономическое планирование. Хорошо разделить свои потребности на три группы:

первая — ​основные расходы, их объём можно приблизительно высчитать на месяц (коммунальные услуги, продукты, лекарства, бензин и тд.);

вторая — ​необходимые траты: одежда, ремонт, приобретение техники. Эта группа не настолько актуальная, как первая;

третья — ​необязательные покупки, развлечения, путешествия. Это, возможно, новая деталь интерьера, неожиданное желание сменить смартфон, путешествия.

Часто покупки второй и третьей группы происходят скорее на эмоциональном, чем рациональном уровне, именно в них необходимо грамотное экономическое планирование. Вторую и третью можно уменьшать или увеличивать.

И четвертая группа — ​отложенные деньги. Накопления, помимо финансовой стабильности и безопасности, создают ощущение спокойствия, почвы ­под ногами. Со временем, когда копить деньги станет для вас нормой и вой­дёт в привычку, вы будете получать удовольствие от ­больших приобретений без финансовой банковской кабалы.

— Может ли семья с маленьким бюджетом накопить, например, хотя бы на небольшую квартиру.

— Может. Здесь ­хорошо помогает ­система ритуала, как я рассказывал про свою сберкнижку. Должно быть понимание, что есть важная цель. И если ­есть возможность, хотя бы 10 тысяч в месяц откладывать, то с процентами соберётся сумма, и со временем можно накопить.

Без иллюзий

— В вашей практике психолога часто ли сталкиваетесь с семейными конфликтами из-­за денег?

— Обычно деньги усугубляют ситуацию, создают ещё более мрачную декорацию для семейных конфликтов на фоне непонимания, взаимной ненависти, агрессии. Начинаются обвинения «ты не обес­печиваешь семью», «не зарабатываешь», «у меня нет того, что есть у подруг». Обычно в основе — ​другие обиды, но деньги либо добивают дисгармоничные отношения, либо делают их более сложными. Люди пытаются оправдать своё бездействие через деньги или экономическую безграмотность.

— Как легче относиться к деньгам, не переживать из-­за них?

— Беда в том, что люди выстраивают иллюзии. Обычно считают по максимуму: вот должно у меня в этом месяце выйти 100 тыс. Но могут быть разные ситуации: не дали премию, заболел, проценты с какого-то проекта не пришли. Поэтому должен быть план-минимум, который позволяет закрыть текущие расходы. А по плану-максимум останется избыток и его можно потратить или отложить. Никто не задумывается, что в жизни может произойти, всё что угодно, вплоть до сокращения на работе. Человек себе напридумывал огромную зарплату, а она пришла в два раза меньше. Это приводит к стрессу. Большинство людей все-таки себя обманывают.

Деньги за учёбу

— Стоит ли давать детям деньги и сколько? Многие за хорошие оценки в школе выдают ребёнку какую-­то сумму.

— Это сложная тема. Дети должны учиться пользоваться деньгами, а для этого должна быть практика. Как деньги оказываются у детей — ​это большой вопрос. Конечно, ребёнок должен понимать, что он учится не для того, чтобы в конце учебного года ему дали 5 тыс. за хорошие отметки, а потому что учёба — ​это тренировка интеллекта, это полезно для жизни. Чем больше он интеллект натренирует, тем более востребован окажется в будущем. Но, конечно, ребёнку объяснить это сложно. Если трудно подобрать правильные слова, в отдельных случаях можно сделать бонусную систему. За определённые обязанности ​получаешь определённые бонусы. И давать не маленькую сумму, а побольше. Объяснить, что он может сходить в кино, чипсы купить и всё потратить, а может откладывать 3–4 месяца и купить, например, телефон. Потому что ­телефон ребёнку всё равно надо покупать. Но тут не вы покупаете, а он может на него накопить. Но это не универсальный рецепт, и не для всех подходит. Тут надо, чтобы в будущем не получилось, как в американских комедиях, где наследники ждут, ­когда богатый дедушка умрёт.

— Сейчас у детей в приоритете блогеры, которые не работают, а большие деньги получают.

— Смотря какая интернет-платформа. Это тиктокеры бестолково кривляются, но без развития они быстро пропадают. А блогерам, которые делают что-­то серьёзное, приходится много вкладываться в развитие, в оборудование, производство материала. И рэп-­культура, которой я ­занимаюсь, тоже ­меняется. Если раньше это были ­пацанские темы, пережиток ­шансона, то сейчас поют о достатке, о том, что надо крутиться по жизни. И двоякая ситуация. С одной стороны, не очень хорошо, что всё завязано на деньгах, а с другой стороны, ребёнок понимает: ­­чтобы соответствовать своим кумирам, надо что-­то делать.

— Какие сейчас ­тенденции, меняется ли отношение к материальным ­ценностям, деньгам?

— Прошло уже 30 лет после изменения строя в нашей стране. Была перестройка, кооперативы, коммерция. Сейчас уже где-­то чувствуется перенасыщение. Люди начинают в чём-­то себя ограничивать. Жители мегаполисов переезжают в глубинку, пытаются переключиться с гонки на выживание. Люди становятся не то что экономически грамотными, но более заинтересованными именно в ­­своём развитии. В то же ­время остаётся обилие ­кредитных предложений. И сложно прогнозировать, куда это приведёт.