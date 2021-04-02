Районы, кварталы: улицу Суворова превратили в архитектурный винегрет

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. В конце марта мы решили прогуляться по улице Суворова. В далеком 2016 году мы уже были там, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Будучи центром города, Суворова – это место, пропитанное историей. А сколько калужан прошли по этой улице за 200 лет ее существования! Многие дома здесь построили купцы, заводчики и коммерсанты. Как и в прочих старинных районах Калуги, почти на каждом здании гордо красуется табличка с исторической сводкой. По крайней мере, в центральной части улицы.

Однако далеко не каждый уголок Суворова кричит о своем происхождении. По сути, данный райончик – такой себе винегрет, состоящий из исторических зданий, хрущевок, новостроек и даже коттеджей.

Забор и завалы перекрывают дорогу.

Улица Суворова начинается со спуска к Яченскому водохранилищу. Тут мы упираемся в, перекрывающие прекрасный вид и мешающие пройти забор.

Тут же мы встречаем те самые коттеджи вперемешку с деревянными и полуразвалившимися домиками.

И коттеджей здесь действительно много.

Из-за своей разношерстности эта часть района далека от представления об улице с многовековой истории.

Но стоит признать – в маленьких домах есть свое очарование и уют.

Хрущевки соседствуют с новостройками.

Следующим этапом на пути к историческому центру стали многоэтажки: как хрущевки, так и новостройки. Этого добра тут тоже хватает.

Стерильный домик посреди улицы.

Некоторые жилые дома здесь совсем выбиваются из привычных серийных построек. Внешний вид этого здания звезд с неба не хватает даже на фоне хрущевок.

Дом декабриста Батенькова.

А вот и стали слышны отголоски прошлого. Этот скромный домик, на самом деле, знаменит, и его видел, пожалуй, каждый калужанин, а молодые калужане даже посещали во время школьных экскурсий.

Дом декабриста Батенькова – одна из достопримечательностей Калуги.

Гавриил Степанович Батеньков стал героем после войны 1812 года. Он был инженером, публицистом, философом, поэтом. В Калуге же он поселился в 1857 году и провел в этом доме последние семь лет своей жизни.В качестве музея дом распахнул свои двери в 2010 году.

Фасады, прикрытые зеленой сеткой, - это уже классика для нашего города. Такие можно отыскать почти на каждой улице.

А рядом – бесконечные ряды хрущевок.

Подобные деревянно-кирпичные дома уже на ладан дышат.

История, обшитая сайдингом.

Еще несколько лет назад этот дом не был в таком ужасном виде. Да, он разваливался и нуждался в реставрации. Последнее слово здесь ключевое. Но в итоге осколок истории варварским образом превратили в сайдинговое чудовище Франкенштейна.

Дом Тимченко, или усадьба Демидовых.

На углу с Герцена можно найти вот это прекрасное здание с колоннами, декоративными арками и очаровательным балкончиком. Данный особняк – это дом Тимченко. Однако его история не так проста.

В конце XVIII века усадьба принадлежала заводчику Демидову. Позже, в 30-е годы, здесь поселился городской голова Даншин, а лишь в 90-е годы – Тимченко. С 1924 по 1926 годы тут расположилась редакция газеты «Коммуна».

Теперь же в особняке сдают офисные здания. Это видно по плакату «Аренда».

Дальше улица продолжается каменными старинными домами с высоченными потолками.

- Жить здесь очень шумно, - признается местный житель Александр. – Рядом дорога и бары. Историческим фондом в Калуге не занимаются, наш дом весь в трещинах. Вообще, одно здание здесь собирались выкупить у жителей для ресторана и отремонтировать его, но пока дальше слов дело не пошло.

Французские балкончики захламлены донельзя, без слез не взглянешь.

Малютинская богадельня во всей красе.

А вот и знаменитая Малютинская богадельня. К этому приюту для бедных, как понятно из названия, еще в 1870 году приложили руку предприниматели братья Малютины, которые известны своей благотворительной деятельностью и меценатством. Они же в 1859 году открыли «Калужский общественный банк братьев Малютиных».

Малютины спонсировали калужские училища и женскую гимназию, поддерживали содержание больниц и ремонт жилых домов.

Теперь же в этом здании расположился военный комиссариат.

Между старыми домами и хрущевками затерялся вот такой вот разноцветный представитель современного строительства.

На первых этажах многовековых зданий, как повелось, обитают магазины и кафе.

Знаменитое здание УФСБ и УМВД. Украшение местной архитектуры.

Во дворе под тенью хвойных деревьев виднеется памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел Калужской области. Его установили в 1988 году.

Церковь Космы и Дамиана.

Вишенка на торте улицы Суворова – это храм Космы и Дамиана, построенный в 1794 году. Раньше деревянная церковь находилась возле кузниц на улице Богоявленской – стрелке улиц Кутузова и Вилонова, но она сгорела.

Церковь неспроста признали объектом культурного наследия федерального значения. На сайте храма говорится, что это - архитектурный памятник в стиле «позднего барокко».

- Церковь возведена в духе петербургского зодчества эпохи Растрелли, - сказано на сайте церкви. - По «сходству почерка» предполагается, что и строил её один из учеников Растрелли. Почему церковь решили возвести в совершенно нехарактерном для Калуги стиле – неизвестно. Это не просто пятикупольный, а пятибашенный храм. Пять фигурных подкупольных «свеч» как бы с «восковыми натёками» так же купно устремлены ввысь, как у Смольного собора в Петербурге. Церковь похожа именно на собор и даже удивительно, что стоит она на такой небольшой, тихой улочке – и что район этот в XVIII веке был дальней городской окраиной.

Однако этот объект федерального значения, храм в стиле «барокко» буквально увядает. С нашего последнего визита ситуация стала еще плачевнее. Фасад трещит и разваливается, штукатурка осыпалась.

Вместо заслуженной реставрации архитектуру здания опошлили пластиковыми окнами.

Наверное, такое решение пришлось бы по душе любителям сайдинга на исторических домах нашего города.

Эта новостройка явно пытается подражать своим старшим соседям по району.

Подводя итог нашей прогулки по длинной исторической (а где-то – не очень) улице, можно смело сказать, назвать это цельной улицей достаточно сложно.

Конечно, в Калуге частенько сталинкам приходится уживаться с хрущевками, а старинным особнякам – с новостройками. Но на Суворова это все особенно бросается в глаза.