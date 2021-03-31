Это вам не Моргенштерн: чем удивил калужский музей

«Веселая деревня». Работа А. Лебедевой, Людиновский район.

Очень интересные работы калужских мастеров можно увидеть в Музее изобразительных искусств. Здесь открылась ежегодная традиционная выставка-конкурс «Родное, близкое, свое».

В двух залах разместили потрясающие вещи. Здесь есть расшитые золотом народные костюмы, лоскутные панно, храм из спичек, домики Деда Мороза, куклы, деревянные сундуки и шкатулки, керамика, валяные из вой­лока вещи, украшения из бисера, глиняная игрушка, кованные композиции про людей и призраков и многое-­многое другое. Более 150 участников привезли 500 работ. Это и известные в регионе мастера, и художники-­любители, а также коллективы и студии. Совершенно удивительные вещи и предметы!

Кованные работы Людиновского мастера Максима Адейкина. Слева – «Погоня за признаком», в центре - «Очарование.

«Пеппи» и «Кот Базилио» - куклы Л. Моревой, Малоярославецкий район.

— Замечательные работы, в каждой из них — ​душа. Столько вдохновения! Есть и очень оригинальные, необычные изделия. Спасибо большое мастерам, — ​поблагодарила участников выставки представитель министерства культуры Калуги Анастасия ЧЕРТКОВА. — ​Сейчас, когда у нас время Тик Токов (Тик Ток — ​одна из соцсетей.— Прим. ред.), Моргенштернов (Моргенштерн — ​модный эпатажный музыкант, рэп-­исполнитель.— Прим ред.) и всех остальных, настолько приятно было походить по залам, посмотреть эту выставку. Это, действительно, родное, близкое, свое. На душе становится тепло и понимаешь, что не все потеряно, жизнь продолжается. В это сложное время пандемии мы даже не ждали, что будет столько работ. Прекрасная выставка, я под впечатлением!

— Эта выставка традиционная. И уже осенью 2020 года нам стали звонить, люди интересовались, будет она проходить и когда. Мастера готовятся к ней заранее, — ​рассказывает заведующий отделом декоративно-­прикладного и изобразительного искусств Дома народного творчества и кино «Центральный» Вадим ВОСТРИКОВ. — ​Здесь работы со всего нашего региона. Разнообразие направлений. И мы выставляем работы всех участников, хотя бы по одной.

Увидеть всю эту красоту можно до 18 апреля включительно, а 19 апреля состоится подведение итогов и награждение победителей.

Мария Васина — ​преподаватель технологии в обнинской школе № 12, а еще она делает тряпичные и глиняные куклы и вяжет необычные северные рукавички.

— Это северная вязанная традиция — ​лешуконье, — ​объясняет мастерица. — ​Традиционный промысел из глубинки Архангельской области. Узорам по 100, 200, 300 лет. И каждый что-­то обозначает: засеянное поле, славянскую богиню судьбы Макош. Варежки — ​чистая шерсть, они двой­ные и невероятно теплые! Они связаны «домиком» — шесть дорожек, на шести петлях идет убавление. Очень интересная вязка, прочная. Но главное, что сохраняется традиция. Я люблю Север, изучаю эту тему. Даже брала специальный курс, выучилась вязать такие рукавички. И сама ношу их, и муж носит, и внучки. Еще делаю текстильных кукол. От глины была далека. А тут познакомилась с хлудневской игрушкой. И решила сделать в своей манере. Мне было интересно, чтобы ими играли. Когда ко мне домой приходят дети, они берут их, рассматривают. В них каждая мелкая деталька отсоединяется. Это конструктор, моторику невероятно развивает. Малыши меняют детали, перекладывают с одной игрушки на другую, заигрываются часами. А на выставку я привезла громатухи. В хлудневском промысле они традиционно были.

Наталья Моисеенко — ​известный в Калуге мастер. Она делает потрясающих кукол в народных костюмах. Помогает ей в этом муж Михаил, который на станке специально ткет небольшие полотна для будущих кукольных нарядов. Но в этот раз Наталья представила совершенно другие работы.

— Это ​куклы из папье-­маше. У нас было две ­таких коллекции: одна называлась «У каждого ангела свой человек», она о наших бабушках и дедушках, которые ушли, но тем не менее они всегда рядом с нами. А вторая — ​«Девушка-­природа». В руках у меня — ​«Девушка на лошади», рассказывающая о родителях и детях-​драгоценностях, поэтому у нее на голове ​гнездо, в котором находятся жемчужины–яйца. Тема костюма нас не отпускает. И у девочки сшитый прямой сарафан и правильная народная рубаха. Сейчас мы готовимся к выставке в Архангельске, там будет одна кукла в калужском народном костюме, ее музей купил, а все остальные — ​авторские. Сейчас хочется яркости. Поэтому мы ­задумали двой­ную коллекцию: черно-­белую и цветную, будет буйство красок.

«Снегурочка и дед Мороз» - куклы О. Матвеевой, Людиновский район.

Панно «Душечки-подушечки». Коллективная работа кружка «Лоскутное шитье, Юхновский район.

Шкатулка, сундук и касса для денег. Работы Н. Ксенофонтова, Козельский район.

«Александр Невский». Работа Л. Моревой, Малоярославецкий район.

«Храм» из спичек сделала А. Артамонова (Износковский район), а кукол смастерили А. Макурина (Жуковский район) и А. Шарипова (тарусский район).

«Мать и дочь», плетение. Мастер Т. Игнатова, Жиздринский район.

Резиденция Деда Мороза – работа Т. Андреевой, Юхновский район.

На выставку съехались гости со всей области.

В двух залах столько классных работ, заинтересуются не только женщины, но и мужчины.