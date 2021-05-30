Калужанам показали старинные платья

Такие платья были в гардеробе, наверное, каждой советской женщины.

В Калужском музее изобразительных искусств можно посмотреть, как одевались горожане 100 лет назад. Свою коллекцию сюда привёз столичный Музей моды.

Этот музей был создан в 2007 году по инициативе модельера Валентина Юдашкина. Его директором стала известная телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова. Музей государственный, финансируют его власти Москвы. В коллекции есть как редкие авторские вещи, модели от Worth, Versace, Redfern, Armani, Alexander McQueen, так и одежда массового производства, которая была в гардеробе любой советской женщины.

Назад в СССР

Проходя от экспоната к экспонату, можно поулыбаться и поностальгировать, вспомнив моду советских времён и лихих 90-х.

— Вот такое платье было у моей мамы, только не розовое, а голубое. Но расцветка — ​точь-­в-точь, — ​шептала одна из посетительниц, показывая на лёгкое шифоновое платье. — ​Потом мама мне из него блузку шила. Я маленькая была, но помню.

Советское время у нас ассоциируется с дефицитом. Но модницы выкручивались, находили ткани, шили, переделывали, перекраивали. Хотелось быть красивыми. В эпоху НЭПа подражали кино­звёздам. Самым шиком были котиковые манто, горжетки, каракулевые жакеты, беличьи шубки, искусственные цветы, нити жемчуга, высокие ботинки на шнуровке и чулки со стрелкой. Закупались на рынках, барахолках и ломбардах. Военные годы были тяжёлыми, но уже в 1944 году в Москве открывается Общесоюзный Дом моделей, проходили показы, продавались выкройки. В 50-е годы появились первые модные коллекции оте­чественных модельеров. А в 1959 году проходит показ Кристиана Диора. Тогда наряды от Диора, Кардена и Ив Сен-­Лорана были воплощением женской мечты. В нашей стране, по мнению некоторых модных экспертов, мода началась с Вячеслава Зайцева.

Одно из самых старых в коллекции музея моды бархатное платье со шлейфом 1905 года. В нем множество деталей: ленты, шнуровка, напуск, вышитая тесьма. Из-за этого надеть его на манекен было не просто.

Старейшее в коллекции платье 1860-х годов (шелк, х/б ткань, вата, марля)

Редкие экземпляры

— Наша выставка посвящена городской моде ХIХ–ХХ века, — ​говорит сотрудник музея Марина КИРСАНОВА. — ​Самое старое платье в этой коллекции — ​1860 года, сделанное в Российской империи. Есть несколько нарядов 1905 и 1908 гг. Это торжественные платья, которые принадлежали богатым дамам и предназначались для выхода в свет. Мы их привезли, рисковали, потому что ткань очень тяжело сохранить. Даже пришлось здесь, на месте, привлекать реставратора, который помог нам восстановить эти наряды. Есть шёлковое свадебное платье 30-х годов и того же времени кожаные туфли, обтянутые парчой.

Музей наш ещё молодой, коллекция постоянно формируется, мы принимаем в дар вещи, украшения, флаконы духов. Всё это ​редкие экземпляры, потому что одежда и, особенно, обувь быстро изнашиваются. Наши сотрудники тоже активно занимаются поисками старинных предметов, приобретаем их на блошиных рынках не только в России, но и во Франции и других европейских городах. Поэтому в нашей коллекции не только российские наряды и аксессуа­ры, но и европейские.

Не только платья

На выставке отражены основные периоды в моде: эпоха модерна, ревущие 1920-е, женственные 1930-е, военные и послевоенные 1940–1950-е, революционные 1960-е, яркие 1970-е и 1980-е, беспечные 1990-е. И не только платья, но и бельё, шляпки, обувь, аксессуары: солнцезащитные очки, перчатки, броши, пудреницы, запонки. Дополняют коллекцию портреты из собрания Калужского музея изобразительных искусства, где художники запечатлели своих модно одетых современников.

Побывать на выставке можно до 27 июня.

Наряд начала ХХ века.

Мода 1990-х годы.

Букетики цветов 1950-70 гг. ХХ века.

Перламутровая пряжка, первая половина ХХ века и пудреница 1950-70 гг.

Бюстье 1930-40 гг. (кружево, атлас, х/б ткань) и дамские панталоны из белого батиста конца ХIХ – начала ХХ века.

Перчатки середины ХХ века.

Шелковое свадебное платье 1920-х годов, украшенное бисером и стеклярусом, и кожаные туфли, обтянутые парчой.