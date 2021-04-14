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Зачем в Калуге скульптор увековечил инопланетян в металле

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 14.04.2021 18:30 1 436
Зачем в Калуге скульптор увековечил инопланетян в металле

Андрей Волков.

В Калуге в Доме музыки открылась удивительная выставка. 20 калужских художников представили 60 «космических» работ.

Железные пришельцы

До 25 апреля здесь можно увидеть момент зарождения Вселенной, «размышления» о гравитации, прогулку в космосе и инопланетян. И это не только живопись, но и горячая эмаль, необычные коллажи и металлические конструкции.
Скульптор по металлу ­Андрей Волков приехал в Калугу из Дракино и рассказал, что сам лично видел, как в деревню прилетала инопланетная тарелка. Этот момент он и запечатлел в обычном железе: повисший в воздухе космический корабль, спускающийся вниз пришелец. А на земле его встречают радостные люди.

Андрей Волков встречу инопланетян в Дракино изобразил в металле. 

— Здесь изображён конкретный случай: прилёт инопланетянина в деревню Дракино. У нас даже фотодокументы есть, приезжайте, покажем, — ​улыбается скульптор. — ​Собралось всё духовенство нашей церкви Бориса и Глеба — стоит священник, кадилом машет; советская общественность хлебом–солью встречают инопланетян. Один пришелец спускается по лестнице, другой парит в воздухе. Поэтому у нас с Калугой космические связи. Здесь, на выставке, есть ещё две мои работы — ​инопланетянин и космический порт с самолётом, людьми, оркестр играет — встречает пришельцев.

Инопланетянин спускается на землю.

Андрей Волков закончил в Строгановке отделение художественной обработки металла. После института распределился в Протвино.

— В то время это был посёлок, в нём жили физики, протонный ускоритель частиц изобрели, — ​говорит мастер. — ​Но в Протвино в жилом доме было сложно работать: нужен газ — ​ацителен, баллоны, огонь. Поэтому мы с семьёй перебрались в Дракино, недалеко от Тарусы. Скульптуры делаю из обычных листов железа, из проволоки. В советские времена, когда железо было не достать, подбирали его везде. Сейчас проблем с материалом нет. А вот в Америке с этим большие трудности — ​у них нет простого железа, только оцинкованное. А нужно неоцинкованное, потому что оцинкованное не сваришь. Работаю дома, в мастерской, инструменты обычные использую: молоток, плоскогубцы, есть наковальня. Шарик сварил — ​голова, проволочку приварил — ​рука. Иногда делаешь-делаешь целый день, думаешь: «Какой же ты талантливый, как у тебя классно всё получается!» А утром приходишь и за голову хватаешься:

«И чего радовался, какую-то лажу сделал». Ломаешь и заново всё начинаешь.

Спутники и Малевич

На открытии выставки, пока зрители рассматривали экспонаты, художники под аккомпанемент фортепиано устроили перформанс и создали один общий экспонат. Картину назвали «Огни родного города». Её тоже можно увидеть в зале.

— Эта выставка — художественно-философская, называется она «Арт-полёт», — ​поясняет вице-президент «Академии аналитического искусства», краевед, искусствовед Владимир ОБУХОВ. — ​Задача не только показать героев освоения космического пространства, хотя вы увидите здесь и Циолковского, и Гагарина, но и с помощью наших художественных методов дойти до первоэлемента Вселенной, до её начала. Посвящена она трём датам: 60-летию полёта Гагарина в космос, 650-летию Калуги и 125-летию со дня рождения Ивана Кудряшова. К сожалению, мало кто помнит этого удивительного человека. Иван Кудряшов — ​калужанин, ученик супрематиста Малевича. Его отец делал для Циолковского макеты летательных аппаратов. И однажды привёл Ивана к учёному. Поговорив с Циолковским, тот увлёкся его идеями. Свои абстрактные композиции Иван Кудряшов стал осмыслять как планетарные, космические.

Он был, по сути, первым человеком, который создавал композиции не на тему быта космоса, а на тему космического бытия. Жизнь его сложилась трагически, это искусство оказалось не востребовано в советское время. Он примкнул к Обществу станковистов, к Дейнеке, но и там не стал своим. Его измордовала пресса, но это и понятно: он не вписывался в эпоху. Но именно он положил начало осмысления космического бытия в искусстве. Интересно, что я однажды обнаружил: слово «спутник» впервые в России, вероятно, после Циолковского, стал употреб­лять Малевич. Он стал изображать искусственные спутники Земли явно с подачи Кудряшова. И хочется, чтобы калужане помнили не только о Циолковском, Чижевском, но и о таких людях, как Кудряшов, Суетин. Николай Суетин — ​тоже наш земляк. Он был самым близким человеком Малевичу, создал для его похорон знаменитый супрематический гроб. Суетин был ещё главным художником Государственного фарфорового завода (бывший Императорский фарфоровый завод). Он создал и организовал изготовление супрематического фарфора, который заполнил музеи Запада и который является самым авторитетным произведением авангарда.

Священник, встречающий инопланетный корабль. Священник, кстати, похож на Циолковского.

«Пришелец». Еще одна работа скульптора Волкова.

Владимир Обухов возле работы Юрия Инюшкина.

«Гагарин». Работа Алисы Степановой. Сталь, горячая эмаль.

 «Малевич». Автор - Алиса Степанова.

«Полет в бесконечность». Автор – Людмила Зайчикова.

«Момент зарождения Вселенной». Работа Михаила Мантулина.

«НЛО». Работа Михаила Мантулина.

«Первый полет». Коллаж, эмаль. Работа Михаила Мантулина.

«Циолковский». Холст, масло. Работа Александра Музыченко.

«Циолковский». Компьютерная графика, печать. Работа Валерия Воробьева. 

Перформанс открыл Михаил Мантулин

В совместной работе художники экспериментировали. Мужчины в основном рисовали линии, женщины – круги.

Возле картины не хватало всем места.

Заключительный аккорд.

Вот, что получилось. Произведение было названо «Огни родного города».

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 14.04.2021 18:30 1 436
Тэги: культура выставка
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