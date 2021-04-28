Как выглядит Калуга будущего и о чем мечтают космонавты
«Эх, щей горячих бы врезать». Работа Владимира Арепьева, 1989 год.
До 23 мая в Музее изобразительных искусств в Калуге будет работать выставка «Мечта о космосе. Полёт первый», на которой представлено около 50 произведений из фондов музея и работы калужских художников. И какой космос только не увидишь: советский плакатный, портреты Циолковского и космонавтов, фантазии и сны, нарисованная стенгазета о приезде Гагарина в Калугу, космос в дереве. На сделанной вручную бумаге изображён наш город в третьем тысячелетии. А у Владимира Арепьева, которого мы больше знаем по реализму, пейзажам и натюрмортам, космос ироничен. Например, в его картине «Эх, щей горячих бы врезать» космонавтам надоела еда из тюбиков, а у собак Ветерка и Уголька, которые совершили 22-дневный полёт, берут интервью — такое тоже бывает! В отдельном зале — картины, поделки мастеров из районов, которые собрал Дом народного творчества.
— В этом году у нас получился небольшой эксперимент, — открыла выставку директор Музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. — Мы хотели отметить юбилей космонавтики выставкой из собрания нашего музея. Но родился совместный с Домом народного творчества проект, который посетителям будет интересно посмотреть. Посмотрите, как богата в художественном осмыслении тема космоса, ведь не хватает сознания понять масштабы Вселенной, её бесконечность. И насколько это эпохальное событие запало в душу. Как все мы были рады, что первым в космос полетел наш советский человек!
— На выставке собраны работы разных лет, можно увидеть произведения художников, которых уже давно с нами нет, — говорит мастер художественной резьбы по дереву, член Союза художников России Евгений СТОЛЯРОВ. — Тема космоса безгранична. Никто из нас никогда в космосе не был, мы его видели только по телевизору. Но есть большой полёт фантазии. И все видят космос по-разному, в этом отношении выставка интересна.
Космос оказал одной из тем и моего творчества. Всего у меня четыре космические работы. Начал я с того, что сделал двухметровую композицию «Жизнь в космосе», она будет показана в декабре в выставочном зале Союза художников. Есть ещё «Белка и Стрелка». А здесь, на выставке — две композиции. Первая «Икар», выполненная в виде круга, потому что космос — это бесконечность, а бесконечность — это круг. Внизу — часть земли, куда Икар падает. Надо было разместить фигуру с одним крылом, Солнце и различные небесные тела. Дерево здесь не целое. Композиция напоминает торт «Наполеон»: клеятся доски, делается доработка полусферы. Довольно трудоёмкая вещь.
Со второй представленной здесь работой «Освоение космоса» связана интересная история. Однажды я полез в свой архив и нашёл нарисованный углём эскиз на космическую тему. Он был сделан ещё во время моей учёбы. Я подумал, что всё новое — это хорошо забытое старое. И получилась композиция «Освоение космоса». По кругу — знаки Зодиака, а в центральной части — космонавт с кинокамерой. Он смотрит в пространство. Кинокамеру, которую он держит, нельзя было сделать иной, потому что она должна иметь вес. Таких камер в космосе, конечно, быть не может. Рядом космическая станция летает. Вообще на тему космоса работать тяжело в смысле выбора сюжета. Космической темы в дереве мало. Да и вообще дерева на выставках мало, хотя мы живём в такой стране, где оно должно быть главным материалом. Но, к сожалению, где-то его считают уже анахронизмом. А я дерево люблю, чувствую его. Сейчас работаю в основном с липой, но раньше работал с разными породами, в том числе и с красным деревом. В дереве сложней всего сохранить цельность композиции. И всегда сложно заканчивать работу.
«Интервью». Работа Владимира Арепьева, 1989 год.
Михаил Мантулин «Путник», 1990 год.
Вверху панно Йозефа Хазеньола «бумажный самолётик». Внизу – панно Людмилы зайчиковой «На околоземной орбите».
«Мечты Циолковского» работа Веры Лавровой, 1982 год.
«Циолковский в Боровске». Работа Владимира Елецкого, 2011 год.
Андрей Плотнов «На Родине Гагарина», 1982 г.
Ирина Камышанская «Калуга в третьем тысячелетии», 1999 год.
«Фигура Циолковского», работа Андрея Файдыш-Крандиевского, бронза.
Евгений Столяров возле своей работы «Освоение космоса».
«Икар» работа Евгения Столярова.
Валентин Денискин «Юрий Гагарин в Калуге», 2021 год.
После открытия выставки гости обсуждали экспозицию.
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