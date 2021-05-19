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Неравнодушие и наплевательство калужан: кто гадит, а кто убирается в Сосновой роще

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 19.05.2021 19:00 2 465
Неравнодушие и наплевательство калужан: кто гадит, а кто убирается в Сосновой роще

Проблема содержания в чистоте одного из любимейших мест отдыха калужан - Сосновой рощи - тема давняя.

Чуть ли ни при каждой смене гардоначальника власти обещались решить ее: убирать, ставить урны-контейнеры, проводить субботники и прочими средствами поддерживать рощу в порядке.

И урны с контейнерами, к слову говоря, там появились. но стало ли от этого чище?

На прошлой неделе калужане снова подняли эту тему, дав однозначный ответ - нет.

Так ли это, мы решили посмотреть самостоятельно и утречком 18 мая направились в Сосновую рощу на прогулку.

Ее итоги - в фоторепортаже ниже.

Первое, что нас встречает, - разрисованная калужскими недохудожниками табличка. 

Пение птиц, свежий воздух и помойка вокруг помоек на каждом шагу.

Встречаем местного жителя. Каждое утро в Сосновой роще Владимир около часа занимается скандинавской ходьбой. 

Как признается мужчина, за несколько лет ему еще ни разу не удалось провести  утро на природе, свободной от бутылок, пакетов, фантиков и прочего мусора.

Попрощавшись с Владимиром, идем дальше и встречаем Надю. Она с дочерью Мариной приехала с Кубяки, чтобы убраться в Сосновой роще.

Женщина водит дочь к окулисту в больницу по соседству и постоянно проходит мимо груд мусора. В какой-то момент ей это просто надоело.

Семья приехала со своим инвентарем - мешками и перчатками.

- Кто виноват в том, что природный памятник превратился в свалку? - спрашиваем у Надежды. - Власти, которые закрывают глаза на безобразие и не предпринимают никаких мер? Люди, которые не в состоянии за собой же унести мусор?

- Да все виноваты, и те, и другие, - отвечает женщина.  Но искать виноватых ей не по душе. Она здесь не для этого, а чтобы сделать дело.

Прощаемся с Надеждой и Мариной и отправляемся дальше. 

Спортивные площадки советских времен продолжают ветшать и разрушаться. 

 

По всей территории Сосновой рощи развешаны кормушки для птиц. Какие-то радуют глаз, какие-то навевают на мысли о том, что мусор может не только валяться...

 

 Сосновая роща - любимое место для прогулок, фотосессий, шашлыков и свалок. 

Есть и хорошая новость. Если уйти вглубь рощи, то там мусора нет. 

Можно наслаждаться природой в чистоте.

Правда, недолго. Во глубине калужских рощ тоже бывает загажено. 

Итог нашей прогулки неутешителен. По-настоящему замечательный памятник природы из-за пренебрежительного отношения к нему со стороны горожан и властей превратился в помойку.

Красота, конечно же, в глазах смотрящего и природой можно наслаждаться, не обращая внимания на мусор. Наверное, именно этим принципом руководствуются и местные власти, и гости рощи не прибирающие за собой. 

Но все-таки и в этой безнадеге нашелся лучик света. Мы говорим, конечно же, о Надежде и ее дочке Марине - людях, которые не стали ждать ни отмашки, ни пинка для ускорения, а просто взяли и сделали дело. Потому что отказываются гулять по помойке. 

И этому многим стоило бы поучиться.

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 19.05.2021 19:00 2 465
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