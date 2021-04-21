В Калуге два депутата прожили год на средства ниже прожиточного минимума

На днях на сайте Законодательного собрания Калужской области появились декларации о доходах депутатов областного парламента. Мы внимательно изучили их и сегодня публикуем результаты наших исследований.

Однако в этот раз подошли к цифрам немного с другой стороны. Мы решили выяснить, не сколько в целом зарабатывают народные избранники и кто из них самый богатый или бедный. Мы взяли все доходы всех членов их семей и вычислили, сколько в среднем в месяц приходится денег на одного члена семьи.

Для этого сложили все задекларированные доходы за год, поделили на 12 – как известно, в году у нас именно столько месяцев – и на число членов семьи, включая детей. Ведь согласитесь, траты на них занимают огромную долю бюджета и какими средствами на их содержание располагают родители – вопрос непраздный.

Вы удивитесь, но, оказывается, не все наши депутаты (они, напомним, почти все работают на освобожденной основе и за депутатство денег не получают) так богаты и зажиточны, как принято считать.

Мало того, члены семьи двух из них, оказывается, живут на суммы меньше прожиточного минимума! Он в начале года составил более 10 тысяч рублей, а к концу 2020-го перевалил за 11 тысяч.

А вот семья многодетного отца и единоросса Сергея КОНДЮРИНА, который трудится советником генерального директора ООО «Полотнянозаводское карьероуправление 1», умудрилась прожить 2020-й год с доходом 8 817 рублей на человека.

Он, кстати, является членом комитета по экономической политике.

Вторым депутатом, члены семьи которого умудрились прожить год с заработком меньше минимального порога, стал лидер фракции «Новые люди», член комиссии по экологии и транспорту, заместитель генерального директора ООО «Демремстрой» Дмитрий ЗУБОВ.

Средний месячный доход на каждого из трех его членов его семьи составил чуть более 10 тысяч рублей.

А вот доходы депутатов, которые находятся на вершине рейтинга зажиточности, крутятся вокруг миллиона рублей в месяц на каждого домочадца.

Подробнее – в таблице ниже.

Рейтинг депутатов Калужской области по месячному доходу в 2020-м году на каждого члена семьи