В Калуге открылась выставка столичных художников

Волна в Крыму. Работа Ларисы Сергеева.

В Музее изобразительных искусств в Калуге открылась выставка двух столичных художников — Ларисы Сергеевой и Александра Бурганова.

Лариса Сергеева — ​замечательный человек, доброжелательный, общительный и очень активный.

— Мне ещё в детстве мама говорила: «Ты пока всё не обежишь, не успокоишься», — ​улыбается Лариса Сергеевна. — ​А у меня такой характер. Мы жили в Крыму, и мне уже с утра надо было всех одноклассников навестить, всех друзей собрать. Вот и теперь — только недавно в Крыму выставка была, а сейчас уже в Калуге. Все удивляются моей энергии.

Снималась в кино

Лариса Сергеева родилась в 1946 году. Её отец, ​Сергей Иванович, ​был военнослужащим, мама Ефросинья Тимофеевна — ​медработник и очень творческий человек. В семье все пели, рисовали и играли на музыкальных инструментах. Лариса с детства занималась в музыкальной и художественных школах, в балетном классе и драматической студии. В то время в Крыму снимали много кинофильмов. И Лариса бегала на съёмочную площадку. Видела, как Александр Роу снимал сказку «Марья-­искусница», как работали актёры Милляр, Кузнецов, Кубацкий, Хвыля. Была на съёмках фильмов «Отелло», «Гиперболоид инженера Гарина». И даже снялась в роли Гали Пурыгиной в фильме «Друзья-­товарищи», в котором играл Михаил Глузский. На съёмки тогда приезжали Валерий Носик, Глеб Стриженов.

— На моих картинах можно увидеть знаменитую в Ялте сосну. Прославилась она тем, что возле неё снималось множество фильмов. Вокруг была высокая стена. Мы забирались на неё и наблюдали за съёмками, — ​рассказывает Лариса. — ​И когда я приезжаю в Ялту, всегда иду смотреть, цела ли сосна. Она уже старая, сухая, её давно грозятся спилить. Но дерево очень красивое, скрученное, я такие люблю. И она нужна, потому что там ползёт земля.

Лариса Сергеева очень любит свой родной Крым, и часто рисует его. Ее картины и работы Александра Бурганова можно увидеть до 13 июня.

«Весна в Крыму». Работа Ларисы Сергеевой.

Мужчины раздеваются, женщины одеваются

В Калугу Лариса Сергеевна приезжает не в первый раз. В 2007 году у неё здесь уже была выставка.

— Я художник, который увлекается цветом. Мне нравится всё! Я и скульптурой занималась, и темперой писала, и маслом, и акварелью, и пастелью. На неё меня подвигли испанские художники, которые неожиданно прислали приглашение участвовать в международном биеннале. Потом французы появились, итальянцы. Французы вообще похожи на нас. А испанцы очень тщательно всё вырисовывают. Я этого не люблю, мне надо, чтобы было ещё и моё отношение. У них другая школа. А у меня учителем был Владимир Михайлович Шугаев, совершенно уникальный человек. Он ученик Коровина, репетитор детей Саввы Морозова. Владимир Михайлович говорил: «Знаешь правило, не забудь». Вот испанцы точно придерживаются правил, боятся отступить. А важно просто не забывать канонов, но вкладывать свои чувства, своё отношение.

Потом индийцы появились, просили прислать рисунки. У меня в это время была выставка в Евпатории, я там сделала несколько гротесковых набросков. Всё думала — посылать, не посылать. Отправила два рисунка. И из огромного количества выбрали меня и ещё художника из Тамбова. Один мой рисунок назывался «Чужая жена слаще». В Крыму летом много забавного. И если вы будете сидеть на лавочке у музея, перед вами пройдёт целая серия образов. Мужчины там очень своеобразны, они раздеваются, ходят просто в трусах, с колясками. А женщины, наоборот, красиво одеваются. И много очень интересных сюжетов, сценок, далеко даже ходить не надо.

«Занавеска». Александр Бурганов, 1986 год.

«Гадание при свечах». Александр Бурганов, 1982 год.

Всё символично

Со вторым автором выставки, Александром Бургановым, Ларису Сергееву связывают дружеские отношения.

— Это очень интересный человек, — ​говорит Лариса. — ​Он не только художник, скульптор, но ещё и писатель. Его книга «Убийство курицы» меня просто потрясла. У него очень образный язык. Читается взахлёб. И так же образно он рисует. У него всё символично. Жизнь у Бурганова была сложной. Его семья жила в чулане: мама, папа, бабушка и он. Маленькая комнатка, разделённая занавеской. И занавеска у него приобретает символическое значение. Он её использует, когда персонаж не понимает, что происходит, или одну жизнь отделяет от другой. В его скульптурах много складок, движения. Очень красиво изобразил Майю Плисецкую. Я считаю его творчество божественным. Особенно мне нравится картина «Благовест», там такая изящная, тонкая линия. Вот кто это сделал? Мужчина, женщина? Это только божественное творение, дар! Многие, видя работы Бурганова или читая его книги, говорят, что это молодой художник. А ему 86 лет! У него, кстати, есть свой музей на Кропоткинской. Там можно посмотреть скульптуры, пообщаться и лучше понять его взгляд на жизнь.

«Азбука глухонемых». Александр Бурганов.

«Благовест». Александр Бурганов, 1987 год.

«Портрет Майи Плесецкой». Александр Бурганов, 2008 год.

«Отдых в пути». Александр Бурганов, 1980 г.

«Дорога», Александр Бурганов, 1981 г.