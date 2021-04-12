Как в Калуге праздновали 60-летие первого полета человека в космос

У входа в Музей истории космонавтики в Калуге 12 апреля собрались сотни людей. Все они пришли вместе отметить великий праздник и почтить память первооткрывателя, ученого Константина Эдуардовича Циолковского.

Первым к собравшимся обратился губернатор Калужской области Владислав ШАПША:

- 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин вышел в космос. Но задолго до этого дня тогда еще никому неизвестный Константин Эдуардович Циолковский мечтал и делал то, о чем даже трудно было в то время подумать. Первым быть сложно и в мыслях, и в делах. Мы гордимся, что в Калужской области, на берегах Оки, Константин Циолковский пронзил своей мыслью время и заложил основу полетов человека в космос. Прошло всего лишь 60 лет с момента первого полета человека в космос, а мы уже не мыслим жизни без тех достижений, которые принес этот эпохальный шаг. Все, что у нас есть в руках, все, что даже мы не видим, связано вплотную с космосом.

Калужская область была родиной и остается великим регион, который сформировал космическую эру в мире, - продолжил Шапша. - Мы совсем скоро откроем вторую очередь Музея космонавтики. У каждого из вас будет возможность прикоснуться к удивительным объектам той эпохи. И, быть может, сделать выбор – стать первым человеком, который полетит на Марс. Как об этом мечтал Циолковский.

С приветственной речью выступил и экс-губернатор, сенатор Совета Федерации Анатолий АРТАМОНОВ:

- Сейчас важно помнить и гордиться своим уникальным прошлом. Но еще важнее не отставать, не остановиться в развитии. В этом плане задачи у Калужской области тоже есть. У нас очень много предприятий, которые работают на космическую отрасль. Ученые работают в этом направлении. Наш долг им помочь, оказать содействие. А задача ученых – идти не в ногу со временем, а опережая его. Я уверен, что так и будет.

Музей истории космонавтики – памятник архитектуры, который известен всем в нашей стране и далеко за ее пределами. Сейчас готова к сдачи вторая очередь этого объекта. Эта была сложная задача для наших архитекторов. Ведь на этой территории нельзя было строить. Пришлось упрятать новое здание под землю. Но оно того стоило. Получилось выдающееся архитектурное сооружение, равному которому нет в мире. Это будет еще один предмет гордости для всех калужан.

В качестве почетного гостя на праздник прибыл губернатор Рязанской области Николай ЛЮБИМОВ.

Экс-мэр Калуги отметил тесную связь двух регионов. Ведь Циолковский родился именно в Рязанской губернии.

- После открытия второй очереди Музея космонавтики в Калугу будут приезжать еще больше туристов. В том числе и из Рязанской области. Чтобы посмотреть на место, где трудился Константин Циолковский, где побывали все космонавты, начиная Юрия Гагарина. Туристы будут съезжаться в Калугу со всего мира, чтобы увидеть, откуда все пошло.

Рязанская и Калужская области связаны очень серьезно. В обоих регионах помнят и чтят память Константина Циолковского. Также предприятия наших областей очень тесно сотрудничают.

Калуга и Рязань – два исконно русских города. Наши люди богаты духом, они могут, действительно, унести человечество в космос.

Собравшиеся почтили память Константина Циолковского, возложив цветы к его могиле и памятнику.

Также в Музее истории космонавтики состоялась церемония специального гашения почтовой продукции, посвященной 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Губернатор и гости города возложили цветы к могиле Константина Циолковского.