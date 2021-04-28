Как выглядит Калуга будущего и о чем мечтают космонавты

«Эх, щей горячих бы врезать». Работа Владимира Арепьева, 1989 год.

До 23 мая в Музее изобразительных искусств в Калуге будет работать выставка «Мечта о космосе. Полёт первый», на которой представлено около 50 произведений из фондов музея и работы калужских художников. И какой космос только не увидишь: советский плакатный, портреты Циолковского и космонавтов, фантазии и сны, нарисованная стенгазета о приезде Гагарина в Калугу, космос в дереве. На сделанной вручную бумаге изображён наш город в третьем тысячелетии. А у Владимира Арепьева, которого мы больше знаем по реализму, пейзажам и натюрмортам, космос ироничен. Например, в его картине «Эх, щей горячих бы врезать» космонавтам надоела еда из тюбиков, а у собак Ветерка и Уголька, которые совершили 22-дневный полёт, берут интервью — ​такое тоже бывает! В отдельном зале — картины, поделки мастеров из районов, которые собрал Дом народного творчества.

— В этом году у нас получился небольшой эксперимент, — ​открыла выставку директор Музея изобразительных искусств Наталья МАРЧЕНКО. — ​Мы хотели отметить юбилей космонавтики выставкой из собрания нашего музея. Но родился совместный с Домом народного творчества проект, который посетителям будет интересно посмотреть. Посмотрите, как богата в художественном осмыслении тема космоса, ведь не хватает сознания понять масштабы Вселенной, её бесконечность. И насколько это эпохальное событие запало в душу. Как все мы были рады, что первым в космос полетел наш советский человек!

— На выставке собраны работы разных лет, можно увидеть произведения художников, которых уже давно с нами нет, — ​говорит мастер художественной резьбы по дереву, член Союза художников России Евгений СТОЛЯРОВ. — ​Тема космоса безгранична. Никто из нас никогда в космосе не был, мы его видели только по телевизору. Но есть большой полёт фантазии. И все видят космос по-­разному, в этом отношении выставка интересна.

Космос оказал одной из тем и моего творчества. Всего у меня четыре космические работы. Начал я с того, что сделал двухметровую композицию «Жизнь в космосе», она будет показана в декабре в выставочном зале Союза художников. Есть ещё «Белка и Стрелка». А здесь, на выставке — ​две композиции. Первая «Икар», выполненная в виде круга, потому что космос — ​это бесконечность, а бесконечность — ​это круг. Внизу — ​часть земли, куда Икар падает. Надо было разместить фигуру с одним крылом, Солнце и различные небесные тела. Дерево здесь не целое. Композиция напоминает торт «Наполеон»: клеятся доски, делается доработка полусферы. Довольно трудоёмкая вещь.

Со второй представленной здесь работой «Освоение космоса» ​связана интересная история. Однажды я полез в свой архив и нашёл нарисованный углём эскиз на космическую тему. Он был сделан ещё во время моей учёбы. Я подумал, что всё новое — ​это хорошо забытое старое. И получилась композиция «Освоение космоса». По кругу — ​знаки Зодиака, а в центральной части — ​космонавт с кинокамерой. Он смотрит в пространство. Кинокамеру, которую он держит, нельзя было сделать иной, потому что она должна иметь вес. Таких камер в космосе, конечно, быть не может. Рядом ​космическая станция летает. Вообще на тему космоса работать тяжело в смысле выбора сюжета. Космической темы в дереве мало. Да и вообще дерева на выставках мало, хотя мы живём в такой стране, где оно должно быть главным материалом. Но, к сожалению, где-­то его считают уже анахронизмом. А я дерево люблю, чувствую его. Сейчас работаю в основном с липой, но раньше работал с разными породами, в том числе и с красным деревом. В дереве сложней всего сохранить цельность композиции. И всегда сложно заканчивать работу.

«Интервью». Работа Владимира Арепьева, 1989 год.

Михаил Мантулин «Путник», 1990 год.

Вверху панно Йозефа Хазеньола «бумажный самолётик». Внизу – панно Людмилы зайчиковой «На околоземной орбите».

«Мечты Циолковского» работа Веры Лавровой, 1982 год.

«Циолковский в Боровске». Работа Владимира Елецкого, 2011 год.

Андрей Плотнов «На Родине Гагарина», 1982 г.

Ирина Камышанская «Калуга в третьем тысячелетии», 1999 год.

«Фигура Циолковского», работа Андрея Файдыш-Крандиевского, бронза.

Евгений Столяров возле своей работы «Освоение космоса».

«Икар» работа Евгения Столярова.

Валентин Денискин «Юрий Гагарин в Калуге», 2021 год.

После открытия выставки гости обсуждали экспозицию.