В Калуге показали страну десяти тысяч кукол
В «Палатах Коробовых» закончена реставрация. И сейчас здесь можно познакомиться не только с историей калужского купечества, но и с экзотической выставкой, посвящённой Японии.
В мае в Японии отмечается особый праздник — День мальчиков. Дома готовят специальные блюда: тимаки (сладкие рисовые колобки, завёрнутые в листья ириса или бамбука) — символ стойкости, касива моти (десерт из рисового теста, завёрнутый в солёные дубовые листья) — символ долголетия, сэкихан (красный рис с бобами) — символ здоровья. Перед домом вывешивают бумажных змеев, изображающих карпов. Эта рыба — символ выносливости и силы, с ней связано множество легенд. Змеев вывешивают столько, сколько мальчиков в семье. А чтобы будущие мужчины выросли храбрыми, мужественными, им дарят кукол: самураев, воинов, обязательно мальчика Кинтаро, который в 12 лет победил всех врагов.
Для девочек и мальчиков
Калужанка Татьяна Горбатова уже много лет собирает традиционных кукол и говорит, что японские — самые красивые.
В коллекции Татьяны Горбатовой более 600 кукол народов мира, но самым красивыми она считает японских кукол.
— Японию называют страной 10 тысяч кукол, — рассказывает Татьяна Александровна. — Я собираю традиционных кукол: императорского двора, героев мифов, легенд, сказок, воинов. И все они символичны. С куклами связны два важных японских праздника — День девочек и День мальчиков. День девочек (Хинамацури) отмечается 3 марта. Дома девочки ставят на подставку, напоминающую лестницу, кукол Хина. Сначала эти куклы появились у приближённых императора, высокопоставленных чиновников. Позже их стали собирать во всех японских семьях. На красной лесенке — от трёх до семи ступеней. Ставится 15 кукол, символизирующих любовь, богатство, роскошь. Собирается императорская семья. На самом верху — император с императрицей. Ниже — придворные дамы, которые держат приборы для разлива саке, затем — музыканты, прославляющие императора. И в самом низу — слуги. Рядом ставят столовые приборы, средства передвижения: повозки с волами, переноски для императорской семьи.
5 мая в Праздник мальчиков (Танго-но сэкку) тоже устанавливали лестницу, но уже с зелёным сукном. Вверху доспехи самурев, кольчуги, большой барабан тайко и боевой веер гунбай, с помощью которого военачальники управляли своими воинами, отдавали приказы. А если веер был металлическим, то им могли защищаться в бою. Вверху — сёгун (знатный человек, военачальник), затем слуги, самураи, мальчики, мифические герои, которые сражались с демонами.
Ойраны (куртизанки), которые были на содержании богатого мужчины. При себе они обязательно имели двух служанок, и двоих мужчин: один носил зонтик, а другой поддерживал, потому что ойраны носили очень высокие деревянные сандалии.
Без веера никуда не выходили даже мужчины. А вот это необычный веер – «календарь беременных».
Точные детали
— Очень красивые куклы Исё. Они изображают актёров театра Кабуки, героев мифов, богов и демонов, гейш, Ойран (содержанок), — объясняет Татьяна Горбатова. — Например, одна девочка исполняет танец с зонтиками или шляпами (раньше вместо зонтиков в Японии были широкополые бумажные шляпы). Другая танцует со священным шлемом. Есть легенда о том, что принцесса, надев такой шлем, стала невидимой и победила врагов. Или вот Майко (ученица гейши) в дворцовой золотистой шапочке идёт с двумя вёдрами, чтобы сделать морскую соль, и плачет по любимому. Майко можно отличить по красному воротничку. Когда она переходит в статус гейши, воротничок меняется на белый.
У кукол Исё в точности соблюдены все элементы многослойной одежды. Кимоно запахивается на правую сторону на живом, и на левую — на умершем перед погребением. Все женщины разного телосложения, а кимоно одного размера, поэтому его подпоясывали сначала узким, а потом широким поясом оби, длина которого доходила до 4 метров. Если пояс завязан просто, его концы свисают, это Майко. Когда она станет гейшей, пояс будет завязан конвертиком или бантиком. Гейши были законодательницами моды. Глядя на них, знатные дамы делали такие же причёски, приобретали такие же шпильки, гребни.
Без рук и ног
— Самый популярный японский сувенир — куклы Кокеши, — показывает маленьких деревянных кукол Татьяна Александровна. — Раньше они изображали только девочек. С их происхождением связано три версии. Согласно первой, жена одного сёгана не могла родить, она поехала в место, где были целебные источники, искупалась и родила дочь. В честь этого сделали куклу. По второй версии бедные люди в Японии не могли прокормить много детей и от нежеланных девочек избавлялись. А в память о ребёнке ставили кукол до метра высотой. А по третьей версии эти куклы — просто сувениры, которые стали делать на горячих источниках для отдыхающих. Традиционно их вытачивали из дерева. Эти куклы были похожи на столбики, без рук и ног. Но сейчас стали более интересными, делают целые композиции. Добавляют разные материалы: пластик, бумагу, обработанную специальным образом.
По японским куклам можно даже историю, быт, традиции этой страны изучать. Раньше я не интересовалась Японией, а когда кукол собирать начала, столько интересного узнала. Возможно, кто-то придёт на выставку и тоже заинтересуется этой страной.
Выставка «Мир цветущей сакуры» будет работать до конца мая. Здесь можно увидеть не только кукол, но и предметы: японскую посуду, мужское кимоно, деревянную обувь, веера и уникальную фарфоровую нецкэ — механическую обезьянку.
Прототипы неваляшек куклы Дорума. Их дарят на счастье. По легенде, Дорума основал Шаолинь, сидел медитировал много лет, и у него отказали руки-ноги. Поэтому куклу делают без рук и ног. Эти куклы используются в особом ритуале. Загадав желание, надо нарисовать зрачок на одном глазу куклы. Если исполняется, рисуется второй зрачок. Если не исполняется куклы приносят в храм и сжигают.
Куклы Исё: майко, идущая с ведрами и девочка, танцующая со шлемом.
Императорские слуги
Авторская кукла. На табличке написано имя её создателя.
В наряде кукол соблюдены все детали одежды.
Винтажная кукла Рюкю. Острова Рюкю в разное времена принадлежали Китаю и Японии. Позже они закрепились за Японией. На кукле своеобразный наряд – летнее кимоно с сложное, с подкладом. Оно больше похоже на китайское.
Деревянные куклы Кокеши.
Артист традиционного японского театра Кабуки танцует с кувшином
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