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Увидеть Индию и не улететь: в Калуге открылась выставка, которая манит туда, куда сейчас нельзя

Татьяна Светлова , фото автора.
Опубликовано: 07.05.2021 05:00 0 170
Увидеть Индию и не улететь: в Калуге открылась выставка, которая манит туда, куда сейчас нельзя

Индия - седьмая по площади и вторая по численности населения страна в мире. Древняя, процветавшая когда-­то цивилизация.

На выставке, которая открылась в Музее изобразительных искусств Калуги есть необычные снимки Дели, южной точки Индии мыса Коморин, самого населённого города Мумбаи, расположенного на побережье Аравийского моря, Джайпура - родины тех, кто строил неприступные крепости.

Вы познакомитесь со штатом Одиша (раньше Орисса), омываемым волнами Бенгальского залива. Он знаменит городом Бхубанешвар, который называют храмовой столицей Индии.

В общем, со всем тем, что очень хочется увидеть вживую, но в нынешних условиях это очень опасно для жизни. В Индии сейчас невероятная вспышка смертности от ковид, так что как минимум в этом году на нее можно любоваться только на картинках.

- 167 фотографий были сделаны сотрудниками самарского Центра духовной культуры во время экспедиций в эту страну, - говорит куратор выставки Сергей ОРЛОВ. - Очень интересный проект. ­Индия - необычная страна. И здесь представлены фотографии из не популярных у туристов мест.

Индия действительно отличается от других стран. Здесь столько древностей! Только в Дели - «столице семи империй» - находится 60 тысяч памятников, построенных несколько тысячелетий назад. По легенде, город был основан примерно в 3000 году до н. э. и первоначально назывался Индрапрастха. Он несколько раз возрождался после полного разрушения. И в 340 году был заново отстроен царём Канауджа Дехлу.

По одной из версий, своё название Дели получил в его честь.

Очень интересен Бхубанешвар - город храмов. В его древней части из 7 тысяч храмов, окружавших пруд, получающий, по поверьям, воду из всех священных рек Индии, сохранилось 500. Некоторые из них построены из песчаника без добавления цемента.

А в северном пригороде Джайпура, на гребне скалистого холма позади озера Маот, стоит укреплённая резиденция раджи - Амбер. Вершины год покрыты лесом. Высота холма - 120 м, белоснежные здания отражаются в воде озера, лежащего у подножия горы.

Мощный защитный комплекс позволял сверху контролировать ситуацию в городе. Здесь в случае опасности искали прибежища жители окрестностей.

Самый главный экономический, деловой город страны - Мумбаи. В нём живёт 17 млн. человек. Роскошь и богатство здесь соседствуют с нищетой. Современные кварталы - с трущобами, северными районами города, которые считаются рассадниками различных болезней.

На береговой линии города стоят Ворота Индии - 26-метровая арка, которая строилась 13 лет. А недалеко от них - дворец Тадж-Махал. Всё это вы увидите в двух залах художественного музея.

Татьяна Светлова , фото автора.
Опубликовано: 07.05.2021 05:00 0 170
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