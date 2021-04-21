В Калуге два депутата прожили год на средства ниже прожиточного минимума
На днях на сайте Законодательного собрания Калужской области появились декларации о доходах депутатов областного парламента. Мы внимательно изучили их и сегодня публикуем результаты наших исследований.
Однако в этот раз подошли к цифрам немного с другой стороны. Мы решили выяснить, не сколько в целом зарабатывают народные избранники и кто из них самый богатый или бедный. Мы взяли все доходы всех членов их семей и вычислили, сколько в среднем в месяц приходится денег на одного члена семьи.
Для этого сложили все задекларированные доходы за год, поделили на 12 – как известно, в году у нас именно столько месяцев – и на число членов семьи, включая детей. Ведь согласитесь, траты на них занимают огромную долю бюджета и какими средствами на их содержание располагают родители – вопрос непраздный.
Вы удивитесь, но, оказывается, не все наши депутаты (они, напомним, почти все работают на освобожденной основе и за депутатство денег не получают) так богаты и зажиточны, как принято считать.
Мало того, члены семьи двух из них, оказывается, живут на суммы меньше прожиточного минимума! Он в начале года составил более 10 тысяч рублей, а к концу 2020-го перевалил за 11 тысяч.
А вот семья многодетного отца и единоросса Сергея КОНДЮРИНА, который трудится советником генерального директора ООО «Полотнянозаводское карьероуправление 1», умудрилась прожить 2020-й год с доходом 8 817 рублей на человека.
Он, кстати, является членом комитета по экономической политике.
Вторым депутатом, члены семьи которого умудрились прожить год с заработком меньше минимального порога, стал лидер фракции «Новые люди», член комиссии по экологии и транспорту, заместитель генерального директора ООО «Демремстрой» Дмитрий ЗУБОВ.
Средний месячный доход на каждого из трех его членов его семьи составил чуть более 10 тысяч рублей.
А вот доходы депутатов, которые находятся на вершине рейтинга зажиточности, крутятся вокруг миллиона рублей в месяц на каждого домочадца.
Подробнее – в таблице ниже.
Рейтинг депутатов Калужской области по месячному доходу в 2020-м году на каждого члена семьи
|
№
|
Депутат
|
Имущество (в кв. м.)
|
Общий доход
|
Месячный доход на члена семьи
|
39
|
Кондюрин Сергей Евгеньевич
|
Четверть от земельного участка 2834
Секция жилого дома совместная 184,1
4 несовершеннолетних ребенка без имущества
|
529 003,04
|
8 817
|
38
|
Зубов Дмитрий Викторович
|
Треть от квартиры 53,3
Автомобиль легковой:
Опель Astra H
Квартира совместная 76,6
Супруга
Квартира совместная 76,6
Треть от квартиры 47,2
Несовершеннолетний ребенок без имущества
|
228 430,80
|
10 278
|
37
|
Лозенко Дмитрий Дмитриевич
|
Автомобиль легковой: Toyota Camry
|
188 430,80
|
15 703
|
36
|
Соловьев Юрий Иванович
|
Земельные участки 154, 1000, 1073
Жилые дома 53, 200
Супруга
Земельный участок 8000
Квартира 39,8
Два несовершеннолетних ребенка
Доля 22,9 метра в квартире 46,8 у каждого
|
930 103,12
|
20 755
|
35
|
Ефремова Надежда Игоревна
|
Квартира 40,6 и 1/6 квартиры 73,3
Автомобиль легковой: Тойота Камри
Супруг
Квартира 35,3
Два несовершеннолетних ребенка
1/6 квартиры 73,3 у каждого
|
952 391,05
|
28 492
|
34
|
Диденко Карп Карпович
|
Автомобиль легковой:
Мерседес-Benz S500 4MATIC
Земельные участки 1980, 444, 98, 89
Жилые дома 338,3 и 262,6
Жилое помещение
доля в 47,04 от 105,1 и 92,9
Супруга и несовершеннолетний ребенок без имущества
|
942 442,00
|
29 612
|
33
|
Агванян Артур Мартунович
|
Полквартиры в 21,7
Треть во втором площадью 2900
Супруга
Участок 1427 и треть от участка 2900,0
Жилой дом 62,6 и треть от дома 52,5
Два несовершеннолетних ребенка, у каждого
Треть от участка 2900
Треть от дома 52,5
|
723 422,54
|
33 631
|
32
|
Ушкал Сергей Иванович
|
Земельные участки 1538, 142701 и 5 по 1 607 726
Автомобили легковые: Ниссан ИКС-Трейл, УАЗ 31514
Треть от квартиры 82,6
Треть от гаража 36
Супруга
Земельный участок 202161, 67829
Треть от квартиры 82,6
Треть от гаража 36
|
416 085,12
|
39 179
|
31
|
Такаев Сослан Русланбекович
|
Земельные участки 1500, 458, 162, 237, 1363, 1500, 900, 575
Жилые дома 69,2; 30,2; 160,3; 192; 51,3; 36,4
Квартиры 47,4; 70,7; 58,3; 124,6
Нежилые помещения 95,5 и 243,6
Машиноместо 21
Супруга
Земельные участки: доля 871,24 от 947 и доля 1 748 от 1840
Квартира 84,5
Нежилые помещения 95,5 и 243,6
3 несовершеннолетних ребенка без имущества
|
2 492 472,56
|
42 605
|
30
|
Афанасьев Дмитрий Александрович
|
Полквартиры 112,2
Жилой дом 99,7
Автомобиль легковой:
Мазда CX-5
Помещение в
административном здании 144,7
Супруга
Полквартиры 112,2
Два несовершеннолетних ребенка без имущества
|
1 415 912,77
|
46 427
|
29
|
Ефремов Александр Викторович
|
Земельный участок 1407
Жилой дом 152
Квартира 69
Квартира 69,5
Нежилое здание 30,5
Несовершеннолетний ребенок без имущества
Два несовершеннолетних ребенка, у каждого
Треть от квартиры 51,5
|
3 220 770,71
|
67 099
|
28
|
Мазуров Владимир Николаевич
|
Земельный участок 1500
Четверть от квартиры 93,3
Автомобиль легковой: ФОРД КУГА
Прицеп ХТР 810240
Жилой дом 196,8
Супруга
Четверть от квартиры 93,3
|
1 220 360,81
|
76 877
|
27
|
Витьков Вадим Владимирович
|
Квартира 52,7
Супруга
Полквартиры 30,8
Два несовершеннолетних ребенка без имущества
|
3 659 141,58
|
82 586
|
26
|
Окунев Александр Эдисонович
|
Автомобили легковые:
ТОЙОТА RAV 4, Фольксваген Touareg, Фольксваген Touran
Прицеп торговый ларек тонар 8745
Супруга
Земельные участки 498, 360, 2020, 1703, 1704, 727, 728, 727, 578, 840
Жилые дома 410, 59,7
Нежилое помещение 595,8
|
2 059 830,80
|
85 826
|
25
|
Лошакова Елена Георгиевна
|
Земельные участки 1000, 980, 800
Жилой дом 377,7
Садовый домик с мансардой 30,9
Квартира 43,9
Супруг
Квартира 43
Автомобиль легковой: ХУНДАЙ Santa fe
Гараж 20
Несовершеннолетний ребенок без имущества
|
2 114 634,09
|
92 164
|
24
|
Яшкин Николай Иванович
|
Автомобиль легковой ВАЗ 21053
Супруга
Квартира 84,2
|
2 351 093,59
|
110 889
|
23
|
Литвинов Андрей Альбертович
|
Земельный участок 1170
Автомобиль легковой: КИА СОРЕНТО ПРАЙМ
Жилой дом 146,5
Супруга
Квартира 36,3
|
2 722 536,02
|
139 840
|
22
|
Барков Александр Алексеевич
|
Земельные участки 489, 10000 и 4578
Автомобили легковые: РЕНО DUSTER КИА SOчRENTO ХОНДА CR-V
Дача 29,9
Квартира 175,9
Нежилое помещение 279,6 и доля в 57,84 от 289,2
Баня 16,6
Хозблок 9,1
|
1 986 945,15
|
165 578
|
21
|
Омарасхабов Насрула Омарасхабович
|
Земельные участки 800 и 1450
Жилой дом совместная собственность 134,4
Квартира 61,5
Супруга
Жилой дом совместная собственность 134,4
|
4 089 397,00
|
183 035
|
20
|
Алешина Елена Николаевна
|
Треть от квартиры 54,8
Квартира совместная 49,3
Супруг
Треть от квартиры 54,8
И совместная квартира 49,3
|
3 359 396,88
|
183 371
|
19
|
Слабов Алексей Геннадиевич
|
Земельные участки 1307 и 1500
Автомобиль легковой: АУДИ Q 5
Супруга
Квартира 89,1
|
2 134 966,42
|
190 372
|
18
|
Бабурин Виктор Сергеевич
|
Земельный участок 3000,0
Автомобили легковые:
- Мицубиси Паджеро;
- УАЗ-315196
Жилой дом 147,6
Квартира 69,8
Автоприцеп к л/а
Снегоболотоход РМ 800 UTV
Супруга без имущества
|
4 248 233,36
|
196 492
|
17
|
Ханси Владимир Евгеньевич
|
Две трети от квартиры 70,1
|
2 571 994,68
|
214 333
|
16
|
Новосельцев Геннадий Станиславович
|
Треть от квартиры 82,7
Автомобиль легковой: Фольксваген Multivan
Гаражный бокс 17,8
Супруга
Земельный участок 696
Жилой дом 49,0 Россия
Треть от квартиры 82,7
Квартира 38,3
Несовершеннолетний ребенок
Треть от квартиры 82,7
|
7 993 543,0
|
222 737
|
15
|
Дроздова Татьяна Николаевна
|
Земельный участок 2700
Квартира 64,5
|
3 190 019,36
|
265 835
|
14
|
Авраменко Виктор Фёдорович
|
Три земельных участка Земельные участки
29, 1000 и доля в 920 из 1942
Квартира 91,7 квадрата и две трети во второй 59,9
Гараж 24,5 метра
|
3 257 008,69
|
271 417
|
13
|
Кривовичев Александр Анатольевич
|
Земельные участки 1099, 1000
Автомобиль легковой BMW Z4
Квартиры 87,6 в России и 48,99 в Болгарии
|
3 527 919,03
|
293 993
|
12
|
Ковалев Виталий Николаевич
|
Земельные участки: 1500, 130000, половина от 1271
Квартиры 117,6 и 71,1
Автомобиль легковой:
ТОЙОТА LAND CRUISER 200
Половина от жилого дома 242,9
Супруга
Квартира 117,6
Автомобиль легковой:
ТОЙОТА LAND CRUISER PRADO 150
Четверть от квартиры 55,5
Машиноместа 15,6 и 21,8
Недвижимое имущество 75,6
|
5 570 994,84
|
328 109
|
11
|
Комиссар Олег Николаевич
|
Четверть от квартиры 61,6
Автомобиль легковой: Opel ANTARA
Супруга
Четверть от квартиры 61,6
Автомобиль легковой: Opel Mokka
|
7 806 383,00
|
331 292
|
10
|
Терехова Наталья Васильевна
|
Земельные участки 1686, 2500, 800
Квартиры 59,6 и 115,6
Супруг
Земельный участок 1000
Квартира 42,5
Нежилое помещение 146
Автомобиль легковой: Лексус LX 450D
|
8 823 832,96
|
383 101
|
9
|
Бычков Александр Петрович
|
Земельный участок 1188,0
Жилые дома 41,2 и 80,7
Квартиры 149,7, 53,3, 99,1
Машино-места 15,9 и
17,3
Супруга и два несовершеннолетних ребенка без имущества
|
18 514 236,53
|
386 202
|
8
|
Петров Андрей Вячеславович
|
Земельный участок 136, по половине от
1360, 300 и 638
Автомобиль легковой: Тойота Lexus gx 460
Квартира 76,3 половина от 50,3 и четверть от 86,5
Производственные здания 125, 83,4
Половина от магазина 2881,7
Супруга
Земельный участок 865
Автомобиль легковой: Хундай Creta
|
9 664 551,74
|
425 060
|
7
|
Смоловик Андрей Евгеньевич
|
Земельный участок 2636
Легковые автомобили: ВАЗ Lada Vesta, Shkoda Fabia
Жилой дом 59,7
Квартира совместная 48,6
Квартиры 64,9 63,2
Машиноместо 14
Гаражи 46,6, 20,4
Нежилое здание 4,7
|
5 455 539,03
|
454 628
|
6
|
Ливенцев Владимир Алексеевич
|
Земельные участки индивидуальная 500, 500, половина от 1900, 37, 26
Автомобиль легковой TOYOTA RAV4
Половина от дома 625,1
Садовый домик 37,0
Квартиры 34,6, четверть от 64,5 и половина от 128,9
Гаражи 37, 26, 39,1
Летняя кухня 10,5
Баня 19,2
Доля в 48,86 от автостоянки 1390,6
Супруга
Земельные участки 28, 2036 и половина от 1900
Половина от дома 625,1
Жилой дом 41,9 Россия
Половина квартиры 128,9
Гараж 25,6
Доля в 48,86 от автостоянки 1390,6
Несовершеннолетний ребенок без имущества
|
9 768 261,66
|
469 824
|
5
|
Артамонов Дмитрий Валерьевич
|
Земельный участок 2200,0 доля 30,6 в участке 850 квадратов
Автомобиль легковой:
ДЖИП Гранд Черокки Ларедо
Полквартиры 27,9
Доля в 0,83 метра от 10-метрового нежилого помещения
Супруга
Земельный участок 31,45 метра от 850,0
Автомобиль легковой:
KIA AM (Soul)
Полквартиры27,9
Доля в 0,83 метра от 10-метрового нежилого помещения
Несовершеннолетний ребенок без имущества
|
17 618 160,23
|
490 036
|
4
|
Козлов Александр Владимирович
|
Автомобиль легковой: Мазда 3
Автомобили грузовые: MAH TGS 33/480, УРАЛ 375, УАЗ 220695-04, УАЗ 31514, сортиментовоз 535601, КАМАЗ 651117-N3, АМКАДОР 342В, ГАЗ 37170А
Полуприцеп с борт платформой ОДАЗ 9370
Автомобильный прицеп роспуск 880200
Полуприцеп ЧМЗАП 93853
Полуприцеп KRONE SD
Бортовая платформа 2005
Полуприцеп KRONE SD
Платформа с тентом
Прицеп KRONE SD бортовая платформа
Земельные участки: 24 по 1503 и 23 участка по 1502, а также: 1903, 2244, 3000, 36, 1500, 4884, 2000, 2600, 32400, 5813, 2200, 3300, 22103, 1903, 1594
Жилой дом 28,3
Четверть от квартиры 70,3
Гараж индивидуальная 35,1
Сооружение 2550,3 и 2000
Здания 218,1 и 49,3
Супруга
Четверть квартиры 75
Два несовершеннолетних ребенка без имущества
|
28 698 759,62
|
605 077
|
3
|
Дмитриков Михаил Григорьевич
|
Автомобили легковые: ВАЗ 21041-40; Peugeot Partner; Toyota Land Cruiser 200; Автомобиль грузовой: Ford Ranger
Земельные участки 1634, 327, 314, 70, 951, половина от 807, 660, 875, 850, 275, 500
Жилые дома 90, 70, половина от 651,4
Здания 948,3 и треть от 69,1
Нежилые помещения 505, 267,8, 14,4, 42,4, 16,3, 18,5, 15,6, 23.9, 522,3, 232,2, 946,2
Торгово-офисный центр 951
Два несовершеннолетних ребенка без имущества
|
23 009 444,62
|
639 151
|
2
|
Терещенко Александр Владимирович
|
Земельный участок 1114, 1000
Квартира 55,3
Автомобиль легковой: MITSUBISHI PAJERO SPORT.
Мототранспорт ТРИЦИКЛ BRP CAN-AM SPYDER F3LTD 1330 ACE.
Жилой дом 154
Доля нежилого помещения в 51,24 от 128,1
Парковочное место 12,7
Супруга
Квартира 84,2
Автомобиль легковой:MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC
|
19 348 687,16
|
938 432
|
1
|
Яшанина Ирина Викторовна
|
Треть доли земельного участка 145,
Треть доли квартир 392,3 и 60
Моторная лодка RINTER
186 BR
Супруг
Земельные участки: два по 1000, треть от 145, 1420, 3139
Автомобили легковые: RANGE ROVER EVOQUE; Mercedes-Benz GL 500 4MATIC
Жилые дома 94,2 и 234,2
Квартира 124,7 и по трети доли квартир 392,3 и 60
Гараж 20
Доля 42,86 от автостоянки 1390,6
Нежилое здание 198
|
8 464 524,42
|
1 172 087
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