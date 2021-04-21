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В Калуге два депутата прожили год на средства ниже прожиточного минимума

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 21.04.2021 15:36 2 2863
В Калуге два депутата прожили год на средства ниже прожиточного минимума

На днях на сайте Законодательного собрания Калужской области появились декларации о доходах депутатов областного парламента. Мы внимательно изучили их и сегодня публикуем результаты наших исследований.

Однако в этот раз подошли к цифрам немного с другой стороны. Мы решили выяснить, не сколько в целом зарабатывают народные избранники и кто из них самый богатый или бедный. Мы взяли все доходы всех членов их семей и вычислили, сколько в среднем в месяц приходится денег на одного члена семьи.

Для этого сложили все задекларированные доходы за год, поделили на 12 – как известно, в году у нас именно столько месяцев – и на число членов семьи, включая детей. Ведь согласитесь, траты на них занимают огромную долю бюджета и какими средствами на их содержание располагают родители – вопрос непраздный.

Вы удивитесь, но, оказывается, не все наши депутаты (они, напомним, почти все работают на освобожденной основе и за депутатство денег не получают) так богаты и зажиточны, как принято считать.

Мало того, члены семьи двух из них, оказывается, живут на суммы меньше прожиточного минимума! Он в начале года составил более 10 тысяч рублей, а к концу 2020-го перевалил за 11 тысяч.

А вот семья многодетного отца и единоросса Сергея КОНДЮРИНА, который трудится советником генерального директора ООО «Полотнянозаводское карьероуправление 1», умудрилась прожить 2020-й год с доходом 8 817 рублей на человека.

Он, кстати, является членом комитета по экономической политике.

Вторым депутатом, члены семьи которого умудрились прожить год с заработком меньше минимального порога, стал лидер фракции «Новые люди», член комиссии по экологии и транспорту, заместитель генерального директора ООО «Демремстрой» Дмитрий ЗУБОВ.

Средний месячный доход на каждого из трех его членов его семьи составил чуть более 10 тысяч рублей.

А вот доходы депутатов, которые находятся на вершине рейтинга зажиточности, крутятся вокруг миллиона рублей в месяц на каждого домочадца.

Подробнее – в таблице ниже.

Рейтинг депутатов Калужской области по месячному доходу в 2020-м году на каждого члена семьи

 

Депутат

Имущество (в кв. м.)

Общий доход

Месячный доход на члена семьи

39

Кондюрин Сергей Евгеньевич

Четверть от земельного участка 2834

Секция жилого дома совместная 184,1

4 несовершеннолетних ребенка без имущества

 

529 003,04

8 817

38

Зубов Дмитрий Викторович

Треть от квартиры 53,3

Автомобиль легковой:

Опель Astra H

Квартира совместная 76,6

 

Супруга

Квартира совместная 76,6

Треть от квартиры 47,2

 

Несовершеннолетний ребенок без имущества

228 430,80
141 568,23

Итого 369 999,03

10 278

37

Лозенко Дмитрий Дмитриевич

Автомобиль легковой: Toyota Camry

188 430,80

15 703

36

Соловьев Юрий Иванович

Земельные участки 154, 1000, 1073

Жилые дома 53, 200

 

Супруга

Земельный участок 8000

Квартира 39,8

 

Два несовершеннолетних ребенка

Доля 22,9 метра в квартире 46,8 у каждого

930 103,12
66 156,17 – супруга

Итого 996 259,29

20 755

35

Ефремова Надежда Игоревна

Квартира 40,6 и 1/6 квартиры 73,3

Автомобиль легковой: Тойота Камри

 

Супруг

Квартира 35,3

 

Два несовершеннолетних ребенка

1/6 квартиры 73,3 у каждого

952 391,05
415 225,21 – супруг

Итого 1 367 616,26

28 492

34

Диденко Карп Карпович

Автомобиль легковой:

Мерседес-Benz S500 4MATIC

Земельные участки 1980, 444, 98, 89

Жилые дома 338,3 и 262,6

Жилое помещение

доля в 47,04 от 105,1 и 92,9

 

Супруга и несовершеннолетний ребенок без имущества

942 442,00
123 579,37 – супруга

Итого 1 066 021,37

29 612

33

Агванян Артур Мартунович

Полквартиры в 21,7

Треть во втором площадью 2900

 

Супруга

Участок 1427 и треть от участка 2900,0

Жилой дом 62,6 и  треть от дома 52,5

 

Два несовершеннолетних ребенка, у каждого

Треть от участка 2900

Треть от дома 52,5

723 422,54
1 294 413,21 супруга

Всего 2 017 835,75

33 631

32

Ушкал Сергей Иванович

Земельные участки 1538, 142701 и 5 по 1 607 726

Автомобили легковые: Ниссан ИКС-Трейл, УАЗ 31514

Треть от квартиры 82,6

Треть от гаража 36

 

Супруга

Земельный участок 202161, 67829

Треть от квартиры 82,6

Треть от гаража 36

 

416 085,12
524 217,29 – супруга

Итого 940 302,41

39 179

31

Такаев Сослан Русланбекович

Земельные участки 1500, 458, 162, 237, 1363, 1500, 900, 575

Жилые дома 69,2; 30,2; 160,3; 192; 51,3; 36,4

Квартиры 47,4; 70,7; 58,3; 124,6

Нежилые помещения 95,5 и 243,6

Машиноместо 21

 

Супруга

Земельные участки: доля 871,24 от 947 и доля 1 748 от 1840

Квартира 84,5

Нежилые помещения 95,5 и 243,6

 

3 несовершеннолетних ребенка без имущества

2 492 472,56
63 800,11

Итого 2 556 272,67

42 605

30

Афанасьев Дмитрий Александрович

Полквартиры 112,2

Жилой дом 99,7

Автомобиль легковой:

Мазда CX-5

Помещение в

административном здании 144,7

 

Супруга

Полквартиры 112,2

 

Два несовершеннолетних ребенка без имущества

1 415 912,77
812 579,90 – супруга

Итого 2 228 492,67

46 427

29

Ефремов Александр Викторович

Земельный участок 1407

Жилой дом 152

Квартира 69

Квартира 69,5

Нежилое здание 30,5

 

Несовершеннолетний ребенок без имущества

Два несовершеннолетних ребенка, у каждого

Треть от квартиры 51,5

3 220 770,71

67 099

28

Мазуров Владимир Николаевич

Земельный участок 1500

Четверть от квартиры 93,3

Автомобиль легковой: ФОРД КУГА

Прицеп ХТР 810240

Жилой дом 196,8

 

Супруга

Четверть от квартиры 93,3

 

1 220 360,81
624 688,03 – супруга

Итого 1 845 048,84

76 877

27

Витьков Вадим Владимирович

Квартира 52,7

 

Супруга

Полквартиры 30,8

 

Два несовершеннолетних ребенка без имущества

3 659 141,58
305 001,34 – супруга

Итого 3 964 142,92

82 586

26

Окунев Александр Эдисонович

Автомобили легковые:

ТОЙОТА RAV 4, Фольксваген Touareg, Фольксваген Touran

Прицеп торговый ларек тонар 8745

 

Супруга

Земельные участки 498, 360, 2020, 1703, 1704, 727, 728, 727,  578, 840

Жилые дома 410, 59,7

Нежилое помещение 595,8

2 059 830,80

85 826

25

Лошакова Елена Георгиевна

Земельные участки 1000, 980, 800

Жилой дом 377,7

Садовый домик с мансардой 30,9

Квартира 43,9

 

Супруг

Квартира 43

Автомобиль легковой: ХУНДАЙ Santa fe

Гараж 20

 

Несовершеннолетний ребенок без имущества

2 114 634,09
1 203 265,56 – супруг

Итого 3 317 899,65

92 164

24

Яшкин Николай Иванович

Автомобиль легковой ВАЗ 21053

 

Супруга

Квартира 84,2

2 351 093,59
310 244,21 – супруга

Итого 2 661 337,8

110 889

23

Литвинов Андрей Альбертович

Земельный участок 1170

Автомобиль легковой: КИА СОРЕНТО ПРАЙМ

Жилой дом 146,5

 

Супруга

Квартира 36,3

2 722 536,02
633 626,73 – супруга

Итого 3 356 162,75

139 840

22

Барков Александр Алексеевич

Земельные участки 489, 10000 и 4578

Автомобили легковые: РЕНО DUSTER КИА SOчRENTO ХОНДА CR-V

Дача 29,9

Квартира 175,9

Нежилое помещение 279,6 и доля в 57,84 от 289,2

Баня 16,6

Хозблок 9,1

1 986 945,15

165 578

21

Омарасхабов Насрула Омарасхабович

Земельные участки 800 и 1450

Жилой дом совместная собственность 134,4

Квартира 61,5

 

Супруга

Жилой дом совместная собственность 134,4

4 089 397,00

303 438,13 - супруга

183 035

20

Алешина Елена Николаевна

Треть от квартиры 54,8

Квартира совместная 49,3

 

Супруг

Треть от квартиры 54,8

И совместная квартира 49,3

3 359 396,88
1 041 514,50 – супруг

Итого 4 400 911,38

183 371

19

Слабов Алексей Геннадиевич

Земельные участки 1307 и 1500

Автомобиль легковой: АУДИ Q 5

 

Супруга

Квартира 89,1

2 134 966,42
2 433 969,87 – супруга

Итого 4 568 936,29

190 372

18

Бабурин Виктор Сергеевич

Земельный участок 3000,0

Автомобили легковые:

- Мицубиси Паджеро;

- УАЗ-315196

Жилой дом 147,6

Квартира 69,8

Автоприцеп к л/а

Снегоболотоход РМ 800 UTV

 

Супруга без имущества

4 248 233,36
467 574,49 – супруга

Итого 4 715 807,85

196 492

17

Ханси Владимир Евгеньевич

Две трети от квартиры 70,1

2 571 994,68

214 333

16

Новосельцев Геннадий Станиславович

Треть от квартиры 82,7

Автомобиль легковой: Фольксваген Multivan

Гаражный бокс 17,8

 

Супруга

Земельный участок 696

Жилой дом 49,0 Россия

Треть от квартиры 82,7

Квартира 38,3

 

Несовершеннолетний ребенок

Треть от квартиры 82,7

7 993 543,0
25 000,0 – супруга

Итого 8 018 543

222 737

15

Дроздова Татьяна Николаевна

Земельный участок 2700

Квартира 64,5

3 190 019,36

265 835

14

Авраменко Виктор Фёдорович

Три земельных участка Земельные участки

29, 1000 и доля в 920 из 1942

Квартира 91,7 квадрата и две трети во второй 59,9

Гараж 24,5 метра

 

3 257 008,69

 

271 417

13

Кривовичев Александр Анатольевич

Земельные участки 1099, 1000

Автомобиль легковой BMW Z4

Квартиры 87,6 в России и 48,99 в Болгарии

3 527 919,03

293 993

12

Ковалев Виталий Николаевич

Земельные участки: 1500, 130000, половина от 1271

Квартиры 117,6 и 71,1

Автомобиль легковой:

ТОЙОТА LAND CRUISER 200

Половина от жилого дома 242,9

 

Супруга

Квартира 117,6

Автомобиль легковой:

ТОЙОТА LAND CRUISER PRADO 150

Четверть от квартиры 55,5

Машиноместа 15,6 и 21,8

Недвижимое имущество 75,6

5 570 994,84
2 303 629,04 – супруга

Итого 7 874 623,88

328 109

11

Комиссар Олег Николаевич

Четверть от квартиры 61,6

Автомобиль легковой: Opel ANTARA

 

Супруга

Четверть от квартиры 61,6

Автомобиль легковой: Opel Mokka

7 806 383,00
144630,84

Итого 7 951 013,84

331 292

10

Терехова Наталья Васильевна

Земельные участки 1686, 2500, 800

Квартиры 59,6 и 115,6

 

Супруг

Земельный участок 1000

Квартира 42,5

Нежилое помещение 146

Автомобиль легковой: Лексус LX 450D

8 823 832,96
370586,35 – супруг

Итого 9 194 419,31

383 101

9

Бычков Александр Петрович

Земельный участок 1188,0

Жилые дома 41,2 и 80,7

Квартиры 149,7, 53,3, 99,1

Машино-места 15,9 и

17,3

 

Супруга и два несовершеннолетних ребенка без имущества

18 514 236,53
23 471,14 – супруга

Итого 18 537 707,67

386 202

8

Петров Андрей Вячеславович

Земельный участок 136, по половине от

1360, 300 и 638

Автомобиль легковой: Тойота Lexus gx 460

Квартира 76,3 половина от 50,3 и четверть от 86,5

Производственные здания 125, 83,4

Половина от магазина 2881,7

 

Супруга

Земельный участок 865

Автомобиль легковой: Хундай Creta

9 664 551,74
536 899,58 – супруга

Итого 10 201 451,32

425 060

7

Смоловик Андрей Евгеньевич

Земельный участок 2636

Легковые автомобили: ВАЗ Lada Vesta, Shkoda Fabia

Жилой дом 59,7

Квартира совместная 48,6

Квартиры 64,9 63,2

Машиноместо 14

Гаражи 46,6, 20,4

Нежилое здание 4,7

5 455 539,03

454 628

6

Ливенцев Владимир Алексеевич

Земельные участки индивидуальная 500, 500, половина от 1900, 37, 26

Автомобиль легковой TOYOTA RAV4

Половина от дома 625,1

Садовый домик 37,0

Квартиры 34,6, четверть от 64,5 и половина от 128,9

Гаражи 37, 26, 39,1

Летняя кухня 10,5

Баня 19,2

Доля в 48,86 от автостоянки 1390,6

 

Супруга

Земельные участки 28, 2036 и половина от 1900

Половина от дома 625,1

Жилой дом 41,9 Россия

Половина квартиры 128,9

Гараж 25,6

Доля в 48,86 от автостоянки 1390,6

 

Несовершеннолетний ребенок без имущества

9 768 261,66
6 952 965,61 – супруга
192 446,02 – ребенок

Итого 16 913 673,29

469 824

5

Артамонов Дмитрий Валерьевич

Земельный участок 2200,0 доля 30,6 в участке 850 квадратов

Автомобиль легковой:

ДЖИП Гранд Черокки Ларедо

Полквартиры 27,9

Доля в 0,83 метра от 10-метрового нежилого помещения

 

Супруга

Земельный участок 31,45 метра от 850,0

Автомобиль легковой:

KIA AM (Soul)

Полквартиры27,9

Доля в 0,83 метра от 10-метрового нежилого помещения

 

Несовершеннолетний ребенок без имущества

17 618 160,23
23 160,32 – супруга

Всего 17 641 320,55

490 036

4

Козлов Александр Владимирович

Автомобиль легковой: Мазда 3

Автомобили грузовые: MAH TGS 33/480, УРАЛ 375, УАЗ 220695-04, УАЗ 31514, сортиментовоз 535601, КАМАЗ 651117-N3, АМКАДОР 342В, ГАЗ 37170А

Полуприцеп с борт платформой ОДАЗ 9370

Автомобильный прицеп роспуск 880200

Полуприцеп ЧМЗАП 93853

Полуприцеп KRONE SD

Бортовая платформа 2005

Полуприцеп KRONE SD

Платформа с тентом

Прицеп KRONE SD бортовая платформа

 

Земельные участки: 24 по 1503 и 23 участка по 1502, а также: 1903, 2244, 3000, 36, 1500, 4884, 2000, 2600, 32400, 5813,  2200,  3300, 22103, 1903, 1594

 

Жилой дом 28,3

Четверть от квартиры 70,3

Гараж индивидуальная 35,1

Сооружение 2550,3 и 2000

Здания 218,1 и 49,3

 

Супруга

Четверть квартиры 75

 

Два несовершеннолетних ребенка без имущества

28 698 759,62
344 938,77 – супруга

Итого 29 043 698,39

605 077

3

Дмитриков Михаил Григорьевич

Автомобили легковые: ВАЗ 21041-40; Peugeot Partner; Toyota Land Cruiser 200; Автомобиль грузовой: Ford Ranger

Земельные участки 1634, 327, 314, 70, 951, половина от 807, 660, 875, 850, 275, 500

Жилые дома 90, 70, половина от 651,4

Здания 948,3 и треть от 69,1

Нежилые помещения 505, 267,8, 14,4, 42,4, 16,3, 18,5, 15,6, 23.9, 522,3, 232,2, 946,2

Торгово-офисный центр 951

 

Два несовершеннолетних ребенка без имущества

 

23 009 444,62

639 151

2

Терещенко Александр Владимирович

Земельный участок 1114, 1000

Квартира 55,3

Автомобиль легковой: MITSUBISHI PAJERO SPORT.

Мототранспорт ТРИЦИКЛ BRP CAN-AM SPYDER F3LTD 1330 ACE.

Жилой дом 154

Доля нежилого помещения в 51,24 от 128,1

Парковочное место 12,7

 

Супруга

Квартира 84,2

Автомобиль легковой:MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC

 

19 348 687,16

3 173 674,90 – супруга (часть накопления, часть от продажи квартиры)

Итого 22 522 362,06

938 432

1

Яшанина Ирина Викторовна

Треть доли земельного участка 145,

Треть доли квартир 392,3 и 60

 

Моторная лодка RINTER

186 BR

 

Супруг

Земельные участки: два по 1000, треть от 145, 1420, 3139

Автомобили легковые: RANGE ROVER EVOQUE; Mercedes-Benz GL 500 4MATIC

Жилые дома 94,2 и 234,2

Квартира 124,7 и по трети доли квартир 392,3 и 60

Гараж 20

Доля 42,86 от  автостоянки 1390,6

Нежилое здание 198

8 464 524,42
19 645 564,76 – супруг

Итого 28 130 089,18

1 172 087
Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 21.04.2021 15:36 2 2863
Тэги: общество зарплата
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