Районы, кварталы: декорации для боевика в центре Калуги

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. В конце марта мы решили прогуляться по улице Баумана. В далеком 2015 году мы уже были там, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

После Воскресенки и пластиковых окон в храме на Суворова я думала, что меня уже не застать врасплох. Однако Калуга умеет удивлять. Улица Баумана во многом повторяет судьбу других исторических районов: серые и бездушные многоэтажные новостройки теснят маленькие и полуразвалившиеся домики с богатой историей. Но из-за того, что улица маленькая, а домов, превращенных в развалины, так много, невольно начинаешь чувствовать себя персонажем постапокалиптического фильма.

Только кино здесь совершенно не развлекает, а, скорее, приводит в ужас.

Дома притворяются замками.

Начинается улица солидными кирпичными домами, напоминающими крепости из-за своеобразных башен, круглых окон и формы крыш. Выглядит безобидно и даже, можно сказать, сделано со вкусом.

Казалось бы, что может пойти не так?

На относительно новых домах уже пошли трещины.

Однако некоторые из таких домиков уже выглядят потрепанными. Повышенная влажность в Калуге – самый настоящий враг многих красивых зданий. А добиться капремонта, как известно, – дело непростое.

Некоторые дома «вросли» друг в друга.

Мансардные окна – не редкость в домах этого района. Все-таки даже новостройки здесь пытаются претендовать на исторический облик. Возможно, по этой причине здесь нет ощущения дикого контраста, как на многих других улицах нашего городка.

Демонстрация местной архитектуры.

Возле новостроек толпятся машины.

Пожалуй, улицу можно условно разделить на несколько частей, начиная с этого перекрестка. Дальше дорога ведет в исторический кусочек района, который позволит взглянуть на Калугу глазами наших предков.

Местная достопримечательность.

Собор Георгия Победоносца за верхом – украшение улицы Баумана. Этот храм - будто застывшая история. Он построен в стиле так называемого московского барокко.

Кстати, Баумана когда-то называлась именно Георгиевской. Нетрудно догадаться, почему.

Собор выглядит возвышенно.

- Двухэтажный пятиглавый каменный храм с шатровой колокольней издалека обращает на себя внимание стройностью пропорций и богатыми архитектурными деталями, - говорится на сайте Калужского туристско-информационного центра. - Окончание постройки каменного храма относится к 1701 году. По преданию, храм был построен Иваном Коробовым - сыном купца Кирилла Ивановича Коробова, чьи палаты находятся неподалеку от храма. Название храма связано с топографическими особенностями города — слово «верх» на местном крестьянском наречии означало овраг, следовательно, прибавление «за верхом» означает «за оврагом» (речь идет о Березуйском овраге).

Во дворе собора тоже есть, на что посмотреть.

Двухэтажный барак, стоящий возле собора, органично вписывается в облик улицы. Но когда начинаешь задумывать об условиях жизни в таком домике, невольно ужасаешься.

Дальше улица обретает свой исторический облик.

Среди каменных построек можно найти и вот такое жилище.

Еще один деревянный дом, но уже за забором церкви. Он виновато спрятался среди своих каменных собратьев.

Вот такие арки расположились по другую сторону улицы.

Дом Ольги Гончаровой.

Пройдя через арки, мы попали на Баумана 11. Этот дом выбивается из остальных каменных зданий. Глядя на размер дома, лепнину и двор, невольно задумываешься, что все здесь указывает на то, что это здание не такое уж простое. Дело в том, что 1895 году в нем поселилась Ольга Гончарова.

Ранее это были палаты купчихи Фалеевой, построенные 1730-х годах. Сменив несколько владельцев, он достался вдове племянника Натальи Пушкиной.

Вся усадьба с флигелем является памятником архитектуры.

Теперь здание отдано под коммунальные квартиры. Но условия проживания в историческом здании просто ужасны.

Вход в подъезд украшен ажурным козырьком.

Днем в подъезде светло, но вряд ли здесь так же уютно по ночам.

Лепнину потрепало время, но до сих пор можно оценить прекрасную работу мастера.

Как видно, жизни в таком памятнике архитектуры, мягко говоря, не позавидуешь.

А идя по улице дальше, можно заметить парочку отреставрированных домов.

Некоторые дома все-таки дождались ремонта.

Дом Билибина-Шамиля.

А на перекрестке с Пушкина расположилась еще одна достопримечательность исторической Калуги. Дом Билибина (Дом Шамиля) был построен в конце XVIII веке губернским архитектором И. Ясныгиным для купца Билибина.

В 1859 году здесь поселился пленённый имам Дагестана и Чечни Шамиль. Он прожил на перекрестке Баумана-Пушкина девять лет, после чего к дому навсегда привязалось его имя.

Сложно поверить, что здесь живут люди.

С начала прошлого века это необычное здание тоже стало многоквартирным домом. Однако раньше тут располагалась Одигитриевская церковь.

Дом разваливается буквально на глазах. С момента нашего предыдущего визита ничего не поменялось, даже, наоборот, стало только хуже.

Некоторые окна просто прикрыты деревянным щитом.

Район изобилует подобными зданиями.

Вздохнув от увиденного, мы двинулись вниз по дороге. Здесь нас встретили однотипные желтые дома, которые можно встретить почти по всему центру Калуги.

Дома, которые долгие годы были прикрыты строительной тканью, все-таки довели до ума.

От дома осталось одно название.

Но вскоре Баумана превращается в кадры фильма-боевика. Эти здания выглядят так, будто пережили бомбардировку. На деле же все намного проще – эти строения заброшены, и пришлись по нраву местным маргиналам и развалины превратились в мусорные полигоны.

Бревенчатые крохотули соседствуют с каменными гигантами.

Мы пересекаем еще одну черту и оказываемся в следующей части района. Улица заканчивается частным сектором с милыми деревянными домиками и богатыми коттеджами.

И куда же без сайдинга?

В основном район заканчивается подобными домиками.

- При советской власти тут раз в пять минут машина проезжала, сейчас чаще ездят, - рассказывает местный житель Алексей. – У нас тут все спокойно. Освещение хорошее, свет горит. Тут частные столбы стоят. Правда, зимой снег не убирают, мы хоть и относимся к улице Баумана, но уборка проходит только до Смоленки. В целом мне тут нравится жить, особенно, что мы близко к центру, но при этом подальше от суеты.

Спуск к Оке.

С годами улица Баумана становится все разношерстнее. Пока единичные дома реставрируют и приводят в порядок, а рядом возводят новостройки и тихо живет частный сектор, другие исторические дома превращаются в развалины, которыми интересуются лишь алкоголики и бомжи.

Вот такая она – старая Калуга...