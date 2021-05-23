Летопись калужских героев: как бухгалтер и прачка Анна Морозова стала разведчицей и диверсанткой, взорвавшей себя ради нас с вами

Ровно 100 лет назад, 23 мая 1921 года, родилась наша землячка - Анна Афанасьевна Морозова. Эта женщина стала легендой разведки во время Великой Отечественной войны.

Она боролась с нацистами в составе подпольной группы.

В день столетия прославленной землячки мы вспомимнаем ее судьбу и боевые подвиги.

Росла в крестьянской семье

Анна Морозова родилась деревне Поляны, ныне Мосальского района Калужской области. Ее отец, Афанасий Калистратович Морозов, работал портным, а мама, Евдокия Федотовна Морозова домохозяйкой. Аня была старшей из пяти детей в семье.

В 1936 году Морозовы перебрались в город Брянск, а затем жили в поселке Сеща Дубровского района Брянской области. Там наша будущая героиня провела свое отрочество. Она окончила 8 классов местной школы №8. В1938 году во время учебы вступила в ряды ВЛКСМ.

Затем Анна поступила на девятимесячные курсы бухгалтеров, после чего пошла работать по специальности. Трудилась она с 1938 года в Сещинском доме связи, а с 21 ноября 1939 года в местной промысловой артели «Стахановский труд».

Также работала бухгалтером в авиационной воинской части, базирующейся на местном военном аэродроме.

Устроилась прачкой, чтобы добывать сведения о немцах

Затем пришла война. Войска нацистов захватили посёлки Дубровка и Сеща 9 августа 1941 года.

До начала страшных событий на сещинском аэродроме базировалась советская 9-я тяжелобомбардировочная авиационная бригада, а после оккупации там расположилась масштабная авиабаза 2-го воздушного флота Военно-воздушных сил Третьего рейха.

После того, как нацисты расположились на аэродроме, где работала Морозова, советской разведке, естественно, потребовались данные об этом стратегически важном объекте, поэтому было принято решение о поиске людей для создания подпольных разведывательных организаций.

Когда немцы заняли аэропорт, Анна вернулась в оккупированную Сещу, разбомбленную оккупантами.

У девушки не осталось ни дома, ни семьи, и она устроилась работать прачкой на немецкую военную авиабазу. Там она встретилась со своими подругами, которые в дальнейшем сильно помогли будущей разведчице в ее борьбе с врагом.

«Резеда» и подпольщики

В мае 1942 года Морозова получила позывной «Резеда» и встала во главе Сещинской подпольной интернациональной организации.

- Есть разные версии, но доподлинно неизвестно, как именно завербовали Анну Морозову и была сформирована эта группа, - рассказывает директор калужского объединенного музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Эти данные, как и ряд других, связанных с ее деятельностью, выражаясь официальным языком, не введены в исследовательский оборот.

Известно однако, что в состав подпольной группы Резеды вошли руссские, поляки, чехи, словаки. Работавшие с Анной подруги также влились в ряды подпольщиков.

Организация официально входила в состав 1-й Клетнянской партизанской бригады Федора Данченко, получали от них снаряжение для диверсий и передавали им информацию, но подчинялась напрямую советской военной разведки.

Подпольщики Морозовой добывали ценные сведения о противнике, устраивали диверсии - взрывали самолеты и выводили из строя прочую военную технику вермахта.

- Подпольщики Сещи, кроме разведданных, присылаемых почти ежедневно в партизанскую бригаду, проводили большую диверсионную работу, - говорится в сообщении командования 1-й Клетнянской партизанской бригады о значении сещинской группы. - Получив из бригады магнитные мины, они заминировали и взорвали двадцать самолётов, шесть железнодорожных эшелонов, два склада с боеприпасами.

При помощи данных, добытых группой Морозовой, 17 июня 1942 года советским войскам удалось уничтожить гарнизон вражеской авиационной базы в селе Сергеевка. Были ликвидированы 200 человек лётного состава люфтваффе, а также 38 машин.

Также считается, что организация смогла взорвать самолёт оберст-лейтенанта Вальтера Левесса-Лицманна.

Конечно, это далеко не все заслуги группы Анны Морозовой. Со временем достижений становилось все больше. Именно за успехи в этот период Морозова сначала получила медаль «За отвагу», а затем, 8 мая 1965 года, посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза с формулировкой «За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Взорвала себя вместе с немцами

В 1943 году Красная армия освободила поселок Сеща. Подпольная организация Морозовой завершила свою работу, а саму героиню, как уже было сказано, наградили медалью «За отвагу».

Позже она вступила в Красную армию. Окончив спецкурсы, в 1944 году Анна Афанасьевна стала радистом специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Джековцам поставили задачу действовать в тылу Восточно-Прусской группировки войск врага.

Примерно в час ночи 27 июля 1944 года в составе данной разведгруппы Морозова под позывным «Лебедь» десантировалась с борта самолёта около восточнопрусского посёлка Ляукнен (ныне – Громово Славского района). Она «продемонстрировала совершенную подготовку и героизм, действуя в тылу противника в Польше и Восточной Пруссии», - наишут позже об этом периоде военные историки.

А 27 декабря 1944 года произошло непоправимое. Нацисты выследили в Мыщинецкой пуще лесную землянку разведгруппы. Завязался бой. Анна Морозова стала единственной, кто выжил в тот день.

- Три дня тому назад на землянку внезапно напали эсэсовцы, - рассказала она в своем радиосообщении в Центр о событиях того дня. - По сведениям поляков, немцы захватили Павла Лукманова, он не выдержал пыток и выдал нас. «Француз» умер молча. «Сойка» сразу была ранена в грудь. Она сказала мне: «Если сможешь, скажи маме, что я сделала всё, что смогла, умерла хорошо». И застрелилась. «Гладиатор» и «Крот» тоже были ранены и уходили, отстреливаясь, в одну сторону, а я – в другую. Оторвавшись от эсэсовцев, пошла в деревню к полякам, но все деревни заняты немцами. Трое суток блуждала по лесу, пока не наткнулась на разведчиков из спецгруппы капитана Черных. Судьбу «Гладиатора» и «Крота» установить не удалось».

Несколькими днями позже, 31 декабря 1944 года, Анна Морозова в бою на хуторе Нова-Весь попала в окружение. Враги тяжело ранили ее в запястье левой руки, раздробив его.

Девушка расстреляла всю обойму, уложив, по некоторым данным, около трех человек, а затем, чтобы не попасть в плен, дождалась, пока к ней подойдут еще двое и выдернула чеку гранаты, подорвав себя вместе с врагами.

Так в лесу между деревнями Сицяж и Дзечево героически погибла наша с вами землячка - 23-летняя бухгалтер, прачка и разведчица Анна Морозова.

Марш уважения

- Офицер СС, стоя рядом с изуродованным трупом разведчицы, заставил солдат промаршировать перед мёртвой Анной Морозовой, - описал со слов очевидцев гибель героини автор книги «Огонь на себя» Овидий ГОРЧАКОВ. - И они шли перед «Лебедем», печатая шаг: «Если вы будете такими же храбрыми и сильными как эта русская девчонка, - прокричал офицер солдатам - Великая Германия будет непобедима».

Анну Афанасьевну Морозову похоронили в селе Градзаново-Костелное.

Ее подвиг не остался забыт. В парке Победы в Мосальске Калужской области о разведчице напоминает бюст. Также в честь Анны Морозовой названы улицы в Мосальске, Брянске и Жуковке. Портрет нашей землячки был размещен на двух марках, одну из которых выпустили в 1966 году, а вторую - в мае 2011, в честь 90-летия со дня рождения героини.