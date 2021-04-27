Что космонавты делают на МКС: Александр Мисуркин раскрыл секреты в Калуге

На Международный кинофестиваль «Циолковский» в Калугу приехал лётчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин. В ИКЦ прошла его творческая встреча с калужанами.

Александру Мисуркину 43 года, он подполковник ВВС. До поступления в отряд космонавтов служил лётчиком, был командиром авиационного звена гвардейского учебно-авиационного полка Краснодарского военного авиа­ционного института имени Серова. Мисуркин дважды летал в космос. Свой первый полёт совершил в 2013 году, став самым молодым космонавтом на МКС, тогда ему было 35 лет.

— В 2013 году мне посчастливилось быть в составе экипажа, который впервые отработал новую так называе­мую быструю стыковку, — ​рассказал Александр. — ​Мы долетели до станции за четыре витка, то есть за шесть часов, а не за двое суток, как это делалось раньше.

Когда ты садишься в ракету на стартовом столе, то, по сути, ложишься на спину в позе эмбриона: колени прижаты к груди, смотришь вверх по вектору скорости. Выходишь на орбиту и по-прежнему смотришь по вектору скорости, летишь головой вниз. А когда возвращаешься из космоса домой, то происходит это спиной вперёд, но, наконец, головой вверх. Очень необычно!

В космосе сыграли в бадминтон

— В моём представлении МКС — это восьмое чудо света. Если её положить на футбольное поле, она займёт всю его площадь. Это 16 обитаемых модулей с массой более 400 тонн. Станция летит на скорости 28,5 тысяч км/ч, в вакууме, в повышенной радиации. Там на освещённой поверхности +100, а на теневой –100.

Основная наша цель на МКС — ​выполнение научных экспериментов по медицине, физике, биотехнологии и работа с системами самой станции. Но самая моя любимая часть — ​выход в открытый космос. Я это делал четыре раза. Физически очень тяжело. И чтобы быть в хорошей форме, космонавты каждый день 2,5 часа занимаются спортом. А 1 января 2018 года вся 54-я экспедиция на МКС под моим руководством приняла участие в спортивно-психологическом эксперименте, который я организовал. За пределами атмо­сферы мы играли в парный бадминтон. Во время матча пострадал один компьютер, но на первый раз нас простили. Спорт, кстати, очень помогает снять психологическую напряжённость.

Нестандартные решения

Александр Мисуркин в Калуге.

— Работа в космосе похожа на жизнь на земле в 2020 году в период пандемии. Во-первых, все гарантировано на удалёнке. Во-вторых, нет-нет, да и случается то, чего никто никак не ожидал. Например, в первом моём полёте итальянский космонавт Лука Пармитано, совершая выход в открытый космос, едва не утонул в своём скафандре. Вышла из строя система охлаждения. В костюме по трубочкам циркулирует вода, снимая тепло с твоего тела. Но тут пошла ​утечка воды в шлем. Лука рассказывал, что вода со стороны затылка поднималась вверх и сначала закрыла ему уши, стало больно слышать, потому что по жидкости звук передаётся сильней, чем по воздуху. Потом вода застлала глаза, он перестал что-либо видеть, затем она пошла в нос, он стал её вдыхать и пить. Но воды было больше, чем он мог выпить через нос. И всё, что ему осталось, широко раскрыть рот, чтобы было небольшое отверстие для дыхания. Но Лука не запаниковал И через 10 минут напарник помог ему вернуться в шлюзовой отсек. Лука остался жив.

Или была ещё одна ситуация — ​разгерметизация станции. Надо изолировать место утечки. Но сначала это место надо найти. Есть приборы, которые показывают отверстия в миллиметр. Но на практике оказалось, что места утечки могут иметь гораздо меньший размер. Техника не в состоянии их обнаружить. Ребята, зная модуль, где есть негерметичность, отключили вентиляцию, разорвали чайный пакетик и прикрыли люк. Через некоторое время чаинки, как рой пчёл, клубились в одном конкретном месте, где была проблема. Просто, но эффективно. Поэтому очень важно уметь принимать нестандартные решения и работать в команде.

Надоела еда

— На МКС психологически сложно то, что после работы не можешь уйти домой, сменить обстановку, отдохнуть. Ты живёшь на работе с тем же коллективом. И нужно стараться минимизировать раздражающие факторы. Например, у нас прекрасный 16-суточный рацион питания. Это значит, что 16 дней еда не повторяется. Там наполовину ​консервы, а наполовину сублимированные продукты, которые заливаешь горячей водой и ешь. И вот через 2 недели после первого старта я чувствую запах этой еды и понимаю, что больше не хочу её есть. А мне еще 5,5 месяцев здесь находиться. Что делать? Я стал пытаться комбинировать вкусы, исходя из тех продуктов, которые были. Я люблю фрукты, ягоды. И оказалось, что у нас в экипаже никто не любит сушёную клубнику. Возможно потому что она была сушёная до состояния той таранки, которую волк в мультфильме «Ну, погоди» пытался разбить. Помните? Дом рушился, а таранка оставалась целой. При этом в инструкции было написано, что клубнику надо есть именно в сухом виде. Но я рискнул залить её водой. И смотрю: передо мной настоя­щая клубника, как с грядки. Я её добавил в кашу, получилось шикарно! И я доволен, что ем вкусно, и рад, что что-то придумал. В итоге излучаешь вокруг позитивную энергию… Главное — организовать там жизнь так, чтобы она тебе не осточертела.