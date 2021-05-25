Всё калужанам масленица: в калужской драме завершились гастроли Малого театра

С 19 мая в калужской драме гостили актеры из московского Малого театра. В рамках своих гастролей они успели выйти на сцену четыре раза. Сначала артисты показали спектакль «Дальше - тишина», а в субботу, 22 мая, нам удалось побывать на их последнем выступлении – «Не все коту масленица» по пьесе великого русского драматурга Александра Николаевича Островского.

Но удалось ли режиссеру Виталию Иванову растопить сердца калужан?

Об этом - в нашей рецензии ниже.

Богач Ахов в доме Кругловых.

Зал набился битком

Посетить последний спектакль московской труппы решилось огромное количество зрителей. Зал был набит битком: судя по всему, изголодавшиеся калужские театралы, действительно, ждали москвичей на сцене нашего драмтеатра.

- Тут все занято, поднимайтесь на следующий этаж! – громко вещали сотрудники театра каждому размахивающему пригласительным зрителю.

- Нам внизу сказали то же самое! – тихо возмутился жаждущий хлеба и зрелищ мужчина из толпы.

И вправду – несмотря на пандемию, калужская драма распахнула свои двери безумному числу заинтригованных гостей. Столько людей в калужской драме не было давно.

Как только в зале потушили свет и распахнули занавес на сцене, стало понятно, что театралы пришли не зря: гостей сразу с головой окунули в атмосферу старой Москвы.

Все как Островский завещал.

Хоромы Ахова.

Бабушкин ремонт и хоромы миллионщика

Говорящие сами за себя декорации художника Александра Глазунова впечатляют с первого взгляда: героини спектакля Дарья Федосеевна и Агния Кругловы сидели за типичным для той самой купеческой Москвы круглым столом с оборчатой кружевной скатертью.

Женщин окружал вполне классический для того же времени скромный интерьер: на стенах – обои в цветочек, на окнах и в дверном проеме – такие же цветочные занавески, а в видневшемся позади коридоре красовалась деревянная выкрашенная в белый дверь. Такой себе «бабушкин ремонт».

Но больше всего поразила детализированность сцены. От нее буквально глаза разбегались. В жилище Кругловых всюду были цветочки, поверх простеньких обоев висели полки со всякими мелкими предметами семейного быта, а шторы трепыхались на ветру, дувшем из окна. Картины, зеркала, крючочки и вешалки – все это добавляло сцене реалистичности. Во многом благодаря буйству деталей спектакль ожил на глазах у зрителей.

Однако после антракта сцена засияла новыми красками: нас переместили в гости к еще одному главному герою - миллионщику Ермилу Зотычу Ахову. В его апартаментах все дорого-богато: мебель с позолотой, дверь с ажурным узором, повсюду - лепнина, а над полом возвышаются статуи, судя по всему купленные богачом за баснословные деньги, чтобы выставить достаток напоказ.

Смена сцен в спектакле тоже была своего рода искусством: чтобы превратить хоромы богача Ахова в простенькую квартирку Кругловых, декорации плавно повернулись другой стороной прямо на глазах у зрителей.

Поцелуй Ипполита и Агнии.

История, понятная каждому

Разворачивающееся действие не давало заскучать ни на минуту. Каждый персонаж был охвачен какой-то нелепой, но все-таки страстью.

Почти любой выросший в семье человек знает, что такое родительское давление. Особенно, когда речь идет о выборе своей второй половинки. Обычно тут все стандартно: мама хочет для дочери богатого и красивого жениха, а у девушки свои планы. Однако в спектакле по пьесе Островского все немного не так.

Юная Агния Круглова, которую блестяще сыграла Дарья Мингазетдинова, – дочь вдовы купца. Девушка выражает свои истинные намерения, в первую очередь, не словами, а действиями – например, после поцелуя с парнем, в которого она влюблена, Агнушка притворяется, что злится, но тайком прыгает на месте от радости, пока смущенный молодой человек не видит.

Мудрая Дарья Федосеевна, сыгранная Ириной Жеряковой, – мать Агнии. Будучи вдовой богача, который сначала мучил ее всю жизнь, а потом оставил без денег, женщина хочет, чтобы дочь избежала ее ошибок и вышла замуж по любви.

Молодой приказчик Ипполит, роль которого исполняет Владимир Тяптушкин, – простой парень, который служит богатому купцу. Ему очень нравится Агния, которую он в один момент даже решился поцеловать. Молодой человек обещает, что сможет добиться таких же богатств, как его хозяин.

Жадный Ермил Зотыч Ахов – миллионщик с мерзким характером. Он, как и его приказчик, хочет просить руки Агнушки. Он даже дарит девушке дорогие подарки, но делает это не искренне, а так, чтобы она «почувствовала». Его сыграл Виктор Низовой.

Весь конфликт строится на том, что молодой Агнии Кругловой понравился Ипполит, который работает на богатого купца Ахова. Однако оба – и богач, и его приказчик пытаются добиться Агнии. И у каждого – свои способы достижения цели. Козырь Ипполита – молодость, а у Ермила Ахова кошелек рвется от денег. Мать Агнии, Дарья Федосеевна, помогает дочке решить, что же лучше.

Вот такую простую, но понятную историю рассказали на сцене калужской драмы.

Долгое прощание

Актеры настолько блестяще справились со своей работой, что зрители в конце не хотели их отпускать со сцены, будто прощаясь с близкими людьми. Видимо, артистам из Москвы все-таки удалось произвести впечатление на калужских театралов.

- Кто их отпустит – мы их или они нас?! – вопрошала пожилая женщина, не перестававшая аплодировать.

На поклон труппу вызвали не один и не два раза.

- Мы подарили Калуге четыре вечера счастья, потому что в Москве из-за ограничений выступать не можем, - пошутили на прощание москвичи со сцены.