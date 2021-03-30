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Победительница конкурса «Миссис Калуга-2021» оказалась среди участниц из-за карантина
Кода Олесю назвали победительницей, она едва не расплакалась от нахлынувших эмоций.
20 марта на сцене ДК «Арена КТЗ» состоялся пятый, юбилейный конкурс красоты «Миссис Калуга‑2021». В нем участвовали 15 очаровательных калужанок самых разных профессий: гинеколог-хирург, учитель, фитнес-инструктор, банковский работник, юрист и другие.
В составе жюри — титулованные «Миссис» со всей России, известные стилисты, бизнесмены. Для дефиле калужанок свои авторские коллекции предоставили столичные дизайнеры. В зале собрались красавицы и королевы. Даже специальный гость праздника — оперная дива Алена Юркова — оказалась обладательницей титулов «Миссис Балашиха» и «1-я Вице-миссис Россия Вселенная».
В итоге все финалистки получили титулы и подарки. А «Миссис Калуга‑2021» стала Олеся ПОПОВА. Кроме того, Олесю отметили еще и в номинациях «Миссис Дружба» и «Миссис Стиль».
«Всех накрыло, и меня тоже»
Олеся Попова — хореограф. Замужем 25 лет (познакомилась с мужем еще в студенческие годы). Дочери Анастасии 17 лет.
С Олесей мы знакомы давно. Она харизматичная, зажигательная и супертворческая. С ней не заскучаешь! Олеся может распороть черные простыни и сшить из них стильные костюмы, устроив сумасшедшую фотосессию, смастерить из страусиных перьев короны для карнавала, а из фатина — наряды для Хэллоуина. Ее можно увидеть на всех калужских мероприятиях — от рок-концертов до светских тусовок. Она легкая, веселая и добрая, поэтому люди всегда к ней тянутся. При этом очень ответственная и целеустремленная. Это просто замечательный человек, обладающий мощной позитивной энергией и заражающий ею всех вокруг!
После конкурса мы встретились с Олесей, три часа проболтали в редакции, делились впечатлениями.
— Олеся, я знаю, что идти на конкурс ты решилась, сидя на карантине.
— Да, все эти годы я ходила на «Миссис Калуга» как зритель. И все вокруг говорили мне: «Давай, тоже участвуй!» А мне куда? Была бы я на 10 лет моложе и на 10 см выше, а так… А когда в прошлом году начался карантин, жизнь остановилась. Тут всех накрыло, и меня тоже. И вдруг в Интернете мне попалось объявление о приеме заявок на участие в конкурсе «Миссис Калуга». Мне было скучно, ну я и отправила заявку, прошла отбор. В итоге оказалось 15 участниц. И тут началась жизнь: пошли фотосессии, мастер-классы, дефиле.
Костюм для танца Олеся сделала сама.
— Что вы делали на мастер-классах?
— Стилист конкурса Мария Клишина дала много полезных рекомендаций по стилю. На мастер-классе по флористике из живых цветов мы делали изящные бутоньерки. С победительницей конкурсов красоты, а ныне известной ведущей кулинарного блога Марией Филиной готовили капкейки. Психолог Мария Зелина дала нам отличную психологическую практику: мы писали сказку о себе, но не называя имени. Затем менялись листочками, зачитывали чужую историю. И корректно обсуждали. Это помогло посмотреть на себя со стороны.
— Что при подготовке было самым сложным?
— Репетиции. Они начались после Нового года. Наш хореограф Кристина Амеличева очень грамотно и терпеливо расставляла всех участниц. Но дефиле кое-кто пропускал. Из-за этого страдал рисунок танца. Но у нас была маленькая палочка-выручалочка Ксюша — дочка нашей участницы Екатерины. Она ходила на все дефиле, знала все партии и становилась за ту девушку, которая пропустила репетицию. В благодарность Ксюше торжественно вручили корону, ленту и подарок на память.
Корона королевы - дизайнерская, украшенная вручную.
Группа поддержки Олеси Поповой. Ее друзья так болели за нее, что сорвали голос.
Олеся с мужем Александром и дочерью Анастасией.
Сюрприз для публики
— Как проходил финал?
— Было четыре дефиле: в черных обтягивающих платьях, в спортивных костюмах, в деловых и вечерних нарядах. Открытие получилось очень красивым и трогательным. Под музыку группы «Muse» в черных деловых костюмах на сцену выходили участницы прошлых лет, танцевали. А потом на смену им выходили мы…
Для дефиле свои коллекции предоставляли дизайнеры из Москвы. Спортивные костюмы от финалистки конкурса «Миссис Мира-2019», «Миссис Фитнес-2019» Кристины Зинович. Коллекцию вечерних нарядов и деловых образов привезла дизайнер Анна Воронкова, участница французской Недели моды в рамках Каннского кинофестиваля. На примерке я традиционно попросила черное платье (оно оказалось единственным). Это точно судьба. Я стояла, как черный лебедь, среди воздушных светлых платьев других участниц. Для делового показа мне предложили бежевое атласное платье в бельевом стиле. К платью — стильный корсет и сверху — бежевое пальто. Все стильно и эффектно, как я люблю.
Представляете, за одну ночь дизайнер с помощницей должны были подогнать под нас все наряды! Труд неимовернейший, не знаю, как они это сделали.
Четвертое, самое фееричное дефиле стало сюрпризом для публики. Все его детали держались в строгом секрете. Мы в вечерних платьях выходили под красивый живой вокал оперной певицы Алены Юркиной. Получилось великолепно!
— Какие творческие номера были у участниц?
— Все девочки — молодцы, выложились на 100 процентов! Были песни, видеоролик, но в основном танцы. Для меня очень неожиданным стал номер Анфисы Чвановой. Она учительница, интеллигентная девушка, со всеми на «вы». И как она раскрылась в русском народном танце! Такая легкая, воздушная, игривая! Светлана Костина поставила зажигательный цыганский танец! Валентина Касилова с партнером кружились в вальсе. Дарья Алашкевич завораживающе двигалась в восточных ритмах. Екатерина Гарбузюк танцевала страстную бачату. Про Катю я хочу сказать отдельно. Она мне очень близка по духу. Спортсменка, на правильном питании, ответственная, с жестким внутренним стержнем. Живет в Малоярославце. И на все репетиции, мастер-классы она приезжала в Калугу. Жуткие снегопады не могли ее остановить. Даже когда она застревала по дороге, на помощь приходил трактор, либо вызывала такси, но занятия не пропускала! Удивительная сила воли!
Солнце и Луна: танец, которым Олеся покорила жюри.
Первые минуты после награждения
Солнце и луна
— Твой танец стал одним из самых интересных номеров конкурса.
— Я, конечно, не могла не станцевать! Хотелось, чтобы все было красиво, женственно, уместно. Остановилась на стиле трайбл, он напоминает восточные танцы. Обратилась за помощью к своей знакомой — Ульяне, преподавателю трайбла: «Давай скреативим что-нибудь вместе». И мы за пару репетиций поставили танец. Идея у меня уже была. На днях я читала роман Пелевина «Непобедимое солнце». В голове четко стояли образы луны и солнца. Но я люблю, когда танец не просто набор движений, — он должен нести в себе смысловую нагрузку. И я сделала аудиоподводку, совместив идею единства света и тьмы (солнца и луны) в загадочном образе женщины… Костюмы шила сама (вспомнила былые времена, когда придумывала танцы и шила наряды). Особенно интересно было делать короны из строительных стяжек.
Но на этом не остановилась, придумала для жюри небольшой комплимент. У меня есть знакомая, которая готовит просто волшебные десерты. Мы сделали «космические» пирожные: темно-синие, как небо, а сверху — золотое солнце и серебряная луна. И перед танцем моя дочь с другом, одинаково одетые во все черное, выносили пирожные со сцены в зал, угощали жюри. Кстати, с этим десертом я оказалась в теме: ведь скоро юбилейный День космонавтики.
«Думала, разревусь»
— Кто тебя поддерживал в зале?
— У меня была огромная команда. Пришли родственники, друзья, девчонки с танцев, коллеги и, конечно, муж с дочкой. Огромное им спасибо за поддержку, а это было непросто — им пришлось постоянно поднимать тяжеленные баннеры с моим изображением… А кричали так, что на следующий день не могли разговаривать.
— Как дочка и муж отнеслись к твоему участию в конкурсе?
— Дочка изначально была уверена, что я выиграю. А муж сначала скептически высказался: «Зачем тебе это надо? Ты, конечно, хорошо выглядишь, но с 20-летними не стоит соревноваться». Потом, ближе к финалу, он был уверен, что я войду в тройку. Огромное спасибо ему за то, что не запрещал участвовать и всегда поддерживал! Вообще, за время конкурса я увидела, сколько вокруг меня хороших и добрых людей! Мне все помогали, шли навстречу!
— Помнишь свои эмоции, когда на тебя надели корону победительницы?
— Я верила, что войду в топ‑5. Но называют пятое, четвертое, третье место… Стала напрягаться. Второе место — и опять не я. Улыбаюсь из последних сил, а саму трясет! И когда меня назвали победительницей, я чуть не разревелась! Это такие эмоции, не описать! Есть определенный церемониал, когда титулованные королевы выходят на сцену и надевают на победительницу ленту, корону, делаются фото. И вот звучат фанфары, на сцену летят блестки, играет «We Are the Champions» группы Queen. И выскакивает моя Настя с букетом, за ней летят мои подруги. Мне даже вручить ничего не успели. Они так радовались, кричали! Только после этого на меня надели корону ручной работы. Очень красивая и очень тяжелая. Дальше все было как в тумане… Бесконечные поздравления, фотографии… Остановились, только когда уже зал опустел и занавес стал закрываться.
— Как отметили победу?
— С оргкомитетом немного посидели в ресторане. Сил уже не было, поехала домой, но лечь спать сразу не получилось, потому что мы с дочкой до 4 утра сидели, все обсуждали. А весь следующий день я отвечала на шквал звонков и сообщений. За всю жизнь столько поздравлений не получала!
Топ-5 конкурса «Миссис Калуга-2021»:
Екатерина ГАРБУЗЮК из Малоярославца - «4-я Вице Миссис Калуга и обладательница титула «Супер-модель».
Екатерина БРУСНИКИНА - «3-я вице Миссис Калуга-2021» и номинация «Миссис фитнес».
Анфиса ЧВАНОВА - «2-я Вице Миссис Калуга-2021» и номинация «Миссис Совершенство».
Надежда ИЛЛАРИОНОВА - «1-я Вице Миссис Калуга-2021», номинации «Миссис Грация» и «Королевский выбор» - от жюри.
— Ты готова к тому, что теперь о тебе будет много язвительных комментариев?
— Если честно, я до сих пор не прочитала ни одного. Мне просто некогда — сплошные эфиры, радио, телевидение… Даже расслабиться не могу. А то, что у нас много «диванных критиков», знаю не понаслышке. Надо быть выше этого!
— Уже пошли слухи, что твой муж — министр и купил тебе первое место.
— Муж у меня не министр. А слухи подобного рода ходят каждый год… Не надо обращать внимания на глупости.
— 4 июня тебе придется представлять Калугу на конкурсе «Миссис Россия». Какие там будут дефиле?
— Я знаю, что есть выход в вечернем платье, в национальном костюме и самое волнующее для меня — в купальнике. Я хотя и фитнес-инструктор, но по этому поводу переживаю. Так что сейчас — пара дней на отдых, и опять подготовка.
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