Победительница конкурса «Миссис Калуга-2021» оказалась среди участниц из-за карантина

Кода Олесю назвали победительницей, она едва не расплакалась от нахлынувших эмоций.

20 марта на сцене ДК «Арена КТЗ» состоялся пятый, юбилейный конкурс красоты «Миссис Калуга‑2021». В нем участвовали 15 очаровательных калужанок самых разных профессий: гинеколог-хирург, учитель, фитнес-инструктор, банковский работник, юрист и другие.

В составе жюри — титулованные «Миссис» со всей России, известные стилисты, бизнесмены. Для дефиле калужанок свои авторские коллекции предоставили столичные дизайнеры. В зале собрались красавицы и королевы. Даже специальный гость праздника — оперная дива Алена Юркова — ​оказалась обладательницей титулов «Миссис Балашиха» и «1-я Вице-миссис Россия Вселенная».

В итоге все финалистки получили титулы и подарки. А «Миссис Калуга‑2021» стала Олеся ПОПОВА. Кроме того, Олесю отметили еще и в номинациях «Миссис Дружба» и «Миссис Стиль».

«Всех накрыло, и меня тоже»

Олеся Попова — ​хореограф. Замужем 25 лет (познакомилась с мужем еще в студенческие годы). Дочери Анастасии 17 лет.

С Олесей мы знакомы давно. Она харизматичная, зажигательная и супертворческая. С ней не заскучаешь! Олеся может распороть черные простыни и сшить из них стильные костюмы, устроив сумасшедшую фотосессию, смастерить из страусиных перьев короны для карнавала, а из фатина — ​наряды для Хэллоуина. Ее можно увидеть на всех калужских мероприятиях — ​от рок-концертов до светских тусовок. Она легкая, веселая и добрая, поэтому люди всегда к ней тянутся. При этом очень ответственная и целеустремленная. Это просто замечательный человек, обладающий мощной позитивной энергией и заражающий ею всех вокруг!

После конкурса мы встретились с Олесей, три часа проболтали в редакции, делились впечатлениями.

— Олеся, я знаю, что идти на конкурс ты решилась, сидя на карантине.

— Да, все эти годы я ходила на «Миссис Калуга» как зритель. И все вокруг говорили мне: «Давай, тоже участвуй!» А мне куда? Была бы я на 10 лет моложе и на 10 см выше, а так… А когда в прошлом году начался карантин, жизнь остановилась. Тут всех накрыло, и меня тоже. И вдруг в Интернете мне попалось объявление о приеме заявок на участие в конкурсе «Миссис Калуга». Мне было скучно, ну я и отправила заявку, прошла отбор. В итоге оказалось 15 участниц. И тут началась жизнь: пошли фотосессии, мастер-классы, дефиле.

Костюм для танца Олеся сделала сама.

— Что вы делали на мастер-классах?

— Стилист конкурса Мария Клишина дала много полезных рекомендаций по стилю. На мастер-классе по флористике из живых цветов мы делали изящные бутоньерки. С победительницей конкурсов красоты, а ныне известной ведущей кулинарного блога Марией Филиной готовили капкейки. Психолог Мария Зелина дала нам отличную психологическую практику: мы писали сказку о себе, но не называя имени. Затем менялись листочками, зачитывали чужую историю. И корректно обсуждали. Это помогло посмотреть на себя со стороны.

— Что при подготовке было самым сложным?

— Репетиции. Они начались после Нового года. Наш хорео­граф Кристина Амеличева очень грамотно и терпеливо расставляла всех участниц. Но дефиле кое-кто пропускал. Из-за этого страдал рисунок танца. Но у нас была маленькая палочка-выручалочка Ксюша — ​дочка нашей участницы Екатерины. Она ходила на все дефиле, знала все партии и становилась за ту девушку, которая пропустила репетицию. В благодарность Ксюше торжественно вручили корону, ленту и подарок на память.

Корона королевы - дизайнерская, украшенная вручную.

Группа поддержки Олеси Поповой. Ее друзья так болели за нее, что сорвали голос.

Олеся с мужем Александром и дочерью Анастасией.

Сюрприз для публики

— Как проходил финал?

— Было четыре дефиле: в черных обтягивающих платьях, в спортивных костюмах, в деловых и вечерних нарядах. Открытие получилось очень красивым и трогательным. Под музыку группы «Muse» в черных деловых костюмах на сцену выходили участницы прошлых лет, танцевали. А потом на смену им выходили мы…

Для дефиле свои коллекции предоставляли дизайнеры из Москвы. Спортивные костюмы от финалистки конкурса «Миссис Мира-2019», «Миссис Фитнес-2019» Кристины Зинович. Коллекцию вечерних нарядов и деловых образов привезла дизайнер Анна Воронкова, участница французской Недели моды в рамках Каннского кинофестиваля. На примерке я традиционно попросила черное платье (оно оказалось единственным). Это точно судьба. Я стояла, как черный лебедь, среди воздушных светлых платьев других участниц. Для делового показа мне предложили бежевое атласное платье в бельевом стиле. К платью — ​стильный корсет и сверху — ​ бежевое пальто. Все стильно и эффектно, как я люблю.

Представляете, за одну ночь дизайнер с помощницей должны были подогнать под нас все наряды! Труд неимовернейший, не знаю, как они это сделали.

Четвертое, самое фееричное дефиле ​стало сюрпризом для публики. Все его детали держались в строгом секрете. Мы в вечерних платьях выходили под красивый живой вокал оперной певицы Алены Юркиной. Получилось великолепно!

— Какие творческие номера были у участниц?

— Все девочки — молодцы, выложились на 100 процентов! Были песни, видеоролик, но в основном танцы. Для меня очень неожиданным стал номер Анфисы Чвановой. Она учительница, интеллигентная девушка, со всеми на «вы». И как она раскрылась в русском народном танце! Такая легкая, воздушная, игривая! Светлана Костина поставила зажигательный цыганский танец! Валентина Касилова с партнером кружились в вальсе. Дарья Алашкевич завораживающе двигалась в восточных ритмах. Екатерина Гарбузюк танцевала страстную бачату. Про Катю я хочу сказать отдельно. Она мне очень близка по духу. Спортсменка, на правильном питании, ответственная, с жестким внутренним стержнем. Живет в Малоярославце. И на все репетиции, мастер-классы она приезжала в Калугу. Жуткие снегопады не могли ее остановить. Даже когда она застревала по дороге, на помощь приходил трактор, либо вызывала такси, но занятия не пропускала! Удивительная сила воли!

Солнце и Луна: танец, которым Олеся покорила жюри.

Первые минуты после награждения

Солнце и луна

— Твой танец стал одним из самых интересных номеров конкурса.

— Я, конечно, не могла не станцевать! Хотелось, чтобы все было красиво, женственно, уместно. Остановилась на стиле трайбл, он напоминает восточные танцы. Обратилась за помощью к своей знакомой — ​Ульяне, преподавателю трайбла: «Давай скреативим что-нибудь вместе». И мы за пару репетиций поставили танец. Идея у меня уже была. На днях я читала роман Пелевина «Непобедимое солнце». В голове четко стояли образы луны и солнца. Но я люблю, когда танец не просто набор движений, — он должен нести в себе смысловую нагрузку. И я сделала аудиоподводку, совместив идею единства света и тьмы (солнца и луны) в загадочном образе женщины… Костюмы шила сама (вспомнила былые времена, когда придумывала танцы и шила наряды). Особенно интересно было делать короны из строительных стяжек.

Но на этом не остановилась, придумала для жюри небольшой комплимент. У меня есть знакомая, которая готовит просто волшебные десерты. Мы сделали «космические» пирожные: темно-синие, как небо, а сверху — ​золотое солнце и серебряная луна. И перед танцем моя дочь с другом, одинаково одетые во все черное, выносили пирожные со сцены в зал, угощали жюри. Кстати, с этим десертом я оказалась в теме: ведь скоро юбилейный День космонавтики.

«Думала, разревусь»

— Кто тебя поддерживал в зале?

— У меня была огромная команда. Пришли родственники, друзья, девчонки с танцев, коллеги и, конечно, муж с дочкой. Огромное им спасибо за поддержку, а это было непросто — ​им пришлось постоянно поднимать тяжеленные баннеры с моим изображением… А кричали так, что на следующий день не могли разговаривать.

— Как дочка и муж отнеслись к твоему участию в конкурсе?

— Дочка изначально была уверена, что я выиграю. А муж сначала скептически высказался: «Зачем тебе это надо? Ты, конечно, хорошо выглядишь, но с 20-летними не стоит соревноваться». Потом, ближе к финалу, он был уверен, что я войду в тройку. Огромное спасибо ему за то, что не запрещал участвовать и всегда поддерживал! Вообще, за время конкурса я увидела, сколько вокруг меня хороших и добрых людей! Мне все помогали, шли навстречу!

— Помнишь свои эмоции, когда на тебя надели корону победительницы?

— Я верила, что войду в топ‑5. Но называют пятое, четвертое, третье место… Стала напрягаться. Второе место — ​и опять не я. Улыбаюсь из последних сил, а саму трясет! И когда меня назвали победительницей, я чуть не разревелась! Это такие эмоции, не описать! Есть определенный церемониал, когда титулованные королевы выходят на сцену и надевают на победительницу ленту, корону, делаются фото. И вот звучат фанфары, на сцену летят блестки, играет «We Are the Champions» группы Queen. И выскакивает моя Настя с букетом, за ней летят мои подруги. Мне даже вручить ничего не успели. Они так радовались, кричали! Только после этого на меня надели корону ручной работы. Очень красивая и очень тяжелая. Дальше все было как в тумане… Бесконечные поздравления, фотографии… Остановились, только когда уже зал опустел и занавес стал закрываться.

— Как отметили победу?

— С оргкомитетом немного посидели в ресторане. Сил уже не было, поехала домой, но лечь спать сразу не получилось, потому что мы с дочкой до 4 утра сидели, все обсуждали. А весь следующий день я отвечала на шквал звонков и сообщений. За всю жизнь столько поздравлений не получала!

Топ-5 конкурса «Миссис Калуга-2021»:

Екатерина ГАРБУЗЮК из Малоярославца - «4-я Вице Миссис Калуга и обладательница титула «Супер-модель».

Екатерина БРУСНИКИНА - «3-я вице Миссис Калуга-2021» и номинация «Миссис фитнес».

Анфиса ЧВАНОВА - «2-я Вице Миссис Калуга-2021» и номинация «Миссис Совершенство».

Надежда ИЛЛАРИОНОВА - «1-я Вице Миссис Калуга-2021», номинации «Миссис Грация» и «Королевский выбор» - от жюри.

— Ты готова к тому, что теперь о тебе будет много язвительных комментариев?

— Если честно, я до сих пор не прочитала ни одного. Мне просто некогда — сплошные эфиры, радио, телевидение… Даже расслабиться не могу. А то, что у нас много «диванных критиков», знаю не понаслышке. Надо быть выше этого!

— Уже пошли слухи, что твой муж — ​министр и купил тебе первое место.

— Муж у меня не министр. А слухи подобного рода ходят каждый год… Не надо обращать внимания на глупости.

— 4 июня тебе придется представлять Калугу на конкурсе «Миссис Россия». Какие там будут дефиле?

— Я знаю, что есть выход в вечернем платье, в нацио­нальном костюме и самое волнующее для меня — ​в купальнике. Я хотя и фитнес-инструктор, но по этому поводу переживаю. Так что сейчас — пара дней на отдых, и опять подготовка.