В Калуге показали страну десяти тысяч кукол

В «Палатах Коробовых» закончена реставрация. И сейчас здесь можно познакомиться не только с историей калужского купечества, но и с экзотической выставкой, посвящённой Японии.

В мае в Японии отмечается особый праздник — День мальчиков. Дома готовят специальные блюда: тимаки (сладкие рисовые колобки, завёрнутые в листья ириса или бамбука) — символ стойкости, касива моти (десерт из рисового теста, завёрнутый в солёные дубовые листья) — символ долголетия, сэкихан (красный рис с бобами) — символ здоровья. Перед домом вывешивают бумажных змеев, изображающих карпов. Эта рыба — ​символ выносливости и силы, с ней связано множество легенд. Змеев вывешивают столько, сколько мальчиков в семье. А чтобы будущие мужчины выросли храбрыми, мужественными, им дарят кукол: самураев, воинов, обязательно мальчика Кинтаро, который в 12 лет победил всех врагов.

Для девочек и мальчиков

Калужанка Татьяна Горбатова уже много лет собирает традиционных кукол и говорит, что японские — ​самые красивые.

В коллекции Татьяны Горбатовой более 600 кукол народов мира, но самым красивыми она считает японских кукол.

— Японию называют страной 10 тысяч кукол, — ​рассказывает Татьяна Александровна. — ​Я собираю традиционных кукол: императорского двора, героев мифов, легенд, сказок, воинов. И все они символичны. С куклами связны два важных японских праздника — ​День девочек и День мальчиков. День девочек (Хинамацури) отмечается 3 марта. Дома девочки ставят на подставку, напоминающую лестницу, кукол Хина. Сначала эти куклы появились у приближённых императора, высокопоставленных чиновников. Позже их стали собирать во всех японских семьях. На красной лесенке — ​от трёх до семи ступеней. Ставится 15 кукол, символизирующих любовь, богатство, роскошь. Собирается императорская семья. На самом верху — ​император с императрицей. Ниже — ​придворные дамы, которые держат приборы для разлива саке, затем — ​музыканты, прославляющие императора. И в самом низу — ​слуги. Рядом ставят столовые приборы, средства передвижения: ​повозки с волами, переноски для императорской семьи.

5 мая в Праздник мальчиков (Танго-­но сэкку) тоже устанавливали лестницу, но уже с зелёным сукном. Вверху ​доспехи самурев, кольчуги, большой барабан ​тайко и боевой веер гунбай, с помощью которого вое­начальники управляли своими воинами, отдавали приказы. А если веер был металлическим, то им могли защищаться в бою. Вверху — ​сёгун (знатный человек, военачальник), затем ​слуги, самураи, мальчики, мифические герои, которые сражались с демонами.

Ойраны (куртизанки), которые были на содержании богатого мужчины. При себе они обязательно имели двух служанок, и двоих мужчин: один носил зонтик, а другой поддерживал, потому что ойраны носили очень высокие деревянные сандалии.

Без веера никуда не выходили даже мужчины. А вот это необычный веер – «календарь беременных».

Точные детали

— Очень красивые куклы Исё. Они изображают актёров театра Кабуки, героев мифов, богов и демонов, гейш, Ойран (содержанок), — ​объясняет Татьяна Горбатова. — ​Например, одна девочка исполняет танец с зонтиками или шляпами (раньше вместо зонтиков в Японии были широкополые бумажные шляпы). Другая ​танцует со священным шлемом. Есть легенда о том, что принцесса, надев такой шлем, стала невидимой и победила врагов. Или вот Майко (ученица гейши) в дворцовой золотистой шапочке идёт с двумя вёдрами, чтобы сделать морскую соль, и плачет по любимому. Майко можно отличить по красному воротничку. Когда она переходит в статус гейши, воротничок меняется на белый.

У кукол Исё в точности соблюдены все элементы многослойной одежды. Кимоно запахивается на правую сторону на живом, и на левую — ​на умершем перед погребением. Все женщины разного телосложения, а кимоно одного размера, поэтому его подпоя­сывали сначала узким, а потом широким поясом оби, длина которого доходила до 4 метров. Если пояс завязан просто, его концы свисают, это ​Майко. Когда она станет гейшей, пояс будет завязан конвертиком или бантиком. Гейши были законодательницами моды. Глядя на них, знатные дамы делали такие же причёски, приобретали такие же шпильки, гребни.

Без рук и ног

— Самый популярный японский сувенир — ​куклы Кокеши, — ​показывает маленьких деревянных кукол Татьяна Александровна. — ​Раньше они изображали только девочек. С их происхождением связано три версии. Согласно первой, жена одного сёгана не могла родить, она поехала в место, где были целебные источники, искупалась и родила дочь. В честь этого сделали куклу. По второй версии бедные люди в Японии не могли прокормить много детей и от нежеланных девочек избавлялись. А в память о ребёнке ставили кукол до метра высотой. А по третьей версии эти куклы — просто сувениры, которые стали делать на горячих источниках для отдыхаю­щих. Традиционно их вытачивали из дерева. Эти куклы были похожи на столбики, без рук и ног. Но сейчас стали более интересными, делают целые композиции. Добавляют разные материалы: пластик, бумагу, обработанную специальным образом.

По японским куклам можно даже историю, быт, традиции этой страны изучать. Раньше я не интересовалась Японией, а когда кукол собирать начала, столько интересного узнала. Возможно, кто-­то придёт на выставку и тоже заинтересуется этой страной.

Выставка «Мир цветущей сакуры» будет работать до конца мая. Здесь можно увидеть не только кукол, но и предметы: японскую посуду, мужское кимоно, деревянную обувь, веера и уникальную фарфоровую нецкэ — ​механическую обезьянку.

Прототипы неваляшек куклы Дорума. Их дарят на счастье. По легенде, Дорума основал Шаолинь, сидел медитировал много лет, и у него отказали руки-ноги. Поэтому куклу делают без рук и ног. Эти куклы используются в особом ритуале. Загадав желание, надо нарисовать зрачок на одном глазу куклы. Если исполняется, рисуется второй зрачок. Если не исполняется куклы приносят в храм и сжигают.

Куклы Исё: майко, идущая с ведрами и девочка, танцующая со шлемом.

Императорские слуги

Авторская кукла. На табличке написано имя её создателя.

В наряде кукол соблюдены все детали одежды.

Винтажная кукла Рюкю. Острова Рюкю в разное времена принадлежали Китаю и Японии. Позже они закрепились за Японией. На кукле своеобразный наряд – летнее кимоно с сложное, с подкладом. Оно больше похоже на китайское.

Деревянные куклы Кокеши.

Артист традиционного японского театра Кабуки танцует с кувшином