Планерка у Дмитрия Денисова: про социальный бюджет, ремонт Гагаринского моста и популярную набережную

В понедельник, 24 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб. Полная запись доступна на личной странице Денисова в ВК.

Социальный бюджет

Первая часть совещания была отдана на откуп сухим цифрам. Заместитель городского головы, начальник управления финансов Екатерина Иванова доложила об исполнении бюджета города за I квартал 2021 года. За этот период казна пополнилась более чем на 2,7 миллиарда рублей. При этом расходы составили на 300 миллионов меньше.

- Неплохие показатели. Но это не повод нам расслабляться, - сказал Дмитрий Денисов. – В соответствии с новой стратегией развития, которая сейчас разрабатывается на региональном уровне, мы должны создать в городе зону особой инвестиционной привлекательности. Именно предприниматели и производственники генерируют доходы в местный бюджет, которые позволяют, по крайне мере, приступить к решению накопившихся проблем. Бюджет города Калуга абсолютно социальной направленности. Львиная доля расходов идет на сферы образования и социальной политики.

Гагаринский мост

Одной из главных тем совещания стал ремонт Гагаринского моста и въездной группы в город. Директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН отчиталась о проделанной работе и рассказала о ближайших планах дорожников.

- С пятницы по воскресенье подрядчик производил укладку верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке от улицы Гагарина до Секиотовского кольца, - начала Татьяна Арен. - Были проведены беспрецедентные работы. Уложено порядка 5 километров покрытия на площади 45000 квадратных метров. Хотелось бы отметить ответственность подрядчика. Работы велись в две смены. Без остановки. Подрядчик понимает серьезность транспортного узла, всю нагрузку на этот участок дороги, как он важен для города.

В воскресенье, 23 мая, около 18.00 работы были завершены. В ночь на вторник подрядчик обеспечит плавное примыкание к улице Генерала Попова. Также будет завершена укладка выравнивающего слоя в обратном направлении, от Генерала Попова до улицы Заречной.

Ночью с понедельника на вторник, по словам Татьяны Арен, подрядная организация уложит верхний слой ЩМА по улице Декабристов.

- Темп нужно увеличивать. Естественно, ориентируясь на погоду. И совместно с подрядчиками как можно быстрее завершить работу, - отметил городской голова. - Хочу сказать калужанам, чтобы они обращали внимание только на информацию с официальных ресурсов городской управы и службы заказчика. Исходя из ведущихся работ, надо продумывать свой маршрут движения. Можно легко добраться до места назначения, минуя Гагаринский мост и используя участки Южного обхода и Тульского шоссе. Не создавайте себе и другим проблемы. В эти выходные были жалобы на работу на Гагаринском мосту. Но большинство калужан с пониманием отнеслись к этому ремонту. Вы сами слышите и видите, что работы ведутся в несколько смен, в том числе и ночью.

Популярная набережная

Городской голова в очередной раз отметил привлекательность отремонтированной в прошлом году набережной Яченского водохранилища. Это место стало точкой притяжения тысяч горожан и гостей города.

- Большой популярностью у населения пользуется набережная Яченского водохранилища, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - Прошу управление экономики внимательно отнестись к вопросу обеспечения всем необходимым для отдыха горожан. В этом году мы провели торги по размещению стационарных торговых объектов вдоль набережной. Нужно ускорить процесс появления этих точек. Люди могут законно заниматься предпринимательской деятельностью. Тогда и отдых калужан станет более удобным.

Конечно, и мусора на набережной прибавилось. Городской голова поручил уделить пристальное внимание к повседневной и оперативной уборке набережной.

Также Дмитрий Денисов поручил начать работу по восстановлению газонов в Центральном парке культуры и отдыха.

Выпускные

В завершении планерки городской голова положительно оценил проведение выпускных в калужских школах.

- Я был на выпускном в 12-ой городской школе. Моя дочь окончила в этом году 11 класс, - сказал Дмитрий Денисов. Всех родителей поздравляю. Желаю набраться терпения, сдать единый государственный экзамен и реализовать все самые амбициозные намерения и планы, которые есть у наших калужан. Спасибо за работу, все прошло организованно.